Reform des Filmfördergesetzes Die Kinos sind tot! Es lebe der deutsche Film?

Neulich bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises Lola sah die Welt für den deutschen Film für einen Moment wieder rosig aus. Man hatte sich ja schon fast daran gewöhnt, dass eine Produktion die Konkurrenz dominiert, einen Großteil der Preise einsammelt – und damit die Vielstimmigkeit eines Kino-Jahrgangs kaschiert.

Anfang Mai war das anders: Der große Favorit „Sterben“ von Matthias Glasner gewann die Goldene Lola, Platz drei ging an „Im toten Winkel“ von Ayşe Polat, die außerdem mit dem Drehbuch- und Regie-Preis ausgezeichnet wurde. (Man darf natürlich trotzdem fragen, warum der Film mit der besten Regie und dem besten Buch am Ende nicht logischerweise auch den Hauptpreis gewinnt.)

Plötzlich war das Versprechen der Preisstifterin, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) Claudia Roth, das Kino müsse die Diversität der Gesellschaft abbilden – der Dokumentarfilmpreis ging an „Sieben Winter in Teheran“ von Steffi Niederzoll –, im Siegerfoto evident. Der deutsche Film lebt.

Party in Hollywood, Ernüchterung in Cannes

Doch nur zwei Wochen später hat die Realität die Branche schon wieder eingeholt. Auf dem Filmfestival in Cannes ist diese Woche wieder mal kein deutscher Beitrag vertreten, nicht mal in den Nebenreihen. Nach der großen Oscar-Party in Hollywood herrscht an der Croisette Ernüchterung.

Die Reform des Filmfördergesetzes Die zwei wichtigsten Eckpunkte des von Kulturstaatsministerin Claudia Roth Mitte Februar vorgestellten Rentenentwurfs sind eine Investitionsverpflichtung, die neben den Kinos auch den Streamingplattformen und TV-Sendern Abgaben vorschreibt. Und eine automatisierte Regelförderung samt Steueranreizmodell, um nicht ausländische Produktionen nach Deutschland zu locken und außerdem Bürokratie abzubauen. Die Allianz Deutscher Produzenten lobt den Entwurf. Aus anderen Teilen der Filmbranche ist angesichts der Unwucht des Papiers Kritik zu vernehmen. So heißt es vonseiten der AG Kino und der AG Verleih, dass die wirtschaftlichen Anforderungen der Film- und Serienproduktion über die Notwendigkeit einer vielfältigen Kinolandschaft gestellt werde. Das wichtigste Instrument hierfür ist die Förderung des „künstlerischen Films“, die bislang noch unter der Obhut der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) steht und nach der Reform in die Verantwortlichkeit der Filmförderanstalt wandern soll. Kinos und Verleiher fürchten, dass die Vielfalt des deutschen Films darunter leiden könnte. Sie fühlen sich ignoriert. Das reformierte Filmfördergesetz soll zum 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Seit Jahren ruhen die Hoffnungen, diesen Missstand zu beenden, auf einem reformierten Filmfördergesetz (FGG), das nach mehrmaligen – auch coronabedingten – Verschiebungen nun endgültig am 1. Januar 2025 in Kraft treten muss. Alles andere wäre ein Offenbarungseid. Mitte Februar hatte Kulturstaatsministerin Roth den lang erwarteten Referentenentwurf für die Fördernovelle präsentiert, der sich als äußerst optimistisches Wünsch-dir-was der deutschen Filmbranche entpuppte: inklusive Steueranreizmodell für internationale Filmproduktionen und einer Investitionsverpflichtung für Sender und Streamingdienste, wie es in Frankreich schon länger praktiziert wird.

Dass der Entwurf aus dem Büro der BKM mehr offene Fragen als Antworten liefert (zum Beispiel, wer die Steuerausfälle in ohnehin schon angespannten Bundes- und Länderhaushalten kompensieren soll), war dabei das eine. Man hätte allerdings auch schon darüber stutzen können, dass die Allianz Deutscher Produzenten der einzige Branchenteilnehmer war, der das geplante Modell enthusiastisch lobte. Die Kinos und die Verleiher hingegen kamen im ersten Referentenentwurf allenfalls am Rande vor.

