Palästinensischer Schauspieler Mohammad Eliraqui Nichts ist wichtiger, als Verbindungen zu schaffen

Nicht ohne Grund hat Mohammad Eliraqui das Café Rix im Heimathafen Neukölln als Treffpunkt gewählt. Hier hat er vor Jahren seine ersten Schauspielerfahrungen gesammelt, und hier arbeitet er mittlerweile selbst als Theaterpädagoge.

Der heute 25-Jährige wurde im Libanon geboren, wohin seine palästinensischen Eltern geflüchtet waren. Schon der Start ins Leben war turbulent: „Meine Onkel waren schon in Deutschland, und um uns, ihren Kindern, eine bessere Zukunft zu bieten, wollten meine Eltern auch nach Deutschland kommen. Meine Mutter war schwanger mit mir. Als sie ins Flugzeug steigen wollten, hat sie die Wehen bekommen und meine Eltern konnten nicht abreisen.”

Zur Person Mohammad Eliraqui, 25, ist Schauspieler und Pädagoge. Im Theater war er 2019 in „Kindheit stirbt zuletzt“ zu sehen und 2021 im Kinofilm „Ein nasser Hund“. Für diese Rolle erhielt er eine Nominierung für den Deutschen Schauspielpreis in der Nachwuchs-Kategorie.

Die Familie blieb noch neun weitere Jahre im Libanon, bevor sie schließlich nach Deutschland auswanderte. Nach Malchow, eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Was Rassismus bedeutet, erfuhr er dort am eigenen Leib, als auf dem Weg zur Schule im Bus ältere Schüler auf ihn und seine Geschwister losgingen. Ein anderes Mal ließ ein Nachbar seinen Hund auf den damals Zehnjährigen los.

Antisemitismus habe er in Deutschland erst kennengelernt, sagt Eliraqui. „Es gab verschiedene Sorten von Nazis, und meine Eltern haben mir erklärt, was das ist, ein Nazi: ‚Na ja, die mögen dich nicht, weil du von woanders kommst, mögen dich nicht, weil du Moslem bist, und Juden mögen sie auch nicht.‘“

Belastende Zeiten

Bei unserem Gespräch wirkt Mohammad Eliraqui ruhig und abgeklärt. Aber er sagt auch, dass die Wochen seit dem Hamas-Angriff auf Israel sehr belastend für ihn, seine Familie und seine jüdischen und palästinensischen Freund:innen waren: „Meine jüdischen Freunde und Bekannten sind sehr, sehr, sehr besorgt und ich rufe sie an und frage, wie es ihnen geht. Und sie rufen mich an und fragen, was ich mache und wie ich damit umgehe, dass ich 16 Familienmitglieder verloren habe.”

Zu den verstorbenen Familienmitgliedern zählen Mohammad Eliraquis Tante, die Cousine seiner Mutter, ihre Söhne, ihre Schwiegertöchter, deren Ehemänner und die Enkelkinder. „Ich habe vom Tod meiner Verwandten erfahren, indem ich auf Social Media Posts von Leichen auf dem Account meiner Mutter gesehen habe. In den letzten Tagen habe ich jedoch schon so viele dieser Bilder gesehen, dass ich sie einfach weggewischt habe. Dann kam ich nach Hause, wo eine seltsame Stimmung herrschte. Meine Mutter hat mir dann erzählt, dass auf den Bildern meine Tante und weitere Verwandte zu sehen waren, die durch einen israelischen Luftschlag gestorben sind.”

Jugendarbeit in Neukölln

Als Eliraqui älter wird, überredet ihn sein Bruder, im Heimathafen Neukölln mit Theater anzufangen. Dort entdeckt er sein Talent, wird für den Kinofilm „Nasser Hund“ gecastet. Und fängt schließlich an, „ganz back to the roots“, seine eigene Jugendgruppe im Heimathafen zu leiten. „Ich habe daraufhin angefangen, viel an Schulen und mit Jugendlichen zu arbeiten. Insgesamt betreue ich jetzt 160 Jugendliche in Berlin, die ich alle beim Aufwachsen begleitet habe. Zwei Schauspieler aus dem Kinofilm ‚Sonne und Beton‘ waren beispielsweise meine Schüler.“

Auch durch seine Arbeit ist Mohammad Eliraqui sehr nah dran an den aktuellen Geschehnissen in Neukölln, versucht einzuordnen, was in den letzten Wochen hier passiert ist. „Die palästinensischen Jugendlichen haben Angstzustände, sie sind emotional und geladen.“ Es herrsche Unverständnis unter den Jugendlichen gegenüber abgesagten Demonstrationen oder Verboten der Palästina-Flagge.

Das liege unter anderem auch an mangelndem Wissen. „Sie brauchen Informationen, Aufklärung“. Wenn man sie nach der Geschichte Israels frage, hätten die meisten nicht wirklich eine Ahnung. „Ich möchte für Aufklärung und Transparenz sorgen“, sagt Eliraqui.

Wer mich als Antisemiten bezeichnet, dem kann ich nur entgegnen: Meine Geschichte, meine Taten, meine Werte bezeugen das Gegenteil.“ Palästinensischer Schauspieler Mohammad Eliraqui

Ein Artikel in der „Bild“

Dass der Nahost-Konflikt wenig Spielraum für differenzierte Betrachtungen gibt, machte Eliraqui schon in der Vergangenheit zu schaffen. Frisch zurück vom jüdischen Filmfestival, berichtete die „Bild“-Zeitung über ihn mit folgender Headline: „Nachwuchs-Star machte bei Judenhetze mit?“, und zeigt Bilder von ihm bei einer Palästina-Demonstration.

Denkt er an diesen Vorfall zurück, kann Mohammad Eliraqui nur fassungslos den Kopf schütteln. „Ich bin nun mal Palästinenser. Ich habe palästinensische Wurzeln, ich identifiziere mich als Palästinenser. Meine Mutter ist palästinensisch, mein Vater ist palästinensisch, mein Uropa, mein Opa sind Palästinenser. Aber wer mich als Antisemiten bezeichnet, dem kann ich nur entgegnen: Meine Geschichte, meine Taten, meine Werte bezeugen das Gegenteil.“

Ganz unten am Artikel erst fügte die „Bild“ den Absatz ein, den „Ein nasser Hund“-Regisseur Damir Lukacevic über Eliraqui schrieb: „Mohammad ist Palästinenser und steht zu seinem Volk. Er distanziert sich von jeglichem Hass gegen Juden und gegen Antisemitismus. Er hat sich mit dieser Gruppe von Demonstranten, die auf diesen Aufnahmen zu sehen sind, die Hass und Antisemitismus skandiert haben, gestritten und hat sich dann von dieser Gruppe entfernt. Er distanziert sich von jeglicher Gewalt. Mohammad vergleicht Judentum und Islam wie zwei Cousins, die zusammen gehören.“

Brücken bauen

Denn wenn man ihn nach einer Lösung fragt, baut Eliraqui auf Annäherung und Verständigung. „Ich bin dafür, dass jüdische und palästinensische Jugendliche mehr miteinander in Kontakt kommen. Das hat in meinem Leben auch so vieles verändert.“

Bei der Jugendarbeit mit einem jüdischen Freund und Kollegen Alex Green habe er palästinensisch-jüdische Freundschaft vorgelebt, gemeinsam seien sie an Schulen gegangen und hätten gezeigt, dass Empathie füreinander möglich, sogar notwendig sei.

„Man muss Brücken bauen zwischen den jüdischen und den palästinensischen Jugendlichen. Die könnten dann eventuell später die Welt verändern.“ Er fühle sich auch persönlich verantwortlich, diese Verbindungen zu schaffen und arbeite gerade in diesem Moment an einem jüdisch-palästinensischen Projekt.

Antimuslimischer Rassismus

Nach islamistischen Anschlägen steigt häufig der antimuslimische Rassismus weltweit an. Das belegen Studien wie die GMF - Surveys des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Sie dokumentierten Anstiege in den Jahren 2006 und 2007 infolge der islamistisch motivierten Anschläge in Madrid 2004 und London 2005.

Antimuslimischer Rassismus kann auch darin bestehen, Antisemitismus ausschließlich oder überwiegend in muslimischen Communitys zu verorten. Zweifellos existiert das Problem dort - und ist zum Beispiel auch Thema des Films „Ein nasser Hund”, der auf der Lebensgeschichte des deutsch-israelischen Autors Arye Sharuz Shalicar beruht, und der Mohammad Eliraqui seine Nominierung für den Nachwuchspreis des Deutschen Schauspielpreises einbrachte.

Aber Ereignisse wie der Anschlag auf die Synagoge in Halle, der sich kürzlich jährte, zeigen auch, dass deutsche Täter, die mitunter aufgrund von Verschwörungsdenken agieren, gleichermaßen eine Gefahr für die jüdische und die muslimische Community in Deutschland darstellen.

Was sich Mohammad Eliraqui wünscht: Beten zu können, ohne angeschaut zu werden, als sei er ein Außerirdischer, und dass jüdische Menschen ohne Angst öffentlich Kippa tragen können. „Verbindung, Verbindung, Verbindung schaffen!”