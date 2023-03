Schriftsteller über queeres Leben in Russland „Die staatliche Homophobie verfestigt sich“

Mikita Franko, in Ihrem Buch „Die Lüge“ zieht ein Männerpaar einen Jungen auf. Kann man so ein Leben in Russland derzeit überhaupt führen?

Ja, natürlich. Diese Paare und Familien existieren. Vor dem Hintergrund dessen, was in Russland gerade abgeht, verlassen aber viele das Land. Einer der bekanntesten Fälle war, als ein schwules Paar mit Kind in Moskau entdeckt und ein Strafverfahren gegen die beiden eingeleitet wurde. Die Familie musste Russland verlassen. Ich kenne sie, wir stehen in Kontakt.

Das sogenannte Gesetz gegen „LGBT-Propaganda“ wurde Ende vergangenen Jahres verschärft. Was stand Ihrer Meinung nach dahinter?

Mir scheint es ein öffentliches Ablenkungsmanöver zu sein – von politischen Themen. Und von der Situation in der Ukraine. All das ist im selben Jahr passiert und auch wenn es nicht direkt inhaltlich miteinander verknüpft ist, besteht da eine Verbindung. Es ist klar, dass es staatliche Homophobie gibt – und jetzt verfestigt sie sich. Und ich glaube, dass es mit der Ukraine zu tun hat und dem Versuch, die Menschen davon abzulenken und einen Sündenbock zu finden.

Russlands „LGBT-Propaganda-Gesetz“ Das Föderale Gesetz Nr. 135-FZ „zum Schutz von Kindern vor Informationen, die ihrer Gesundheit und Entwicklung schaden“, in Russland kurz „LGBT-Propaganda“-Gesetz genannt, wurde in seiner ursprünglichen Fassung 2013 von der Staatsduma verabschiedet. Es stellt angebliche „Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen unter Minderjährigen“ unter Strafe, wie es im Gesetzestext heißt. Zuerst sollte es dem angeblichen Schutz von Kindern dienen. Ende vergangenen Jahres vom Parlament ausgeweitet und verschärft. Nun wird das Thematisieren von LGBTIQ*-Themen in Werbung, Medien, Filmen, Büchern und Theateraufführungen bestraft – egal, ob Kinder die Zielgruppe sind oder Erwachsene. Es drohen Geldstrafen bis zu fünf Millionen Rubel (über 62.000 Euro). Bücher etwa, die bisher darüber veröffentlicht wurden, dürfen nicht mehr verbreitet werden.

Im Zuge des Gesetzes wurde auch Ihr Buch verboten.

Es wurde nicht direkt verboten. Soweit ich weiß, gibt es in Russland generell sehr wenige verbotene Bücher. Es ist vielmehr so: Vor allem die Bücher westlicher, aber auch vieler russischer Autoren werden einfach nicht mehr weiter verlegt. Das Gesetz wirkt wie ein Kahlschlag gegen hunderte Autoren.

Zur Person Mikita Franko wurde 1997 in Pawlodar, Kasachstan, in eine Ärztefamilie geboren. Sein autofiktionaler Debütroman „Die Lüge“ erschien in Russland 2020, in deutscher Übersetzung von Maria Rajer 2022 bei Hoffmann und Campe (384 S., 24 €). Franko ist trans und lebt in Moskau. „Die Lüge“ von Mikita Franko © Hoffmann und Campe Verlag/ Montage: Tsp

Wurden Sie darüber informiert, dass Ihr Buch nicht mehr verlegt wird?

Mich hat beruhigt, dass mein Verleger vorhatte, das Buch weiterhin im russischsprachigen Raum außerhalb Russlands zu verlegen, etwa in Belarus und Kasachstan. Es hat also nicht sofort das Ende meiner Schriftstellerkarriere bedeutet.

Für mich war wichtig, weiterhin auf Russisch schreiben zu können und dass mich die Leute auch weiterhin lesen können. Jetzt eben nicht in Russland, aber irgendwann wird auch das wieder möglich sein.