Um zu beschreiben, woran es dem aktuellen Filmfördergesetz unter anderem mangelt, lohnt erneut ein Blick zurück zum Deutschen Filmpreis. Der Gewinnerfilm „Sterben“ hatte nach zwei Wochen in den Kinos immerhin die 60.000-Zuschauer-Marke geknackt, was für ein dreistündiges Familiendrama – mit Starbesetzung – vielleicht sogar ein passables Ergebnis ist.

Das Ungleichgewicht im Reformentwurf ist nicht nachhaltig – es ist, als würde man nur den Bau von Elektroautos fördern, ohne sich um Ladesäuleninfrastruktur und Straßennetze Gedanken zu machen. Christian Bräuer, AG Kino

„Im toten Winkel“ hingegen kam seit seinem Kinostart Anfang Januar auf etwas mehr als 5000 Besucher; die Lolas haben Ayşe Polats Film immerhin einen zweiten, hoffentlich erfolgreicheren Kinostart beschert. In früheren Jahren wären 5000 Zuschauer übrigens durchaus ein Grund gewesen, dass die Mitglieder der Deutschen Filmakademie bei der Lola-Vergabe den Film gänzlich übersehen hätten.

Gute Kritiken, aber kaum Publikum

Claudia Roth lobte am Abend der Verleihung also obligatorisch die Diversität des deutschen Films und die Rolle der Kinos, auch wenn die besten Filme ihres Jahrgangs sichtlich Schwierigkeiten haben, ein größeres Publikum zu erreichen. Der letzte deutsche Film, der sowohl die (auch internationale) Kritik begeisterte als auch an den Kinokassen in die Nähe der Ein-Million-Grenze kam, war Maren Ades „Toni Erdmann“, inzwischen schon eine Art Fata Morgana.

Hier ist das deutsche Kino noch in Ordnung: „Chantal im Märchenland“ steht an der Spitze der Kinocharts. © Gordon Timpen

Hierzulande finden die von der Kritik gefeierten Filme mit Ambition fast schon traditionell kein Publikum – und die erfolgreichen heißen „Chantal im Märchenland“ und „Die drei ??? – Erbe des Drachen“. Dieses Dilemma ist Claudia Roth (wie auch ihrer Vorgängerin Monika Grütters) bekannt, an guten Vorsätzen mangelte es in der Vergangenheit auch nicht.

Es blieb vonseiten der Kulturstaatsministerinnen aber zu oft bei warmen Worten. So dauerte es während der Pandemie eine Weile, bis die Kinos – nach verzweifelten Protesten – bei den Corona-Fördermaßnahmen nicht mehr unter den Unterhaltungsetablissements, sondern als relevante Kulturorte wie Theater und Museen geführt wurden.

Das „Zukunftsprogramm Kino“, 2020 mit Bundesmitteln aus dem Haushalt der BKM gestartet, sollte über einen Zeitraum von fünf Jahren den deutschen Kinobetrieb modernisieren und damit den Ort Kino auch für junge Menschen wieder attraktiver machen. Dies gelang trotz Netflix und Disney+ (und mithilfe von 130 Millionen Euro Anschubfinanzierung) sogar.

284 Millionen Euro veranschlagt die Allianz Deutscher Produzenten jährlich für die automatische Anreizförderung von 30 Prozent.

Im Filmförderentwurf kommt dieses Hilfsprogramm nun nicht mehr vor, an dessen Stelle wird momentan eine andere, „mehr am Programm der Kinos orientierte Förderung erarbeitet“, wie es aus dem Büro der BKM heißt. Bislang steht im „großen Wurf“ (Claudia Roth) eines neuen FFG für die Kinos nur ein leicht modifiziertes Referenzfördermodell, von dem aber früher schon in erster Linie die Multiplexe in den Metropolen profitierten.

Selbiges gilt auch für den Kulturpass, den Claudia Roth seit seiner Einführung im Sommer als Teil ihrer Kinoförderung preist. Doch nur 2,8 Prozent der Jugendlichen nutzen laut AG Kino das Angebot der Programmkinos. Das aber sind genau die Kinos, die sich in der Breite, das heißt auch: im ländlichen Raum, für den Erhalt der Filmkultur einsetzen.

