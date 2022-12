Sandra Mujinga im Hamburger Bahnhof Schwarze Haut als Superpower

Es wird, wenn alles fertig ist, in keinem Fall zu übersehen sein. Das Wesen auf dem Screen, den Sandra Mujinga, viele Meter hoch in die historische Halle des Hamburger Bahnhofs stellt. Im Bildschirm lebt ein Tier, eine Landschaft, ein hybrides Wesen. Nüchtern betrachtet ist es eine Videoskulptur, ein riesige Projektion. Sandra Mujinga sieht den Screen als „Portal“ zu einer anderen Welt. Suchte man ein Wort für ihre Kunst, die im Moment international von sich Reden macht, wäre es „Weltenbauen“, worldbuilding wie man es von Science Fiction-Autoren kennt.

Eine Woche vor Eröffnung ist der Aufbau ihrer Ausstellung „I Build My Skin With Rocks“ in vollem Gang. Man sieht wie die Videowand von Technikern zusammengesetzt wird, eine 18 Meter lange Box wird an der Stirnseite mit Screens getäfelt, noch sieht man das eiserne Gestänge im Inneren.

Eigentlich nicht zu übersehen – der Elefant im Raum

Sandra Mujinga sitzt am Laptop im vorderen Bereich der Ausstellungshalle, ganz in schwarz gekleidet, mit Basecap und Lederstiefeln. Man soll, schlägt sie vor, von ganz vorne nach ganz hinten in die Halle des Hamburger Bahnhofs hineinschauen. Das Spiel mit der Perspektive ist wichtig. Weit weg, nah dran. Wobei das bei Mujinga nicht unbedingt heißt, dass man mehr sieht, wenn man nah dran ist. Je näher man kommt, desto monströser wird später die Gestalt auf dem Screen und sie wird dem Gesichtsfeld entgleiten.

Groß und monolithisch ist dieser Videoblock geplant, die Seiten schwarz, das Geschehen auf der Leinwand ebenfalls schwarz. Mit vielen Nuancen von Schwarz, mit Details wie Gliedmaßen und Augen, die man erst allmählich wahrnehmen wird, wenn das Auge sich an das Dunkel gewöhnt hat. Der Elefant im Raum erwacht.

Die im Kongo geborene und in Oslo aufgewachsene Künstlerin mit Standbein in Berlin hat 2021 den Preis der Nationalgalerie gewonnen, einer der wichtigsten Preise für zeitgenössische Kunst, den es in Deutschland gibt. Damit verbunden ist nun eine Publikation, – für die Sandra Mujinga auch selbst eine Science-Fiction-Erzählung geschrieben hat –, und eine Einzelpräsentation im Hamburger Bahnhof. Angst vor großen Räumen hat Sandra Mujinga zum Glück nicht.

Die in mit grünem Licht beschienenen und in Kapuzenmänteln gewandeten Skulpturen, die sie bei der Shortlist-Ausstellung zum Preis der Nationalgalerie zeigte oder auch bei der diesjährigen Venedig Biennale, sahen aus, als würden sie auf Stelzen gehen. Hohe, langbeinige humanoide Wächter mit Kamerablick.

Sandra Mujinga sagt, sie sei ein Technik-Nerd. Sie interessiert sich unter anderem für Überwachungstechnologien, etwa Gesichtserkennungssoftware. Oder andersherum, Technologien, die verhindern, dass die KI ein Gesicht lesen kann. Solche Zaubernetze werden seit 2014 entwickelt. Wie ein Harry Potter-Mantel. Mujinga sagt, alle Menschen sollten über ihre Sichtbarkeit selbst entscheiden können. Sie spricht von der „Gewalt der Repräsentation“. Viele Persons of Color haben überhaupt nicht das Gefühl, selbst entscheiden zu können, ob und wann man sie sieht.

Als Frau mit schwarzer Hautfarbe im hellen Oslo aufzuwachsen, hat Sandra Mujinga dafür sensibilisiert, wie es sich anfühlt aufzufallen und gleichzeitig nicht gesehen zu werden. Der Elefant im Raum sind Rassismus und Diskriminierung gegenüber Menschen mit schwarzer Haut. Alle spüren es, keiner spricht darüber, nicht im aufgeklärten Europa, wo man Rassismus und Kolonialismus hinter sich gelassen zu haben glaubt.

„Du bist so schwarz, wir können dich kaum sehen“, scherzen die Erwachsenen in ihrer norwegischen Heimat. So hat es die Künstlerin in einem Interview erzählt. In ihrer Kunst verkehrt sie die Diskriminierung ins Gegenteil: Schwarzsein schützt davor, gesehen zu werden. Schwarzsein hilft, sich im Dunkeln zu bewegen. Schwarzsein als Superpower.

Die Haut als Schnittstelle zur Welt

Um sich diese andere Welt mit anderen Wesen und neuen Formen der Zugehörigkeit auszumalen, lässt Sandra Mujinga sich von Afrofuturismus und von den Spekulationen Schwarzer Science-Fiction-Autorinnen inspirieren. Sie denkt sich neue Körper aus, Cyborg-Existenzen mit speziellen Kräften, „jenseits der problematischen Kategorie Mensch“, wie Kurator Daniel Milnes es in einem Text über die kommende Ausstellung formuliert. Die Schnittstelle zur Welt ist für Sandra Mujinga die Haut. Als Künstlerin arbeitet sie mit Textilien, Plastik und Leder. Macht Kleidung, die niemand wirklich tragen kann, außer die geisterhaften Figuren, die sie kreiert.