Als Sie aus Kasachstan nach Russland kamen, hielten Sie es für das Land der Möglichkeiten, wie Sie einmal sagten. Hätten Sie gedacht, dass sich die Situation so verändern könnte?

Nein, darüber hatte ich nicht nachgedacht. Ich verstand Russland nicht so wie ich es heute verstehe. In Kasachstan schaut man zu Russland auf. Als ich nach Moskau zog, hatte ich ungefähr verstanden, wer Nawalny war und die politische Situation im Allgemeinen.

Aber ich stand dem eher distanziert gegenüber, nach dem Motto: Was geht mich das an? Erst als ich länger hier lebte, fing ich an, zu verstehen und meine Wahrnehmung Russlands allmählich zu ändern.

In Russland ist „Die Lüge“ schon 2020 erschienen. Doch seither hat sich, die politische Situation in Russland mit dem Einmarsch in die Ukraine verschärft. Haben Sie Angst vor Repressionen?

Wir haben alle Angst vor Repressionen. Man weiß nie, wen es als Nächstes trifft. Wenn man einigermaßen in der Öffentlichkeit steht und seine Positionen nicht verheimlicht, lässt einen das Gefühl nicht los, dass es einen jederzeit treffen kann.

Mich begleitet stets der Gedanke, dass es in Russland nicht sicher ist – aber ich kann nicht ständig in Angst leben und nur darüber nachdenken, so einen permanenten Stress hält man einfach nicht aus. Ich versuche mir Repressionen gegen mich als etwas Unwahrscheinliches vorzustellen. Möglicherweise unterschätze ich das Risiko, aber so kommt meine Psyche besser klar.

Polizisten halten eine Demonstrantin fest, die gegen die russische Teilmobilisierung protestiert. © Foto: dpa/AP/Uncredited

Wie hat sich Ihr Leben verändert, als der Krieg begann?

Mein bisheriges Verständnis von dem Land, in dem ich lebe, und meine Vision von der Zukunft sind zusammengebrochen. Schließlich wollte ich langfristig hier leben. Jetzt bin ich hin- und hergerissen: Will ich bleiben? Will ich weg?

Aber hier wegzugehen bedeutet, alles zu zurückzulassen. Und ich habe mein Studium hier und alles. Eigentlich mache ich im Mai meinen Abschluss, aber vielleicht mache ich ihn auch nicht, ich weiß es nicht.

Möglicherweise passiert im nächsten Moment etwas, das mich dazu zwingt, einfach alles hinzuschmeißen. Aber ich bin darauf vorbereitet. Eine Art allgemeines Kriegsrecht wäre die Endstation dieser ganzen Situation. Aber abgesehen davon, sterben gerade schon Menschen. In diesen Nachrichten liegt ein psychologischer Druck und du kannst nichts dagegen tun.

Mir kommt es fast vor, als wäre das alles in einem anderen Land oder anderen Leben passiert. Mikita Franko, Schriftsteller, über seinen literarischen Erfolg

Wie fielen in Russland die Reaktionen auf Ihr Buch aus?

Alles, was rund um die Veröffentlichung passierte, ist erstaunlich. Mir kommt es fast vor, als wäre das alles in einem anderen Land oder anderen Leben passiert. Ich wurde für Literaturpreise nominiert, und dann auch noch für solche, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte, wie dem bedeutenden „Nos“-Preis.

Plötzlich saß ich in einer Reihe neben Schriftstellern, von denen ich schon als Kind gehört hatte. Zum Beispiel Boris Akunin oder Wladimir Sorokin, also gestandene Figuren der russischen Literatur. Es ist schwer zu glauben, dass das in Russland stattfand, im Moskauer Gorki-Kunsttheater, einer staatlichen Einrichtung. Und ich war dabei, mein Name erklang. Manchmal schaue ich die Videos von dem Abend an, um sicherzugehen, dass ich nicht verrückt geworden bin.

Gab es ein literarisches Vorbild?

