„Radical Playgrounds“ Ein Museum, in dem man alles anfassen darf

Muss eigentlich immer einer gewinnen? Braucht jedes Spiel einen Sieger? Die Künstlerin Agnieszka Kurant ist tief in die Geschichte der Spiele eingetaucht und hat auch solche recherchiert, die nicht kompetitiv sind. Allzu groß ist der Anteil nicht. Aber das über tausend Jahre alten Ballspiel Kemari, bei dem der Ball in der Luft gehalten werden muss, ohne Arme und Hände zu benutzen, funktioniert am besten, wenn alle zusammen helfen.