Viel Geld für Filme, aber zu wenig für die Infrastruktur

Mit jährlich 50 Millionen Euro hatten die Kinos in einem Branchenschreiben im Januar ihren Investitionsbedarf (ökologische Nachhaltigkeit, digitale Wettbewerbsfähigkeit) beziffert, die Verleiher mit 25 Millionen Euro. Diese beiden Parteien bilden die Grundstruktur für den Spielbetrieb, gewissermaßen als Verbindungsglied zwischen Hersteller und Endkunden.

Verbandschef Christian Bräuer von der AG Kino, der Gilde deutscher Filmkunsttheater, hatte für den aus Kinobetreibersicht enttäuschenden Entwurf im Februar bereits ein sinniges Bild: „als würde man nur den Bau von Elektroautos fördern, ohne sich um Ladesäuleninfrastruktur und Straßennetze Gedanken zu machen“.

Doch die Prioritäten liegen – das zeigt der aktuelle Referentenentwurf – woanders: bei den Produzenten. Die Produktivität der deutschen Filmindustrie, diesen Eindruck erweckt das Papier, wird allen anderen Erwägungen übergeordnet. Die unabhängigen Kinos und Verleiher, die letztlich dafür sorgen, dass die hierzulande produzierten Filme – und zwar nicht nur die großen, gut ausgestatteten – am Ende auch ihr Publikum finden, sehen ihren Anteil am Fördervolumen dagegen, nicht nur inflationsbedingt, schwinden.

Auch das Studio Babelsberg kriselt, seit internationale Produktionen vermehrt ins Ausland abwandern. © picture alliance/dpa-Zentralbild/Ralf Hirschberger

Und langsam nimmt die Unsicherheit in der Branche tatsächlich zu. Dabei hatte es erst Anfang des Jahres einen wegweisenden Schulterschluss von acht Verbänden gegeben – darunter die AGs Kino, Verleih und Dokumentarfilm sowie die Allianz deutscher Produzenten und die Deutsche Filmakademie –, mit durchaus konstruktiven Vorschlägen für ein effizienteres und vor allem ganzheitliches Filmfördergesetz.

Alle Parteien betonten in diesem Schreiben, dass ein zeitgemäßes Filmfördergesetz, in einer Zeit, da das Kino auch ökonomisch mit den Streamingdiensten konkurriert, den gesamten Verwertungskreislauf vom ersten Projektentwurf bis zur Auswertung in den Kinos zu berücksichtigen habe. Denn ohne eine starke Kino- und Verleihlandschaft nutzen auch noch so gute Filme nichts.

Der Abbau der Förderbürokratie ist das oberste Ziel

In der Vergangenheit wurden die Positionen der einzelnen Branchenteilnehmer von Partikularinteressen, aber auch durch eine zersplitterte Förderbürokratie zwischen Bund und Ländern, immer wieder aufgerieben. Mit dem Resultat, dass Bund und Länder insgesamt zwar mehr als 600 Millionen Euro in das deutsche Kino investieren, der künstlerische Ertrag – beispielsweise angesichts der geringen Zahl von deutschen Beiträgen in Cannes – zuletzt aber immer dürftiger ausfiel. Gerade auch im Vergleich zu kleineren Filmländern wie etwa Polen, Portugal, Rumänien oder Norwegen.

Der FGG-Entwurf würde in seiner aktuellen Form die Position des „künstlerischen Films“ aber eher schwächen denn stärken, sagen Kinos und Verleiher. Zwar soll die Entwicklungs- und Projektförderung ausgebaut und automatisiert werden. Doch ein schlüssiges Konzept, wie man dann zum Beispiel den Filmnachwuchs darin unterstützen könnte, seinen Arbeiten im Verdrängungskampf um Kinoleinwände eine höhere Sichtbarkeit zu verschaffen, fehlt.

Steueranreize für die Film-Vermarktung wären eine Möglichkeit, bislang kommen die Verleiher im Steuermodell aber gar nicht vor (laut BKM laufen die Gespräche hier bereits). Auch der zuletzt ohnehin schon gekürzte Kinoprogrammpreis des Bundes, das maßgebliche Instrument, um die inhaltliche Arbeit der Kinos zu honorieren, taucht in den BKM-Richtlinien momentan noch nicht auf, weil er derzeit laut Behörde noch „auf dem Prüfstand“ steht.

