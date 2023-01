Plattenlabel Habibi Funk Grooves aus Kairo und Casablanca ausgraben

Es lässt sich nicht behaupten, dass die ägyptische Sängerin Maha eine große Nummer in ihrer Heimat oder sonst irgendwo auf der Welt gewesen wäre. In den späten Sechzigern und dann in den Siebzigern trat sie hauptsächlich in Kairo in kleinen Clubs und Hotelbars mit unterschiedlichen Bands auf. Immerhin durfte sie sogar mit der Cairo Jazz Band von Salah Ragab auftreten, einem für die Verbreitung des Jazz in Ägypten wichtigen Bandleader.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden