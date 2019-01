Der Regisseur und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff (79, „Die Blechtrommel“) trauert um seine Frau Angelika. Die 65-Jährige starb am 24. Dezember nach schwerer Krankheit, wie Schlöndorff am Freitag in Potsdam mitteilte. „Unserer Tochter und mir bleibt ein unsagbarer Schmerz über ihren Verlust. Für uns und ihre Freunde war sie frohsinnig, neugierig, weltoffen“, sagte er. Schlöndorff hatte die Filmschnittmeisterin bei der Arbeit an dem Film „Die Fälschung“ 1981 kennengelernt, seit 1991 waren sie ein Paar. Ein Jahr später wurde Tochter Elena geboren. Von 1971 bis 1991 war Schlöndorff mit Margarethe von Trotta verheiratet. (dpa)