Über Jahrzehnte galt Gerard Depardieu in Frankreich als Unterhaltungsgarant, gelegentlich auch nicht ganz jugendfrei. Die Eskapaden der französischen Kinolegende wurden stets mit einem Achselzucken weggelächelt. So sei er halt, der Gerard, hieß es dann.

Ob er im Flugzeug in eine Flasche pinkelte oder aus Protest gegen die französische Steuerpolitik seine Staatsbürgerschaft aufgab, um bei seinem Freund Wladimir Putin ins Exil zu gehen – Depardieu blieb ein gefragter Darsteller. Er drehte und drehte, stand in über 200 Filmen vor der Kamera. Ein gewaltiges Werk, das selbst in Frankreich seinesgleichen sucht. Und Produzenten wussten, was sie sich mit ihm einkaufen.

„Wenn Produzenten Depardieu engagieren, wissen sie, dass er ein Aggressor ist“, kommentierte die Schauspielerin Anouk Grimberg kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Umgang mit dem Star. Seit diesem Montag zeichnet sich mehr und mehr das Ende der Ära Depardieu ab. Seine Landsleute haben schon seit einer Weile keine Lust mehr, die zunehmende Zahl von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs noch länger zu entschuldigen. Der Unantastbare wird zum Unberührbaren.

Der Prozess wird im Oktober eröffnet

Ein Fall für die Justiz ist Gerard Depardieu schon länger; unter anderem läuft seit Ende 2020 gegen den 74-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigungsvorwürfen der Schauspielerin Charlotte Arnould. Aber seit Montag scheint es ernst zu werden. Mehrere Stunden saß er in Paris in Untersuchungshaft, in dem Verhör ging es um die jüngeren Vorwürfe von zwei Frauen, die dem Schauspieler Übergriffe während Dreharbeiten in den Jahren 2014 und 2021 vorwerfen. Nun liegt eine gerichtliche Vorladung vor, der Prozess gegen Depardieu soll im Oktober beginnen.

Der Zeitpunkt könnte nicht pikanter sein. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Berufungsgericht das Urteil gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein angefochten, der 2021 wegen zwei Sexualverbrechen in New York zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Grund für die Revision: ein Verfahrensfehler.

Das Berufungsurteil wird heftig kritisiert, weil es die wichtige Aufarbeitung im (auch juristischen) Umgang mit Sexualdelikten um Jahre zurückwerfen könnte. Während in den USA – so scheint es – die MeToo-Ära also bereits wieder abgewickelt wird (Weinstein ist in Kalifornien allerdings nochmals zu 16 Jahren verurteilt), scheint sie in Frankreich gerade erst zu beginnen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist weiterhin Fan von Gerard Depardieu. © AFP/LUDOVIC MARIN

Die Fraktion Depardieu befand sich lange in der Mehrheit. Vor fünf Jahren veröffentlichten über hundert Frauen, darunter Catherine Deneuve und Catherine Millet, einen Gastbeitrag in „Le Monde“, in dem sie vor einer „Kampagne der Denunziation“ warnten. Noch im Dezember nannten mehrere Dutzend prominenter Künstler wie die Schauspielerin Charlotte Rampling, Nathalie Baye, Jacques Dutronc, die Polanski-Gattin Emmanuelle Seigner, Pierre Richard und der Operntenor Roberto Alagna in einem offenen Brief die neuerlichen Vorwürfe gegen Depardieu „Lynchjustiz“ und eine „Missachtung der Unschuldsvermutung“.

Auch Emmanuel Macron sprang ihm bei. „Er hat Frankreich bekannt gemacht, unsere großen Schriftsteller, unsere großen Persönlichkeiten“, so der Präsident. Depardieu mache Frankreich „stolz“.

Franzosen wenden sich von Depardie ab

Dieses Sentiment teilen nur noch wenige Landsleute. Im Dezember war die Wachsfigur Depardieus im Pariser Musée Grevin nach Kritik an dem Ausstellungsobjekt entfernt worden. Und auch in der Filmbranche scheint er inzwischen ein rotes Tuch zu sein, seit in einer Fernsehdokumentation über Depardieu Archivaufnahmen von seinem Besuch in Nordkorea 2028 zu sehen waren, in der der Star allerhand obszöne und sexistische Schweinereien von sich gab.

Die Vorwürfe der Frauen, die Depardieu zwischen körperlichen Übergriffigkeiten und Vergewaltigung inzwischen so ziemlich jeder denkbaren sexuellen Gewalttat anklagen, haben über die Jahre eine solch ohrenbetäubende Lautstärke erreicht, dass man sich nur wundern kann, wie lange es brauchte, bis die öffentliche Meinung kippte. Besonders die Filmbranche zeigte sich besonders resilient darin, kriminelles Verhalten zu verurteilen – unisono mit der Justiz, die im vergangenen Jahr den Kultregisseur Luc Besson vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen hatte.

Vor zwei Jahren erklärte die französische Schauspielerin Adèle Haenel ihren Rücktritt vom Kino. © imago/Starface/IMAGO/Barbara Neyman / Starface

Dass Sexualverbrechen vor Gerichten oftmals schlechte Aussichten auf eine Verurteilung hatten – wegen einer schwierigen Beweislage oder weil die Tat inzwischen verjährt ist –, war ein maßgeblicher Grund für die US-Justiz gewesen, die Verfahren zugunsten der Opfer zu erleichtern. Auch deswegen waren die beiden Urteile gegen Harvey Weinstein so wegweisend. Dies könnte in Frankreich nun auch für den Prozess gegen Gerard Depardieu gelten.

Und ähnlich wie in den USA haben die halbherzigen Entschuldigungen für (kriminelles) Fehlverhalten in Frankreich dafür gesorgt, dass mit jedem neuen Vorwurf der Sturm der Entrüstung größer und lauter wurde. Als die Schauspielerin Adèle Haenel vor zwei Jahren ihren Rücktritt vom Kino verkündete, weil die reaktionären Strukturen in der Filmbranche Sexismus weiter begünstigten, erntete sie noch Unverständnis. Inzwischen hat sich tatsächlich so etwas wie eine französische MeToo-Bewegung formiert.

MeToo heißt in Frankreich #Verpfeif dein Schwein

Sie heißt #BalanceTonPorc (Verpfeif dein Schwein) und führte zu zahlreichen Enthüllung von Politikern und Medienmenschen, etwa dem Schriftsteller Gabriel Matzneff, der eine 14-Jährige sexuell missbraucht haben soll, und dem beliebten Nachrichtensprecher Patrick Poivre d’Arvor, den inzwischen über 30 Frauen des Missbrauchs beschuldigt haben. Macrons Innenminister Gérald Darmanin hingegen ist trotz Anschuldigungen weiter im Amt.

Die Frustration über den viel zu langsamen Gesinnungswandel in Frankreich, der nach der letzten Empörungswelle im Dezember wieder zu beobachten war, hat letztlich dazu geführt, dass im Februar zwei weitere Frauen, unabhängig voneinander, Strafanzeige gegen Depardieu stellten. Ein Vorfall soll sich 2021 während der Dreharbeiten zum Film „Les volets verts“ des Regisseurs Jean Becker ereignet haben, der zweite liegt bereits zehn Jahre zurück. Am Set von „Le magician et le Siamois“ soll Depardieu eine junge Assistentin bedrängt haben. Der Schauspieler weist bis heute alle Vorwürfe zurück.

Die Schauspielerin Judith Godrèche ist die Vorsprecherin dieser neuen französischen MeToo-Bewegung © imago images / Starface/Philippe Farjon/Starface

Im Frühjahr 2024 scheinen die Chancen auf eine ernsthafte Strafverfolgung jedoch aussichtsreicher denn je, die Mauer des Schweigens scheint zu bröckeln. Die Schauspielerin Judith Godrèche ist die Vorsprecherin dieser neuen französischen MeToo-Bewegung, seit sie im Februar mit Vergewaltigungsvorwürfen gegen Benoît Jacquot an die Öffentlichkeit gegangen war.

Im Februar sprach sie vor dem französischen Parlament und forderte eine Reform der Filmindustrie, um junge Frauen besser zu schützen. Godrèche hatte als 14-Jährige eine langjährige Beziehung mit dem renommierten Regisseur Jacquot. Auch der Filmemacher Jacques Doillon, bekannt geworden für seine sensiblen Jugenddramen, sieht sich aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert.

Es scheint, als sei die Stunde der Wahrheit für das französische Kino gekommen, diese Anhäufung von Anschuldigungen stellt eine neue Qualität dar. Die Wucht dieser Welle könnte die Filmbranche, möglicherweise auch die gesamte Kulturszene, in ihren Grundfesten erschüttern. Es fällt schwer, hier nur noch von Einzelfällen zu sprechen.

Der Prozess gegen Depardieu könnte zum Modellfall werden, allerdings besteht auch die Gefahr, dass er lediglich pars pro toto als Alibi fungiert. Es stehen nur zwei von zahlreichen Fällen von sexualisierter Gewalt vor Gericht – nicht das „System Depardieu“. Viele betroffene Frauen haben sich bisher nur anonym gemeldet.

Im New-York-Verfahren gegen Harvey Weinstein hatte der Oberste Richter James M. Burke versucht, ein Verhaltensmuster nachzuweisen, weswegen er auch die Aussagen von Frauen zuließ, die mit dem verhandelten Fall nichts zu tun haben. Dass sein Urteil vom Berufungsgericht aus genau diesem Grund wieder kassiert wurde, zeigt nur, wie schwierig die Überführung eines Sexualstraftäters immer noch ist. Der Prozess gegen Gerard Depardieu dürfte im Oktober eine ähnliche Aufmerksamkeit erfahren wie die Weinstein-Prozesse. Und die französische Öffentlichkeit wird sehr genau hinsehen, wie diesmal das Urteil ausfällt.