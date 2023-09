Rolling-Stones-Album „Hackney Diamonds“ Wir sehen uns morgen in London

Es soll ja früher Menschen gegeben haben, die nicht gleich vor Freude aus dem Häuschen oder sonst wohin sprangen, wenn die Stones ein neues Album oder eine weitere Welttournee ankündigten. Doch das muss ewig her sein, zwei, drei Dekaden mindestens. Inzwischen stehen Mick Jagger und die Seinen über allem, sie sind die Transzendenz von Pop. Man kann sie nur bewundern.

Insofern kommt es einer Sensation gleich, dass es jetzt ein neues Stones-Album geben soll. Das letzte erschien 2016, „Blue & Lonesome“, dieses enthielt ausschließlich Blues-Coverversionen. Fast zwanzig Jahre ist es schon her, dass die Stones ein Album mit eigenen Kompositionen veröffentlichten, „A Bigger Bang“. Gemunkelt wird, dass sich auf „Hackney Diamonds“, so der geplante Titel, neues Songmaterial befindet.

Nicht böse mit den Stones sein

Ob das Album gut sein wird, unpeinlich, das Zeug zu einem Klassiker hat? Egal. Auf der Höhe der Zeit ist allemal die Marketingkampagne: Ende August gab es eine Anzeige in der Londoner Lokalzeitung „Hackney Gazette“, mit Anspielungen auf Songs der Stones; in den sozialen Medien wiederum wurden Teaser und ein Songschnipsel gedroppt.

„Don’t Get Angry With Me“ heißt der Song wohl, so steht es im Schnelldurchlauf auf einem Aufkleber mit Stones-Zunge. Dazu erklingt ein typisches Stones-Riff, könnte auch ein altes sein. Mick Jagger und Keith Richards deuteten überdies in Interviews ein neues Album an, zumal sich da auch noch Aufnahmen mit dem im August 2021 verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts befinden

Außerdem haben sich die Stones mit dem US-Talkmaster Jimmy Fallon zu einem Gespräch verabredet. Auch das hat einen kleinen Vorlauf: Fallon sitzt vor einem altertümlichen Telefon in einem Zimmer voller Vinylplattenregale, es klingelt, und am anderen Ende der Leitung sind Mick, Keith und Ron. Sie fordern ihn auf nach Hackney in ein Theater zu kommen, zu einem Livestream. „You can´t always get what you...“ ruft Fallon noch, haha, sagt dann aber: „See you in London“.

Am heutigen Mittwoch ist es so weit, da spricht Fallon ab 15 Uhr 30 im offenen Livestream mit den Stones über das Album und wann es veröffentlicht wird. Dann hat das Munkeln ein Ende. Die Welt wird keine neue, andere, bessere sein, aber die Rolling Stones sicher wieder auf Tour gehen.