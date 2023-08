Rapper Samy Deluxe „Das Musikbusiness ist kein vernünftiges Geschäftsmodell mehr“

Samy Deluxe, der Hip-Hop feiert in dieser Woche seinen 50. Geburtstag. War das der Anlass, Ihr neues Album zu diesem Datum herauszubringen?

Das Datum hat mir geholfen, wieder mit der Arbeit an meinem Album „Hochkultur 2“ weiterzumachen. „Hochkultur“ habe ich 2019 unangekündigt rausgebracht, eigentlich sollte 2020 der zweite Teil kommen. Aber dann kam Corona. Also habe ich immer weiter daran gearbeitet, neue Ideen entwickelt und alles wieder verworfen. Irgendwann hatte ich den roten Faden für das Album verloren.

Anfang des Jahres habe ich mich dann ein wenig mit dem „#Hiphop50“-Movement beschäftigt, das das 50. Jubiläum von Hip-Hop feiert. Hip-Hop ist der Aufhänger für mein Album, mir ging es um persönliches Wachstum, um Weiterentwicklung in einer schnelllebigen Zeit. Auch um Hip-Hop als Hochkultur. 50 Jahre Hip-Hop und ich bin seit einem Vierteljahrhundert dabei und habe dieses Ding grundlegend mitgeprägt.

Zur Person Samy Deluxe, bürgerlich Samy Sorge, ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Er kommt 1977 in Hamburg zur Welt, wo er Ende der Neunziger Teil der aufstrebenden Hip-Hop-Szene wird. Mit dem Trio Dynamite Deluxe bringt er 2000 ein erstes Album heraus, sein Solodebüt erscheint 2002. Samy Deluxe hat mehr als eine Million Platten verkauft. Jetzt erscheint sein Album „Hochkultur 2“ (Universal).

Klingt ein wenig konstruiert.

Klar, kann sich jeder diesen Claim von 50 Jahre Hip-Hop schnappen, aber wer, wenn nicht ich? Zeig mir mal jemanden, der so lange dabei ist wie ich und im Alltag so im Hip-Hop verwurzelt ist. Ganz unabhängig von den aktuellen Verkaufszahlen. Mir ist vollkommen klar, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, dass ich noch rappe und mich für irrelevant halten – aber ich lebe diese Kultur. Gestern habe ich bei Wind und Wetter in Amsterdam Graffiti gemalt, obwohl ich auch im Hotelbett hätte liegen können. Ich sammle Platten, ich habe mir einen Train in meinen Garten gestellt.

Ich lebe in meiner Kunst. Vieles, was andere Rapper jetzt erleben – Familie gründen, Haus kaufen, sowas – hatte ich einfach mit Anfang 20 schon durch. Ich war der berühmteste Rapper – aber eben vor 20 Jahren. Jetzt kann ich wieder in Ruhe durch die Welt reisen, mich sprechen höchstens ein paar Ü30-Jährige an und ich habe nicht mehr diesen Fame-Stress.

Das war sicher auch nicht so leicht, von ganz oben wieder runterzukommen.

Da sind auch extrem interessante Phasen dazwischen gewesen. Mein Grundnaturell ist eigentlich, in Ruhe gelassen werden zu wollen. Ich wohne auf dem Land, sehr zurückgezogen, kann wochenlang auch mal keinen sehen außer die Nachbarn auf dem Dorf. In Phasen aber, in denen ich dachte, es fehlt mir etwas, habe ich in der Selbstanalyse gemerkt: Es fehlt nicht meiner Seele, es fehlt meinem Ego. Das ist eine Grundkondition der menschlichen Psyche, einerseits ein Stolperstein, andererseits kann man daran aber auch wachsen. So muss man das Ego sehen, sich nie davon regieren lassen, sondern damit umgehen lernen.

Ich hatte eine krassere Karriere als viele von diesen neuen Rappern je haben können, weil es Erfolg in der echten Welt war und nicht alles digital. Samy Deluxe

Im Deutschrap geht es eigentlich immer mehr um Ego, und darum, Hip-Hop als Vehikel für Business zu nutzen.

Das entspringt ja auch dieser Hustler-Kultur, die im Original-Hip-Hop, so wie ich ihn auch kennengelernt habe, auch verankert ist. Jetzt hat es sich eben auch ausgeweitet auf Eistee und Tiefkühlpizza. Das hat nicht unbedingt alles etwas mit kulturellen Facetten zu tun. Ich merke aber, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich irgendetwas verkaufe.

Ich habe einen Text auf einem Bonustrack vom neuen Album, da heißt es „Maximalprofit Kapitalregime“. Das bringt es auf den Punkt. Gerade im Hip-Hop wird mittlerweile jeder gefeiert, der irgendwie Geld macht – egal wie niedrig die Qualität ist oder wie krebserregend die Produkte sind, die er Jugendlichen verkauft.

Sie scheinen eine große Distanz zur nachfolgenden Rap-Generation zu verspüren.

Da ist eine Diskrepanz zwischen mir und den anderen. Die führt aber nicht dazu, dass ich verbittert wäre. Ich hatte trotzdem eine krassere Karriere als viele von diesen neuen Rappern je haben können, weil es Erfolg in der echten Welt war und nicht alles digital. Es ist aber merkwürdig zu sehen und führt bei mir dazu, dass ich mich da nicht mehr so sehe. Das ganze Musikbusiness ist einfach kein vernünftiges Geschäftsmodell mehr.

Aber Sie bleiben trotzdem dabei?

Ja, weil Musik mein Hobby ist. Ich habe viele Songs gemacht in den letzten Jahren, die kommen jetzt in verschiedenen Formen und Projekten raus. Aber ich habe keine Tour geplant, keinen Festivals zugesagt, ich mache in Bezug auf dieses Album nichts, womit ich Geld verdienen könnte. Ich mache nur ein Album, das heute umsonst von Leuten gestreamt wird und hoffentlich intellektuell ein paar Leute stimuliert.

Auf dem Album gibt es einige Tracks, die die Hiphop-Geschichte aus Ihrer Perspektive erzählen, zum Beispiel „Roter Velour“, aber auch „MikroDose“ oder „Martinshorn“. Sehen Sie sich als Hip-Hop-Lehrer im Geist von KRS-One und anderen alten Helden?

Das waren die ersten Signale, die ich senden wollte. An der Tür klingeln und sagen: „Hi, ich bin Samy“. Und dann setzen wir uns an den Tisch und reden deeper. Die ganze erste Seite soll Hip-Hop-Herzen erfüllen. Die zweite ist eine komplette Mental-Health-Seite, da geht es in jedem Track um menschliche, psychische Themen. KRS-One ist ein großes Vorbild, aber du wirst mich nicht auf der Bühne einen Vortrag halten sehen. Ich habe nicht den Wunsch, Menschen aktiv zu ändern. Wenn man mich fragt, gebe ich gerne Input – aber ich werde nicht versuchen, dich zu bekehren.