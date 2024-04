Revision des Weinstein-Urteils Kein guter Tag für die MeToo-Bewegung

Die Nachricht, dass das höchste Gericht von New York am Donnerstagmorgen die Verurteilung von Harvey Weinstein aufgehoben hat, klingt wie ein Affront für die Opfer des einst mächtigen Hollywood-Produzenten, der 2020 in New York wegen schwerer Sexualverbrechen in zwei Fällen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden war. Das Berufungsgericht des Bundesstaates verwies in seinem Urteil auf einen Verfahrensfehler, der über den historischen Prozess hinaus weitreichende Folgen nach sich ziehen könnte.