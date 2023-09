„Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm“  Vor diesen süßen Welpen graut Eltern

Es gibt heutzutage vermutlich wenig, was junge Eltern so unwillkürlich zusammenzucken lässt, wie das „Paw Patrol“-Titellied. Wie die meisten Melodien, die auf die rezeptorischen Bedürfnisse von Vier- bis Sechsjährigen zugeschnitten sind, geht dieses Lied direkt in den Sprach- und Gesangsschatz der Kleinen über. Gekoppelt an den Wunsch, das breite Merchandise-Angebot um die Rettungshundewelpen ins heimische Kinderzimmer zu überführen.