Pop-Kultur Festival startet Indie-Musikerin Nichtseattle kommt mit Kaufhallenchor

„Commissioned Works“, also Auftragsarbeiten wurden auch für die diesjährige Ausgabe des Pop-Kultur Festivals vergeben. Aus diesen sticht die der Berliner Musikerin Katharina Kollmann alias Nichtseattle sicherlich heraus. Allein schon durch die Menge an Personen, die bei der Aufführung ihres Konzertprogramms unter dem Namen „Haus aus Papier“ in der Kulturbrauerei auf der Bühne stehen werden.