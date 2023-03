Sängerin Malonda und ihr Debütalbum Mit Hildegard Knef in der Disko

Ein Spaziergang durch den Humboldthain. Plötzlich schlägt eine Panikattacke zu – und keine Freund*in nimmt das Telefon ab. Weitergehen, weiteratmen, rauf zur Plattform. Langsam wird es besser, wieder runter vom Hügel. „Als ich dann durch den Park ging, kam mir plötzlich meine Angst entgegen, ich konnte sie richtig vor meinem inneren Auge sehen“, erinnert sich Achan Malonda an diesen heftigen Tag vor einigen Jahren.

Doch er brachte der Sängerin, die nur ihren Nachnamen als Künstlerinnennamen verwendet – ein Tipp von Stefan Raab – auch ein Lied. Sofort nach dem Spaziergang schrieb sie den Text in einem Café nieder. Darin setzt sich die Angst dann auch noch neben sie auf eine Bank und sagt, dass sie sie vermisst habe. „Scheißangst“ heißt der eindringliche Popsong, der sich auf dem gerade erschienenen Debütalbum von Malonda befindet.

Es sei das Stück auf „Mein Herz ist ein dunkler Kontinent“, das sich am nächsten an der Realität bewege, erzählt sie beim Gespräch in ihrem Lieblingsrestaurant in Mitte. Zu der Beobachtung, dass ihr Gesang ein wenig an Balbina erinnert, sagt sie, dass sie damals viel Musik ihrer Berliner Kollegin gehört habe.

Malonda kommt 1983 in Essen zur Welt, wo sie auch aufwächst und viele Jahre im Kinderchor singt. Nach dem Abitur studiert sie VWL und Medienwirtschaft, spielt von 2007 bis 2009 in der Hamburger Inszenierung des Musicals „Der König der Löwen" mit und zieht 2013 nach Berlin. Ihre Debüt-EP „Die Mondin" erscheint 2019, gerade kam das Debütalbum „Mein Herz ist ein dunkler Kontinent" beim Berliner Label Springstoff heraus.

Ein anderer Vergleich, den die 1988 in Essen geborene und seit zehn Jahren in Berlin lebende frühere Musical-Sängerin, schon früh zu hören bekam, war der mit Hildegard Knef. „Daraufhin habe ich mich viel mit ihr und ihren Wimpern beschäftigt. Ihre Sprache ist einfach toll und sie war so authentisch in allem, was sie gemacht hat – ohne dabei sehr persönlich oder gar nahbar zu sein“, sagt Malonda, die auch Grace Jones zu ihren Vorbildern zählt.

Das Chansonhafte, an die Knef erinnernde ihres Gesangs ist ein Markenzeichen von Malonda, mit dem sie zur Eröffnung des Albums den Song „Hedy Lamarr“ zum Strahlen bringt. Er ist eine Hommage an die österreichische Schauspielerin und Erfinderin, die ab den Dreißigern in Hollywood Karriere machte, aber auch ein Patent für „geheime Kommunikationssysteme unter der Nutzung von Trägerwellen verschiedener Frequenzen“ erhielt. Eine Technik, die half, Torpedosteuerungen sicherer zu machen – und noch heute bei Wlan- und GPS-Protokollen verwendet wird.

In den von einem schnellen Technobeat angetriebenen Strophen des zusammen mit Jens Friebe geschriebenen Stücks skizziert Malonda die ereignisreiche Biografie Lamarrs und fragt im Refrain – nur von einem Klavier begleitet – mit himmelwärts strebender Stimmte: „Hedy, wie viele Leben gehen in ein Leben?/ Hedy, wie viel hast du der Welt von dir gegeben?“ Dass sich Malonda den Beinamen Elektrik Diva gegeben hat, leuchtet in diesem kontrastreichen Stück ganz unmittelbar ein.

Ebenso, wenn man sie auf der Bühne sieht, wie etwa kürzlich im Crack Bellmer im Friedrichshain, wo sie die Albumveröffentlichung mit einem Konzert feierte. Zwar hatte die Technik sich in dieser Vollmondnacht gegen die Sängerin verschworen, sorgte für Verzögerungen und Übersteuerungen, doch Malonda ließ sich – wie es sich für eine echte Diva gehört – nicht aus der Fassung bringen, sondern sorgte mit einer energetischen Performance für Bewegung und gute Laune in dem kleinen Laden. Etwa mit dem Dancetrack „Disco im Kopf“, der immense Ohrwurmqualitäten besitzt, oder mit „Persönlich“, dessen sexy Housegroove ihn unwiderstehlich macht.

Malonda bezeichnet „Mein Herz ist ein dunkler Kontinent“ als ihr „kartografiertes Herz“, denn es gehe vor allem „um Gefühle und Beziehungen – romantische wie platonische, innere wie äußere“. Sie verhandelt sie mit Witz und Verve, Charme und Melancholie. Allerdings geht es auf dem Album nicht nur um Liebe, was dessen Titel ja bereits andeutet. Darin klingt auch „Das Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad an und damit die Themen Kolonialismus und Rassismus. Sie setzten sich auch an den Mittagstisch in Mitte. Malonda sagt: „Es ist die Tragödie von uns Schwarzen Künstler*innen, dass wir nicht einfach nur über uns selbst reden können, sondern immer auch in Bezug zum Rassismus gesetzt werden, ob wir das wollen oder nicht.“

Sie habe sich lange erfolgreich eingeredet, dass sie keinen Rassismus erlebe. „Bis ich dann vor sechs, sieben Jahren etwa 200 Meter Luftlinie von hier mit dem Gesicht auf dem Asphalt bemerkt habe, dass ich ihn doch sehr stark erlebe.“ Polizisten hatten die autofahrende Sängerin angehalten, behaupteten ihr Wagen sei als gestohlen gemeldet. Obwohl Malonda die Papiere dabei hatte, musste sie aussteigen und wurde schließlich mit auf den Rücken gefesselten Händen zu Boden gepresst.

Erfahrungen, die weiße Deutsche nicht kennen, aber trotzdem gern mal behaupten, sie könnten mitreden. Davon handelt Malondas Song „Deutschungshoheit“, in dem sie singt: „Sie sind auf Sendung, und sie erzählen/ Wieder mal was von Einzelfällen/ Weil sie nicht wissen, dass ein Polizist/ Für mich und für sie was anderes ist.“

Das Video drehte sie mit einer komplett Schwarzen Crew an Orten, die für die Schwarze Geschichte Berlins bedeutsam sind. Unter anderem spazierte die Gruppe Bananen essend an dem Gebäude vorbei, wo einst Josephine Baker im Bananenröckchen aufgetreten war. Bald rief jemand die Polizei, Personalien wurden festgestellt, eine Anzeige ging raus. Trotzdem war es für Malonda und ihr Team ein Tag der Selbstermächtigung.

