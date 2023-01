„Passagiere der Nacht“ im Kino Ein brüchiges Zeitbild von Mitterrands Frankreich

In der Radiosendung von Vanda Dorval finden von Schlaflosigkeit geplagte Menschen eine temporäre Zuflucht. Von Mitternacht bis vier Uhr morgens können sie den Lebensgeschichten anonymer Anrufer:innen lauschen und sich im Kollektiv der nächtlich Gestrandeten aufgehoben wissen. Auch hat ihre lästige Störung nun einen schönen Namen: Sie sind – so der Titel der Sendung – „Passagiere der Nacht“.

Elisabeth (Charlotte Gainsbourg), Mutter zweier Teenager und von einer überwundenen Krebserkrankung gezeichnet, ist so eine Passagierin – nicht nur der Nacht. Während die Menschen auf den Straßen gerade den Wahlsieg von François Mitterand feiern, wird sie von ihrem Mann verlassen. Ihre Existenz steht auf schwankendem Grund, nach Jahren häuslicher Arbeit muss sie erstmals einen „richtigen“ Job finden – und eine neue Rolle im Rest von Familie. Der Vater macht ihr Mut, Empathie und Sensibilität seien in vielen Berufen gefragt, es gäbe da ganz „neue Sektoren“.

Auf Gainsbourgs Gesicht zeichnet sich ein Leuchten ab

Nach erfolglosem Suchen und einer Panne mit so modernen Dingen wie Computerdateien findet Elisabeth eine Anstellung in der Telefonzentrale des Nachtradios. Die Bezahlung ist schlecht, aber ihr Gespür für Menschen und deren Stimmungen hat nun einen festen Ort. In dem Leuchten, das sich nach dem ersten Arbeitstag auf Gainsbourgs Gesicht abzeichnet, mischt sich verhaltene Freude mit Verlegenheit. Souveränitätsgefühle sind dem Film so fremd wie die Idee von Zielgerichtetheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Mikhäel Hers’ „Passagiere der Nacht“ verschreibt sich im Rahmen eines period piece ganz dem Vorübergehenden und Dazwischen. Die geschichtliche Klammer ist das Wahljahr 1981 und die damit verbundene kollektive Hoffnung auf einen Neuanfang unter einer linken Regierung; sowie die 1988 beginnende zweite Amtszeit von Mitterand. Das Zeitbild der 1980er Jahre, die der Film im privaten Raum spiegelt und in Ellipsen durchmisst, zeigt sich dabei als ebenso brüchig wie die Figuren.

Zum Film Passagiere der Nacht (Les passagers de la nuit) Frankreich 2022. Regie: Regie: Mikhaël Hers. Drehbuch: Mikhaël Hers, Maud Ameline, Mariette Désert. Mit Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam. 111 Minuten. Seit Donnerstag in den Kinos.

Im Vermischen von Spielfilmgegenwart und Archivbildern bleiben die Nahtstellen stets sichtbar. Als Historienfilm wirkt „Passagiere der Nacht“ bei aller Aufmerksamkeit für zeitspezifische Details (die Ausstattung, die Musik, die Farben und Kleiderschnitte) in keinem Moment abgedichtet oder gar pappig. Durchlässigkeit und Empfindsamkeit ist nicht nur eine Charaktereigenschaft, Mikhäel Hers macht sie zum dramaturgischen Prinzip.

Dass „Passagiere der Nacht“ für ein alternatives, solidarisches Modell von Gemeinschaft wirbt, wäre schon zu viel der Festschreibung. Die Figuren leben etwas vor, ohne Vorbild zu werden. So kann man etwa mit ihnen erfahren, zu welchen Entdeckungen das Driften führen kann. Einmal schleicht sich Talulah mit ihren neuen „Geschwistern“ Judith und Mathias ins Kino, um „Birdy“ zu sehen. Doch aus tollem Versehen finden sie sich in Éric Rohmers „Vollmondnächte“ wieder – eine Notiz, in der das Motiv der Pendlerin ebenso mitschwingt wie die Suchbewegung, die dem Rohmer‘schen Kino eigen ist.

Eine Ersatzfamilie formiert sich

Auch die wohnungslose Talulah (Noée Abita), die ihre Geschichte in der Sendung von Vanda (Emmanuelle Béart) teilt, ist Treibgut. Elisabeth nimmt sie bei sich auf, aus ein paar Tagen wird eine Weile. Ausgerechnet sie, die kommt und geht, die immer ein bisschen wirkt wie ein Wesen vom anderen Stern, festigt die Verbindungen im auseinandergefallenen familiären Gefüge.

In der Hochhauswohnung im 15. Arrondissement, die manchmal an ein Schiff auf offener See erinnert, formiert sich so etwas wie eine neue Familie. Das Wissen um ihre Flüchtigkeit macht sie nicht weniger wertvoll. Über Jahre kultivierte Familientraditionen werden großzügig geteilt – wie das Singen von Joe Dassins „Et si tu d’existe pas“ zu Crème Caramel.

Auch im retrospektiven, ungeziert melancholischen Blick versucht der Film nichts festzuhalten. Sein Zuhause findet er in einem Zustand des permanenten Übergangs. Es ist schön, darin Passagierin zu sein.

Zur Startseite