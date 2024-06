Olivia Rodrigo live in Berlin GenZ-Queen mit Wachstumsschmerzen

Älterwerden ist nie leicht. Selbst dann nicht, wenn man erst 18 ist, einer der größten Popstars der Welt und eigentlich schon alles erreicht hat, was man immer erreichen wollte. Olivia Rodrigo sitzt allein auf der Bühne am Klavier und erzählt ihren rund 17.000 Fans in der ausverkauften Uber Arena in Berlin, wie viel Angst sie vor ihrem 19. Geburtstag hatte.