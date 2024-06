Restitution eines Kirchner-Bildes an die Erben Das Gemälde darf im Brücke-Museum bleiben

Knapp 18 Jahre ist es her, dass der damalige Kultursenator Thomas Flierl die Restitution eines Kirchner-Bildes aus dem Bestand des Brücke-Museums bekannt gab. Seine berühmte „Straßenszene“ ging an die Enkelin des jüdischen Sammlers, dem es einst gehört hatte. Kurz darauf wurde das Werk für knapp 30 Millionen Euro in New York an Ronald Lauder versteigert, der es seitdem in seinem Neue Museum zeigt. Ein Sturm der Entrüstung erhob sich, antisemitische Äußerungen wurden laut, Berlin hatte seinen Skandal, und die Restitutionsdebatte nahm Fahrt auf.

Wie sich seitdem die Zeiten geändert haben, lässt sich nun an der Restitution eines weiteren Kirchner-Bildes aus dem Brücke-Museum ablesen: ebenfalls ein bedeutendes Werk, zentral für das Schaffen des expressionistischen Malers und seiner Künstlerfreunde, deren Gemeinschaft sich wenig später auflöste. Das Gemälde mit dem Titel „Erich Heckel und Otto Mueller beim Schach“ von 1913, auf dem außerdem im Hintergrund Kirchners Lebensgefährtin Erna Schilling unbekleidet auf einem Sofa zu sehen ist, aber darf im Berliner Landesmuseum bleiben, wie am Dienstag bekannt wurde.

Das Land einigte sich darauf mit den Erben von Victor Wallerstein, dem jüdischen Vorbesitzer, dessen Berliner Galerie 1934 zwangsweise geschlossen und zwei Jahre später liquidiert worden war. Der Kunsthändler konnte nach Italien emigrieren, wo er jedoch Bilder seiner Sammlung verkaufen musste, um zu überleben, darunter das Kirchner-Bild. Er starb 1944 mit 66 Jahren im Krankenhaus in Florenz nach seiner Festnahme durch die SS.

Über den nun an die Erben gezahlten Preis wurde jedoch Stillschweigen vereinbart, nur so viel informiert, dass sich der Bund und die Kulturstiftung der Länder daran beteiligt haben sowie die Ernst von Siemens Kunststiftung mit einem Beitrag in gleicher Höhe.

Ab September wird das Bild in der Ausstellung „Biografien der Moderne. Sammelnde und ihre Werke“ im Brücke Museum zu sehen sein, die sich weniger den Herkunftsgeschichten der Kunstwerke als den Lebensläufen der insgesamt neun früheren Eigentümer widmet. Insbesondere Victor Wallerstein soll dann gewürdigt werden. Für die Nachfahren mag auch dies ein Trost sein, für das Museum aber ist es Verpflichtung, wie Direktorin Lisa Marei Schmidt in ihrem Statement erneut betont. Auch das klang 2006 noch anders.