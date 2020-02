Die Schauspielerin starb im Alter von 94 Jahren in einem Münchner Altenheim, wie verschiedene Medien berichten. Ziemann wurde in den 50er-Jahren als „Schwarzwaldmädel“ bekannt, einer Operettenverfilmung. Auch der Nachfolger „Grün ist die Heide“ (1951) war ein großer Publikumserfolg. Später stand sie auch in großen internationalen Produktionen vor der Kamera wie „Der achte Wochentag“ (1958), „Hunde, wollt ihr ewig leben“ (1958) oder „Die Brücke von Remagen“ (1969). Auch am Theater spielte sie, 1981 wurde sie Mitglied des Zürcher Schauspielhauses.

Ziemann war dreimal verheiratet, unter anderem mit dem polnischen Schriftsteller Marek Hlasko und dem Schauspieler und Regisseur Charles Regnier. (TSP)