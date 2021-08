Eines muss man Volker Bruch lassen. Er duckt sich nicht weg. Und dass, obwohl der „Babylon Berlin“-Schauspieler in den vergangenen Monaten viel Kritik für seine Position zur Pandemie-Politik einstecken musste. Da war zunächst seine Beteiligung an der Aktion #allesdichtmachen, bei der Schauspieler:innen die Corona-Maßnahmen verspotteten. Dann kam heraus, dass Bruch zum Unmut von Kolleg:innen am Filmset keine Maske trägt. Kurz darauf wurde bekannt, dass er einen Antrag auf Mitgliedschaft in der rechtsoffenen Partei Die Basis gestellt hatte. Die heftigen Reaktionen hätte er einfach aussitzen können – spätestens mit Beginn der vierten Staffel von „Babylon Berlin“ werden ohnehin alle wieder seiner Figur des Kommissars Gereon Rath zu Füßen liegen.

Aber Volker Bruch hat eine Mission. Und so sitzt er am vergangenen Sonntagabend in einem schlecht ausgeleuchteten Studio des Arztes Paul Brandenburg. Die Sendung trägt den grotesken Titel „Cancel Culture, Framing und Videos“. Der Zeitpunkt der Ausstrahlung ist nicht zufällig gewählt. Am Wochenende zogen Corona-Skeptiker trotz Demoverboten durch Berlin. Laut offiziellen Angaben 5000 Personen, Bruch aber geht von „Zehntausenden“ aus. Auch er war einer der Teilnehmer. Lese

Demonstranten durchbrachen wiederholt Polizeiketten, es gab 600 Festnahmen und der Berliner Landesgeschäftsführer der Deutschen Journalisten- und Journalistinnenunion wurde von Querdenkern vom Fahrrad gezerrt, geschlagen und getreten. Volker Bruch und Paul Brandenburg beobachteten hingegen eine friedliche, „volksfestartige Stimmung“. Es habe zwar auch Gewalt gegeben, aber vor allem von Seiten der Polizei. Ihre größte Sorge ist die mediale Rahmung des Coronaprotests – das berechtigte Engagement würde in die rechte Ecke gestellt.

Volker Bruch ist politisch schwer zu verorten

Volker Bruch ist politisch schwer zu verorten. Im vergangenen Jahr setzte er sich in der Spendenkampagne „Los für Lesbos“ für die Unterstützung von geflüchteten Menschen ein. Heute aber muss sich der Schauspieler als rechtsoffen bezeichnen lassen.

Das Querfront-Magazin „Compact“, das vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, warb am Sonntag auf Telegram mit einem gemeinsamen Bild von Volker Bruch und dem Verschwörungsideologen Anselm Lenz. Darauf deutet Bruch triumphierend auf eine Ausgabe der Querdenker-Zeitung „Demokratischer Widerstand“. Auf der Titelseite ist von einem „Maskenregime“ zu lesen, dessen „ausgemachtes Ziel (...) die Transformation der Demokratie in eine Diktatur“ sei.

„Unser Ziel war, die Kritik an den Corona-Maßnahmen aus dieser als extremistisch gebrandmarkten Ecke zu holen“, sagte Bruch in einem Interview mit der „Welt“ über die Reaktionen auf #allesdichtmachen. „Aber zugleich versucht man, uns zu kriminalisieren und in eine undemokratische Ecke zu schieben.“ Vielleicht würde es dabei helfen, nicht mehr öffentlich für Akteure zu werben, die vom Sturz einer „faschistoiden Regierung“ fantasieren.Schließlich ist es nicht nur der Rahmen, der über das Bild bestimmt, das man abgibt.