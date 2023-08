Rufus Beck über 25 Jahre Harry Potter in Deutschland „Heutzutage würde man das nicht mehr zulassen“

Über den genauen Tag und die Startauflage gibt es unterschiedliche Angaben, doch fest steht, dass „Harry Potter und der Stein der Weisen“ als erster von sieben Hogwarts-Bänden im Juli 1998 in Deutschland in die Buchhandlungen kam. Anlässlich des 25-jährigen Veröffentlichungsjubiläums findet am 26. August auf dem Hamburger Rathausmarkt eine große Feier statt, die vom Carlsen Verlag, Warner Bros, Audible, dem Hörverlag und der Hamburger Show „Harry Potter und das verwunschene Kind“ organisiert wird. Sogar einen Weltrekordversuch soll es geben. Doch dafür müssen sich 997 als Harry Potter verkleidete Menschen einfinden.