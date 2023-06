Absage der Konzerte? Rammstein kann nicht anders, als die Tour zu Ende zu spielen

Es ist eine merkwürdige Situation gerade um Rammstein: Einerseits stehen die schweren Vorwürfe vieler Frauen im Raum, Till Lindemann habe sie sexuell missbraucht. Andererseits spielt die Band scheinbar unbeirrbar ihre Konzerte, jetzt gerade bis kommenden Sonntag in München.

Die „Bild“ hat gerade mit einigem Getöse beim Meinungsinstitut Insa eine Umfrage in Auftrag gegeben, nach der 45 Prozent der Deutschen sich bis zur Klärung der Vorwürfe für eine Absage der Rammstein-Shows in München und im Juli in Berlin aussprechen.

Das mag einer gefühlten Stimmung entsprechen, ist aber im Grunde gar nicht möglich. Lässt man einmal außer Acht, dass das ein sehr offensives Schuldeingeständnis Lindemanns und seiner Band wäre – dass es rumort, beweisen das zweite Statement der Band, die Demission der russischen Casterin und der Auftrag Rammsteins an eine externe Kanzlei, die vielfach geschilderten Vorgänge aufzuklären.

Es geht um viel Geld

Doch es gibt für so eine Tour Verträge mit Konzertveranstaltern und Stadienbetreibern, mit Firmen, die für den technischen Ablauf der Shows sorgen, für den Sound, für die Feuerwerkerei bis hin zum Catering. Es geht um viel Geld, bei einer Tour von dieser Größenordnung sowieso, um Geld, das nicht nur Rammstein verdienen.

Gerrit Bartels war am 4. Juni 2022 beim Rammstein-Konzert im Olympiastadion und schrieb darüber einen Konzertbericht.

Kurzum: Es hängen an dem Ganzen nicht wenige Arbeitsplätze, und es besteht trotz des mutmaßlich völlig verantwortungslosen Verhaltens von Till Lindemann eine Verantwortung von Rammstein gegenüber der Crew, den vielen Menschen, die an dieser Tour mitbeteiligt sind.

Auch mit den Songs, auf die die Band womöglich als Sensibilitätssignal verzichten könnte, hat es seine eigene Bewandtnis. Rammstein-Shows sind solcherart durchchoreografiert, dass beispielsweise der Verzicht auf „Pussy“ als letzter Song des ersten Zugabenblocks gar nicht möglich zu sein scheint. Die Setlists der bisherigen Shows in Vilnius, Helsinki oder Odense weisen nur ganz wenige Variationen auf, „Mein Herz brennt“ ist immer das sechste Stück.

Die Shows müssen also aus vielerlei Gründen weitergehen wie zu Beginn. Es bleibt also nur dem Gewissen (oder der Nibelungentreue) jedes einzelnen Rammstein-Fans überlassen, ob er die Band unter den gegebenen Umständen sehen möchte.