Die Haut, die Sandra Mujinga für ihre neue Installation entwickelt hat, ist schwarz mit ledrigen Kratern und Hügeln. Mujinga nimmt Bezug auf ein Zitat des aus Martinique stammenden französischen Schriftstellers und Philosophen Édouard Glissant, der 1969 sagte „Ich baue meine Sprache aus Steinen“ und damit ausdrücken wollte, dass er mit seiner harten Sprache, der karibischen Identität den Fluss der französischen Sprache unterbricht. Mujinga transformiert den Satz ins Körperliche: „I Build My Skin With Rocks“, Ich baue meine Haut aus Steinen.

Über die Künstlerin Sandra Mujinga wurde 1989 in der demokratischen Republik Kongo geboren und lebte mit ihrer Familie in Norwegen und Kenia. Als Künstlerin arbeitet sie mit Textilien, Video und zahlreichen anderen Medien und pendelt zwischen Berlin und Oslo. Zuletzt hatte sie Einzelausstellungen in der Malmö Konsthall und im Munk Museum in Oslo. Sandra Mujinga gewann 2021 den Preis der Nationalgalerie. Ihre Einzelausstellung zum Preis „I Build My Skin With Rocks“ beginnt am 9.12. und läuft bis 1.5.2023. Ausstellung: Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50/51, Mitte, Di, Mi, Fr 10 – 18 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Sa + So 11 – 18 Uhr.

Der Elefant im Videoscreen hat eine Haut aus Fels, ist Dinosaurier und Cyborg zugleich, vielleicht der Letzte, vielleicht der Erste seiner Art. In dem digitalen Land, in dem er sich bewegt, fließt die Zeit nicht linear. Und während man als Besucherin die monolithische Videobox umrundet, wird man sich fragen, ist das Wesen dort eingesperrt oder guckt es von einer fernen neuen Welt in den Ausstellungsraum hinein?

Drinnen und draußen sind in diesem Setting nicht klar. Diese Erfahrung will Mujinga ihre Besucherinnen vermitteln. Sie macht sich selbst viele Gedanken darüber, in welchen Räumen sie sein möchte: als schwarze Frau, die grade in einer immer noch überwiegend weiß und männlich geprägten Kunstwelt Karriere macht.

Das Wesen ist Dinosaurier und Cyborg in einem

Sandra Mujinga ist Künstlerin, Performerin DJane und sie macht Kleidung aus alten Bettlaken und Vorhängen, die sie für ihre Skulpturen nutzt. In ihrem Studio in Oslo lagert sie die recycelten Stoffe, beschäftigt Leute, die sie für sie zusammennähen und verweben. Es kommt vor, dass sie ihre Materialien eigens von Berlin nach Oslo transportiert. Während die meisten internationalen Künstler:innen Berlin als Produktionsstätte nutzen, geht Mujinga den umgekehrten Weg: zum Produzieren nach Oslo und zum Ausstellen nach Berlin.

Seit einiger Zeit wünschen sich die Menschen, dass sie als Sandra Mujinga auflegt, nicht unter einem ihrer DJ-Pseudonyme. Ihr Name zieht. In der Kunstwelt, und darüber hinaus. Auf Vernissagen Musik zu machen, sei aber gar nicht so ihr Ding, sagt Mujinga. Sie liebe es in sehr dunklen Räumen aufzulegen, laute Beats, tanzende Körper. Durch die Musik verbinde sie sich mit ihrer kongolesischen Seite.

Wenn die Ausstellung im Hamburger Bahnhof beginnt, wird auch Daniel Milnes die ganze Zeit an ihrer Seite gewesen sein. Er ist Kurator der Freunde der Nationalgalerie, die die Ausstellung ermöglichen. Milnes hat bereits Mujingas Shortlist-Ausstellung im Hamburger Bahnhof betreut. Er kennt ihr Werk inzwischen gut. Vor der Green Screen-Phase, bei der viele ihrer Skulpturen in grünes Licht getaucht waren, kam eine Blue Screen-Phase.

Sandra Mujinga war auch mal „Sea Punk“, manchmal sagt sie, sie sei ein Wal. Eine die auftaucht und abtaucht. Wenn in ihrem Studio an Stoffskulpturen und neuen Häuten gearbeitet wird, braucht sie Zeit, um über Form und Material nachzudenken. Sie liebt die Arbeit im Kollektiv und sie liebt die Ruhe.

Im Moment baut sie ein Team um sich herum auf. Klappt gut, sagen Künstlerin und Kurator. Die Zeiten der großen Studios mit viel Raum und Infrastruktur seien aber vorbei, andere Formen der Zusammenarbeit müssen gefunden werden, new work auch in der Kunst. Es müsste eine Wal-Schule sein, die Sandra Mujinga umgibt. Leute, die auf- und abtauchen können wie sie.

