RTL-Serie „Der König von Palma“ Achterbahnfahrt auf dem Ballermann

In der Einstiegsszene der zweiten Staffel der sechsteiligen Serie „Der König von Palma“ (erste drei Teile an diesem, die restlichen am nächsten Dienstag auf RTL, bereits ab 11. Juli alle Folgen bei RTL+) sagt eine Kellnerin zu Sylvie: „Hast du irgendwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst irgendwie ganz anders aus?“ „Nee, alles wie immer“, antwortet sie nur und damit ist Heike Makatsch in der Fortsetzung von RTLs Mallorca-Serie an Stelle von Sandra Borgmann in die Rolle der Ehefrau von Bieradler-Chef Matti geschlüpft. Pia-Micaela Barucki spielt erneut Mattis Geliebte Bianca und auch André M. Hennicke als Mattis Dealer-Bruder Uwe Adler ist wieder dabei.

Inzwischen läuft die Saison 1992, Nena hat alles nur geträumt, der Alkohol fließt im Bieradler in Strömen, junge Frauen tanzen oben ohne und Costa Cordalis, Jürgen Drews und Tony Marshall laden zur Schlagernacht, als das wiedervereinigte Deutschland die Baleareninsel zum 17. Bundesland macht.

Mittendrin die Ruhrgebietsauswanderer-Familie Adler. Ex-Autoverkäufer Matti (Henning Baum) träumt inzwischen davon, weitere Lokale auf dem Ballermann aufzumachen. Doch das geht nur mit Billigung der Mallorca-Mafia. Doch dafür müsste der Sturkopf bereit sein, Schutzgeld an Diaz zu zahlen. Für Sylvie eine Entscheidung ohne Alternative, doch nicht für Matti, der lieber den harten Weg geht. Koste es, was es wolle.

Die Zuschauer müssen sich auf emotionale Achterbahnen gefasst machen: Mord, Drogen, Betrug und Liebe und Spannung – alles ist dabei, nur kein wahres Happy End. Heike Makatsch, die in der zweiten Staffel Matti Adlers Ehefrau Sylvie spielt.

„Die Zuschauer müssen sich auf emotionale Achterbahnen gefasst machen: Mord, Drogen, Betrug und Liebe und Spannung – alles ist dabei, nur kein wahres Happy End“, verspricht Mallorca-Kennerin Heike Makatsch. Die Konflikte werden in der Fortsetzung erheblich intensiver. Sowohl privat, weil Matti und Bianca nicht voneinander lassen können, als auch im Streit mit dem Mallorca-Paten Manuel Diaz (David Lifschitz) und der korrupten Insel-Administration. Auch Mattis Kinder Katja und Dennis geraten in den Strudel der Ereignisse.

Die zweite Staffel vom „König von Palma“ muss nicht die letzte sein, wenn sich RTL an die wahren Begebenheiten hinter der Serie hält. Der deutsche Restaurant- und Barbesitzer Manfred Meisel, der an der Playa den legendären „Bierkönig“ und eine Papageienzucht betrieben hat, wurde 1997 auf seiner Finca regelrecht hingerichtet. Neben seinem achtjährigen Sohn starb auch eine Mitarbeiterin. Die Täter wurden nie gefasst.