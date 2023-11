Rage Against The Machine Wie der Aufstand gegen Google, Apple und die anderen Big-Tech-Player erfolgreich sein kann

Im Sommer dieses Jahres kam es in San Francisco zu einer kuriosen Aktion: Im Rahmen einer Protestwoche („Week of Cone“) legten vermummte Autogegner in der Nacht Verkehrshütchen auf Robotertaxis, um sie damit an der Weiterfahrt zu hindern. Denn durch Platzieren eines solchen Hütchens auf der Motorhaube werden die Sensoren derart ausgetrickst, dass der Fahrcomputer denkt, er stehe vor einem Hindernis und stoppt.