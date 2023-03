„Saint Omer“ im Kino Porträt einer Kindsmörderin

Dieser Film hat einen Atem. In absoluter Dunkelheit beginnt und endet Alice Diops „Saint Omer“, der eigentlich vom Tod handelt. Die Atemgeräusche, die sich von den Bildern abheben und diese einhüllen, sind mehr als bloß ein Lebenszeichen. Sie sind die Energiequelle des Films: In der Meditation verbindet der Atem das Bewusstsein mit dem Körper. Und mittendrin ist, als Ersatz für den Filmscore, Caroline Shaws preisgekrönte Komposition „Partita for 8 Voices“ zu hören, acht nahezu transparente Stimmen zwischen Gesang und reiner Atemtechnik – eine Polyphonie des (Über-)lebens.

Fremd in Frankreich

Eine junge Französin aus dem Senegal hat ihre 15 Monate alte Tochter getötet. Der Prozess gegen Fabienne Kabou erregte 2013 in Frankreich die Gemüter. Kindsmord zählt immer noch zu den großen gesellschaftlichen Tabus, deren Darstellung sich auch das Kino, selbst der Horrorfilm, entzieht. Eine Frau, die ihr Neugeborenes umbringt, gilt als Monster.

„Nicht einmal ein vollkommener Idiot würde tun, was ich getan habe“, sagte Kabou damals im Prozess. Laurence Coly (Guslagie Malanda) spricht den Satz ebenfalls in „Saint Omer“ aus, der auf dem von Diop erstellten Protokoll der Verhandlung basiert. Laurence blickt meist ungerührt in die Kamera von Claire Mathon („Porträt einer jungen Frau in Flammen“, „Spencer“), die das Gesicht der jungen Frau in langen, unbewegten Einstellungen porträtiert.

Alice Diop, deren Eltern wie Fabienne Kabou aus dem Senegal nach Frankreich emigrierten, kommt ursprünglich vom Dokumentarfilm, auf der Berlinale gewann sie 2021 mit dem Essayfilm „Wir“ über die zunehmend komplizierte französische Identität den Hauptpreis in der Reihe Encounters. Dokumentarische Spuren hat auch der Fall Fabienne Kabou in „Saint Omer“ hinterlassen – und Fragen aufgeworfen, die Diop nicht erst seit „Wir“ beschäftigen.

Laurence basiert auf Fabienne, sie ist weder Erfindung noch Projektion. „Am meisten hat mich die Sprache von Fabienne Kabou fasziniert“, erzählte Alice Diop vor einigen Tagen im Zoom-Interview aus Los Angeles, wo ihr Film für den Independent Spirit Award nominiert war. „Die Beschreibungen ihres Lebens hatten eine so dokumentarische Kraft, dass ich ihre Aussagen nicht erst fiktionalisieren musste.“ Die gewählte Ausdrucksweise von Laurence, die ihr Philosophiestudium abgebrochen hat, sorgt während der Verhandlung für Irritationen. Einmal fragt ihre ehemalige Professorin: „Ist es nicht seltsam, dass eine afrikanische Frau einen österreichischen Philosophen studiert?“

Heimliche Schwesternschaft

Im Gerichtssaal sitzt eine Frau, die sich ebenfalls in der Lebensbeschreibung von Laurence Coly – als schwarze Frau, als Migrationskind, als ungeliebte Tochter – wiedererkennt. Die schwangere Professorin Rama (Kayije Kagame) recherchiert für ein Buch über den Medea-Mythos; dass sie neben der Angeklagten die einzige schwarze Person im Raum ist, stellt eine unausgesprochene Schwesternschaft her, die „Saint Omer“ aber nie ausformuliert.

„Als ich damals im Prozess saß, war ich von widersprüchlichen Gefühlen ergriffen“, erinnert sich Diop. „Da war viel Wut dabei, aber auch Mitgefühl, manchmal hielt ich Fabienne Kabou schlicht für verrückt und in manchen Momenten hätte ich mich übergeben können, weil sie mich so abgestoßen hat.“

Ich wollte eine schwarze Frau zeigen, wie man sie normalerweise nicht im Kino sieht. Alice Diop, Regisseurin

Aber die langen Einstellungen zwingen das Publikum, sich mit dieser Frau auseinanderzusetzen, die im einen Moment sehr konkret von ihren Lebensumständen erzählt und im nächsten den Fragen der Anklage ausweicht.

Gerichtssaal als Theaterbühne

Der Gerichtsfilm ähnelt schon in der Form dem klassischen Drama, Diop akzentuiert mit ihrer formalen Strenge die Theaterhaftigkeit der Inszenierung. Sie nennt Chantal Akermans feministischen Klassiker „Jeanne Dielman“, der nur aus Tableaus besteht, einen wichtigen Einfluss. Aber für „Saint Omer“ sei sie von der Porträtmalerei, vor allem Da Vincis „La Belle Ferronnière“ und Andrew Wyeths „Grape Wine“, inspiriert gewesen. „Ich wollte eine schwarze Frau zeigen, wie man sie normalerweise nicht im Kino sieht.“

Im Gerichtssaal wird Recht gesprochen, ein Ort der absoluten Wahrheit ist er (außer vielleicht im Kino) nicht. „Wir sind hier um zu verstehen“, sagt die Richterin (Valérie Dréville) zu Laurence. Aber wie soll man verstehen, was eine Mutter zur Verzweiflung treibt, sodass sie die eigene Tochter tötet? Eine „Phantomfrau“ wird Laurence einmal genannt. Eine Frau, die von niemandem gesehen wird: nicht von der Mutter, die sich nur um das öffentliche Auftreten der Tochter sorgt, nicht vom deutlich älteren Ehemann und Kindsvater (Thomas de Pourquery), der seine schwarze Frau versteckt hielt. Und schon gar nicht von der französischen Gesellschaft, die einer Migrantin keinen Wittgenstein zutraut.

Alice Diop geht es nicht um Fakten, an der Täterschaft besteht kein Zweifel. „Saint Omer“ ist ein Lebenszeichen. Einmal wendet Laurence den Kopf, ihre Augen wenden sich der Kamera zu; im Gegenschnitt treffen sich die Blicke von Rama und ihr. Und ein einziges Mal, für einen Augenblick, umspielt ein Lächeln den Mund der großartigen Guslagie Malanda. In diesem Blick soll sich die Gesellschaft erkennen.

