Schlaglöcher, Kaugummi, Flugzeugklo Die Bilderwelten von Josephine Pryde in Berlin

Der Asphalt bröckelt. In den Schlaglöchern bilden sich Pfützen. Ein trister Anblick, den Josephine Pryde in Schwarz-Weiß fotografiert hat. Im Haus am Waldsee sind sechs Fotografien ihrer neuen „Pothole“-Reihe zu sehen. In England regten sich die Leute furchtbar über den maroden Zustand der Straßen auf, erzählt die britische Künstlerin beim Pressetermin zu ihrer Soloausstellung.