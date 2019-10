Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum inszenieren Nico and the Navigators „La trahison des images – Der Verrat der Bilder“ und setzen auf eine Technologie, die noch in den Kinderschuhen steckt. Dabei unterscheidet sich Augmented Reality (AR) von der bekannteren Virtual-Reality-Technologie (VR). Hier wird nicht etwa auf 360° und in 3D ein gänzlich virtuelles Umfeld wiedergeben, sondern dem bestehenden Sichtfeld virtuelle Elemente hinzugefügt. Durch die eingesetzten Magic-Leap-Brillen erscheinen somit animierte oder gefilmte Objekte mit geisterhafter Transparenz vor dem Nutzer.

Wie die meisten Technologien in ihren Anfängen hat das den Charakter einer Jahrmarktattraktion. Diese nutzen Nico and the Navigators unter dem Vorwand einer Bauhaus-Unterrichtsstunde: Im Formen-Kurs soll das Publikum anhand eines dazugehörigen Kontrollknüppels mit virtuellen Würfeln und Zylindern eine Performerin beschießen, die auszuweichen vorgibt; im Farb-Kurs darf man den Raum um sich mit roten Quadraten, blauen Kreisen und gelben Dreiecken bemalen. Doch Interaktion mit den Darstellern oder anderen Besuchern lässt sich im besten Fall vortäuschen.

Rückkehr zu Orten des Bauhaus

Die Kompanie Nico and the Navigators wurde 1998 von Nicola Hümpel und Oliver Proske an den Bauhaus Meisterhäusern in Dessau gegründet, wo „Der Verrat der Bilder“ Premiere hatte. Schauplatz in Berlin ist nun das 1928/29 als Bildhauer-Atelier erbaute Georg Kolbe Museum, das nicht nur von Bauhausschüler Paul Linder und Ernst Rentsch entworfen wurde, sondern dessen Namensgeber auch mit Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe zusammenarbeitete.

Mehr zum Thema Ausstellung mit progressiven Projekten Wie ein Garten im Nordirak traumatisierten Menschen hilft

So führen die Darsteller das Publikum durch diesen vom Bauhaus geprägten Ort und rezitieren aus Schriften verschiedener Figuren der Bewegung. Deren theatralische Darbietung schafft einen ironischen Tonfall, der eine skeptische Haltung gegenüber der Bauhaus-Schule betont. Gegen Ende erscheinen Möbelentwürfe aus dem Bauhaus vor dem Zuschauer, Fotos von Bauten und Mitgliedern kreisen. Erst in solchen Momenten deutet sich das Potenzial der AR-Technologie wirklich an.