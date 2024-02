Rückblick Fashion Week Tanz auf den Ruinen des Einzelhandels

Mit Geschäfte machen hat diese Fashion Week nichts zu tun. Hier sucht kein Designer neue Läden, in denen seine Kleidung verkauft werden könnte. Das KaDeWe, lange ein Hoffnungsschimmer für die etablierten Berliner Label wie William Fan hat gerade anderes zu tun, als Mode zu ordern, die nicht bombensicher verkauft wird.

Auch wenn sich die Veränderung schon auf den letzten beiden Veranstaltungen im Juli und Januar 2023 anschlich, ist sie erst jetzt so deutlich. Die Messen sind weg und damit all die Mode, die eher Bekleidung für den Alltag ist. Übrig bleibt vor allem, was sich zur Identifikation eignet – Mode, die zeigt, wer du bist.

Wirtschaftlichkeit adieu

Die Fashion Week ist zu einem Festival geworden, dass sich nicht wirklich um Wirtschaftlichkeit schert, sondern verorten will, was Mode kulturell bewirken kann. Passend dazu finden die Schauen über die Stadt verstreut statt – vom Westend, über Neukölln bis in den Wedding.

Die Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule in Wedding war der ideale Ort für die Modenschau von SF1OG. © James Cochrane

Dafür sind nicht mehr baufällige Ruinen von Gründer- bis zur DDR-Zeit die bevorzugten Kulissen, sondern leerstehende Einzelhandelsflächen. Das begann am Montag: Die Gäste stiegen die stillgelegte Rolltreppe hoch in die erste fensterlose Etage einer ehemaligen C&A-Filiale in Neukölln. Dort erhellte Gerrit Jacob mit Stroboskoplicht die Dunkelheit für kurze Momente, damit seine Gäste die wie mit Airbrush bemalte Kleidung betrachten konnten.

Ehemaligen C&A-Filiale

„Wir tanzen auf den Ruinen des Einzelhandels“, so fasst es eine Besucherin zusammen. Beim Label Haderlump wurden die Gäste durch einen Seiteneingang in den ehemaligen Discounter Primark an der Steglitzer Schloßstraße eingelassen.

Nicht nur Mode, sondern auch Installationen konnten sich die Besucher anschauen, einen Brunnen mit einer Hologramfigur in Neukölln, eine Pferdeskulptur aus Stoffresten, auf einem mit Silberfolie ausgelegten Laufsteg, auf dem Wasserpfützen standen, in Steglitz.

Lou de Bètoly lud in einen verlassenen Laden am Potsdamer Platz, den die französische Designerin in ein wundersames Boudoir verwandelte. Ihre Models trugen feingesponnene Netze, bestickt mit Perlen, kleine Hosen aus BH-Schalen, die auf den Pobacken platziert waren. So explizit und selbstbewusst hier weibliche Erotik mit rosafarbenen Brustwarzenhüllen gezeigt wurde, ging es bei Namilia kurze Zeit später im Foyer des Kulturforums um diversen Sex. Aber so eindeutig wie bei der Schau im Sommer war die Kollektion nicht mehr nur überzeichnetes Zubehör für das Berliner Nachtleben.

Das Label Namilia zeigte im Kulturforum weniger Sex dafür mehr Kunsthochschule. © Boris Marberg

Die Kunsthochschule, die das Designerpaar besucht hatte, schimmerte dieses Mal deutlich durch. Drucke mit entlaubten Birkenwäldern auf Kleidern mit ausgestellten Röcken, wechselten sich mit Lederkorsagen und Tangas, geformt wie Vaginas, ab.

Statement für diversen Sex

Die Schau war durchaus politisch zu verstehen. Die eingespielten, herablassenden Kommentare über Menschen, die nicht einer wie auch immer festgelegten Norm entsprechen, müssen für viele Gäste, die in Mode von Namilia gekommen waren, durchaus vertraut sein.

Die Botschaft: Wer sichtbar macht, was er fühlt, muss einiges aushalten. „Pfoten weg“ mit Glitzersteinchen auf ein T-Shirt geklebt, war nicht niedlich, sondern sehr ernst gemeint.

Was einst der Einzelhandel war, ist durch Social Media ersetzt worden – dort suchen sich viele Designerinnen ihre Anhänger- und Kundschaft. Und da die digitale Welt längst zur verlängerten Bühne für die gezeigte Mode geworden ist, geht es darum, so eindeutig wie möglich zu performen. Auf Instagram wird der Erfolg einer Modenschau sichtbar. Zum Beispiel, wenn Kayne West, trotz aller Verwerfungen über seine Person, gefeiert wird, weil er ein Foto einer Schau gepostet hat und alle rätseln, war er der Mann hinter der Maske?

Das Designerduo Richtert Beil castete für seine Schau auch reifere Damen. © Tom Funk

Bei den gelungenen Kollektionen ging es um eine Verortung – wie weit kann ich gehen, was ist noch als Mode und nicht als Party-Kostüm zu erkennen. Auf diesem Grat bewegte sich das Label Richert Beil, ohne auch nur ein bisschen ins Wanken zu geraten. Die Jeans, dessen Hosenbeine, in je einer umgedrehten Jeansjacke enden, der übergroße Blazer mit langen Manschetten und ein Kleid aus recycelten Satteln – getragen von alten Damen, die aussahen, als hätte das Designerduo sie in der Eckkneipe bei Bier und Korn zum Mitmachen überredet. Dazu sang Hildegard Knef: „Du bist nicht allein“.

Es geht aber noch um einen anderen Erfolg, nämlich den von Berlin selbst – der steht spätestens seit dieser Saison im Mittelpunkt. Der Senat wurde durchgehend von Staatssekretär Michael Beil aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft in der ersten Reihe vertreten.

Er war auch dabei, als das Fashion Council zusammen mit der deutschen „Vogue“ verkündete, dass es ab diesem Jahr noch einen Preis vergeben wird. Im Sommer fährt eine Vorauswahl von sieben Designern nach New York. Dort entscheidet Anna Wintour, sozusagen die Überchefin aller „Vogue“-Ausgaben, darüber, wen sie mit 100.000 Euro unterstützen will. Die nähere Zukunft der Berliner Mode ist also gesichert – welche Rolle sie darin spielen will, muss sich noch zeigen.