Die komplexe Filmförderreform wurde zu lange aufgeschoben

Die Crux: Noch liegt die Förderung des „künstlerischen Films“ und der Programmkinos in der Verantwortlichkeit der BKM. In der reformierten Förderstruktur soll diese aber in die Obhut einer zentralen Agentur unter der Leitung der primär auf wirtschaftliche Aspekte fokussierten Filmförderanstalt (FFA) fallen. Künstlerische und wirtschaftliche Kriterien drohen sich weiter zu vermischen, auch wenn die BKM betont, dass die jurybasierte Förderung des Bundes auch unter dem Dach der FFA beibehalten werde.

Sie soll unter anderem gewährleisten, dass kleinere Filme, die nur mit viel Programm- und Vermittlungsarbeit ihr Publikum finden – und letztlich die Vielfalt des deutschen Kinos abbilden –, gestärkt werden. Die Richtlinien für diese „vierte Säule“ des geplanten Filmfördersystems wurden den Verbänden allerdings erst Anfang Mai unterbreitet. Viel zu spät, klagen Kinos und Verleiher. Der Sprecher der BKM widerspricht dieser Darstellung; alle Verbände seien von Beginn an in die Gespräche eingebunden gewesen.

Dabei wäre die „BKM-Förderung“ im Vergleich zu den drei anderen Säulen (FFG, Steueranreizmodell, Investitionsverpflichtung) noch am günstigsten zu haben. Sollte der Wille zu mehr Filmkultur – Hand in Hand mit einer florierenden Filmwirtschaft – ernst gemeint sein. Bislang scheint der Fokus der politischen Arbeit aber auf dem dicksten Brocken, dem kostspieligen Steueranreizmodell, zu liegen.

Deutscher Film ohne deutsches Geld. Künftig sollen Filme wie „Im Westen nichts Neues“ wieder in Deutschland entstehen. © dpa/Reiner Bajo

Doch die Zeit läuft den Beteiligten langsam davon. Die äußerst komplexe Reform des FGG wurde viel zu lange aufgeschoben, inzwischen vertragen sich die einst so ambitionierten Pläne für eine europaweit konkurrenzfähige deutsche Filmindustrie kaum noch mit den wirtschaftlichen Realitäten, mit denen sich die Bundesregierung konfrontiert sieht. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2025, der eigentlich längst beschlossene Sache sein sollte, verzögert sich aufgrund der geforderten Sparmaßnahmen aus dem Finanzministerium; bis Ende November muss er im Bundestag verabschiedet sein.

Trotzdem bleiben die Antworten aus dem Büro der BKM auf viele konkrete Fragen vage. An den guten Absichten besteht kein Zweifel. Dass die tiefgreifendste Reform in der mehr als 50-jährigen Geschichte des Deutschen Filmfördergesetzes nun in eine der schwersten wirtschaftlichen Krisen der Bundesrepublik fällt, ist eine Hypothek, die Roth von ihrer Vorgängerin geerbt hat. Aus Teilen der Branche wiederum ist hinter vorgehaltener Hand auch zu hören, dass die Filmkompetenz im Büro Roth ausbaufähig sei.

Kein Wunder also, dass die Wünsche der Allianz Deutscher Produzenten es nahezu eins zu eins in den Referentenentwurf geschafft haben; zum Beispiel die sagenhafte staatliche Förderzulage von 30 Prozent der Produktionskosten. Im Hinterkopf spukt bei diesem selbstbewussten Vorpreschen immer noch das Szenario „Im Westen nichts Neues“ herum: ein deutscher Oscar-Film, der ganz ohne deutsches Geld entstanden ist – und dank Netflix’ Geschäftsmodell hierzulande auch kaum Einnahmen generiert hat, schon gar nicht an der Kinokasse. Diese Peinlichkeit soll sich nicht wiederholen.

Es ist nur zu verständlich, dass die Branche eine Wiederholung dieses Fauxpas’ um jeden Preis vermeiden möchte. Es wäre allerdings kurzsichtig, wenn dies unter Zeitdruck auf Kosten der schwächsten Glieder in der Verwertungskette geschehen würde. Denn auf die (auch gesellschaftliche) Basisarbeit der Kinos und Verleiher ist der deutsche Film mehr denn je angewiesen, will man den Streamern nicht das Feld überlassen. Es wäre ein Trugschluss zu glauben, man könnte ausgerechnet an der Infrastruktur sparen – und niemand würde es bemerken. Diesen Fehler hat eine Bundesregierung schon einmal gemacht: bei der E-Mobilität.