Nein, für mich war es vielmehr eine Art persönliches Tagebuch mit einer künstlerischen Note. Ich habe darin wie in einer Therapie einige Dinge verarbeitet – Dinge etwa, die mir als Kind widerfahren sind. Ich habe versucht, diese neu zu bewerten. Manchmal enden sie besser, als sie tatsächlich endeten. Ich habe mir das einfach erlaubt. In diesem künstlerischen Raum habe ich Mitgefühl mit mir gehabt, ich wurde dort von allen verstanden, die mich in Wirklichkeit nicht verstanden haben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so einfach sein würde.

Die Hauptfigur heißt wie Sie Mikita. Was haben Sie mit ihr gemeinsam?

Wir sind uns sehr ähnlich, bis zu 90 Prozent vielleicht. Die Hauptfigur bin ich. Ich habe mich ganz bewusst in das Buch einfließen lassen. Viele Ereignisse in Mikitas Leben sind Ereignisse aus meinem Leben. Er ist etwas aggressiver als ich und ich habe nicht so emotionale Wutanfälle. Aber der Rest, der ist sehr ähnlich.

Worin genau ähneln Sie sich?

Der ganze Teil über Mikitas Kindheit, bis zum zehnten Lebensjahr – das bin absolut ich. Ich habe zum Beispiel damals Geschichten in meine Schulhefte geschrieben. Die Geschichte, die im Buch vorkommt, habe ich geschrieben, als ich fünf oder sechs Jahre alt war.

Ich war außerdem so ein zurückhaltendes Kind, das mit niemandem wirklich reden wollte. Diese Zurückhaltung und diese kreative Ausrichtung Mikitas, die kommt hundertprozentig von mir.

Die Leute sprachen allerdings seltener mit mir, weil es ihnen anscheinend schwerfiel, mich zu akzeptieren, also mieden sie mich. Mikita Franko, Schriftsteller, über sein Coming-Out als trans Mann

In Deutschland weiß man relativ wenig über das Leben von trans Menschen in Russland. Würden Sie uns von Ihrem Coming-Out berichten?

Mein erstes Coming-Out hatte ich mit 18 Jahren vor einigen meiner engsten Freunde. Bevor ich 18 war, hatte ich einfach nicht genügend Informationen, um zu erkennen, wer ich selbst bin. Ich wusste nicht, wie man das nennt, und deshalb konnte ich auch nicht das passende Wort dafür finden. Aber dann hat das Wort mich gefunden – zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon denen geöffnet, mit denen ich am engsten war.

Und nach ungefähr einem Jahr habe ich den Kreis der Eingeweihten auf meine Unigruppe ausgeweitet. Ich habe es allen Kommilitonen gesagt – und Professoren. Die Kommilitonen waren alle damit einverstanden, mich so zu nennen, wie ich es erbeten hatte. Die Leute sprachen allerdings seltener mit mir, weil es ihnen offenbar schwerfiel, mich zu akzeptieren, also mieden sie mich. Da ist eine Barriere zwischen uns entstanden.

Und wie gingen die Professoren mit Ihrem Coming-Out um?

Manche Lehrer waren nicht einverstanden. Sie sagten: Das, was in deinen Papieren steht, ist mir nicht egal. Das gab es auch. Auch die Familie hat es schlecht aufgenommen und behandelt es nach wie vor wie etwas, das nicht existiert. Obwohl ich öffentlich darüber spreche. Im Netz findet man eine Menge Artikel über mich. Und natürlich hat meine Familie das alles gesehen. Aber wir reden nicht darüber. Das ist wahrscheinlich das Negativste in meinem Leben.

Was gibt Ihnen im Moment Energie?

Die Fähigkeit, zu erschaffen. Ich glaube, deshalb schreibe ich auch die ganze Zeit. Eigentlich ist Schreiben mein Job. Aber ich sehe das nicht wirklich so, weil ich denke, dass es die lebhafteste und spaßigste Art ist, die Zeit zu verbringen. Ich schreibe immer. Es unterhält mich und beruhigt mich.

Ich weiß gar nicht, wofür ich lebe, wenn ich nicht schreiben kann – ich brauche immer dringend einen Stift und ein Notizbuch.

