Der Filmarchitekt und Oscar-Preisträger Rolf Zehetbauer ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Wie zuerst die "Süddeutsche Zetung" berichtete, starb er bereits am 23. Januar, in der Zeitung erschien auch eine Traueranzeige.

Zehetbauer arbeitete über viele Jahrzehnte bei der Münchner Bavaria, ab 1963 als Chefbühnenbildner.

Berühmt wurde er für seine Kulissen in Wolfgang Petersens Kriegsfilm "Das Boot" (1981) und die klaustrophobische Enge im U-Boot - die Dreharbeiten fanden in den Filmstudios am Geiselgasteig statt und unter teils dramatischen widrigen Wetterbedingungen im französischen La Rochelle.

Ebenso legendär sind Zehetbauers Ausstattung von Phantasien in "Die unendliche Geschichte" und das Science-Fiction-Setting für "Raumpatrouille Orion".

Rolf Zehetbauer mit der Medaille "München leuchtet" , die er 2004 von Oberbürgermeister Christian Ude erhielt. Foto: dpa/Johannes Ring

Für Bob Fosses Musical "Cabaret" mit Liza Minelli, in dem er das Berlin der 1930er Jahre aufleben ließ, wurde er gemeinsam mit seinen Kollegen 1973 mit einem Oscar ausgezeichnet. Ebenso verantwortete die Szenenbilder für "Nachts, wenn der Teufel kommt" mit Mario Adorf, für Ingmar Bergmans "Das Schlangenei" und für Joseph Vilsmaiers Musikfilm "Comedian Harmonists", das ebenfalls im Berlin der frühen Dreißiger angesiedelt ist. Mit Vilsmaier realisierte er außerdem den in einem Bergdorf spielenden Heimatfilm "Schlafes Bruder".

Der 1929 in München geborene Szenenbildner arbeitete nicht nur für die Filmindustrie, sondern auch als Innenarchitekt. So stattete er zum Beispiel auch die Ausstellungsräume des Deutschen Museums Bonn aus, das 1995 eröffnet wurde, und richtete 2004 das Hacker-Festzelt beim Münchner Oktoberfest ein. (Tsp)