Sexismus im Reality-TV „In vielen Dating-Shows passieren Dinge, die ich nicht so stehen lassen will“

„Dieser Typ hat nicht den geringsten Funken Respekt vor Frauen“, sagt Paula und wedelt energisch mit einer roten Fahne in die Kamera. Die red flag, ein umgangssprachliches Warnzeichen dafür, dass man von einer bestimmten Person lieber die Finger lassen sollte, gilt einem Kandidaten der Dating-Show „Ex on the Beach“. Eines von vielen Reality-Formaten, auf das die 32-jährige Kölnerin auf ihrem YouTube-Kanal La Polcevita reagiert.

Das Interesse an Reaction-Videos auf sozialen Medien boomt. In den Videos werden die spannendsten Szenen von Reality-Shows gezeigt und das Verhalten der Kandidat:innen kommentiert. Paula, die ihren Nachnamen privat halten will und andere YouTuber:innen wie Mirella Precek (Mirellativegal), Sanijel Jakimovski oder Annika Gerhard (Annikazion) geht es dabei aber nicht ausschließlich um Unterhaltung.

Ihr Ziel ist auch, problematische Inhalte der Shows einzuordnen – „und davon gibt es einige“, sagt Paula. „In vielen Sendungen passieren Dinge, die ich nicht einfach im leeren Raum stehen lassen möchte. Wenn anschließend kein Austausch stattfindet, können vor allem junge Zuschauer:innen schnell davon ausgehen, dieses Verhalten ist normal oder gesund.“

Während des Interviews, das per Videocall stattfindet, sitzt die heute hauptberufliche YouTuberin in demselben Raum, in dem sie auch ihre Videos dreht. Ein Zimmer, das ihren mehr als 135.000 Abonnent:innen vertraut ist. Vor einigen Jahren hat Paula noch als Friseurin gearbeitet, in diesem Handwerk auch ihren Meister gemacht. Seit Herbst 2020 veröffentlicht sie auf ihrem Kanal, auf dem sie zuvor meist Videos zum Thema Haare oder Vlogs aus ihrem damaligen Leben auf Bali hochgeladen hat, Reaktionen zu Reality-TV-Formaten. Die hat Paula zuvor schon in ihrer Freizeit gerne geschaut.

Ein Hobby, das sie mit vielen anderen Deutschen teilt: Die Dating-Show „Love Island“ hatte im vergangenen Jahr eine Einschaltquote von 0,75 Millionen Zuschauer*innen. Sendungen wie „Die Bachelorette“ (1,25 Millionen), „Der Bachelor“ (1,57 Millionen) oder „Too Hot To Handle Germany“ (4,77 Millionen) schneiden sogar noch besser ab. Hinzu kommt, dass viele die Shows nicht im linearen Fernsehen sehen, sondern über die Mediatheken der Sender, wie RTL-Plus oder Joyn konsumieren – oder eben über Reaction-Videos auf YouTube, Instagram oder TikTok.

Sexistische Stereotype in Dating-Shows

Paulas Videos zu schauen, fühlt sich an, wie einen Fernsehabend mit der besten Freundin zu verbringen. Man lacht über ihre Reaktionen, diskutiert darüber, ob ein Pärchen die Chance auf eine glückliche Zukunft hat oder nicht und regt sich zusammen über den Kandidaten auf, der seine Freundin immer wieder hintergeht. „Menschen, die meine Videos gucken, wollen diese Shows mit jemandem zusammen sehen, der dieselben Werte vertritt“, sagt Paula. „Manchmal sieht man etwas im Fernsehen, das einen so wütend macht, dass man denkt: warum verdammt nochmal sagt denn da niemand was?“ Dieses Bedürfnis würde durch ihre Videos gestillt.

In ihren Videos spricht Paula toxische Beziehungsmuster in Dating-Shows direkt an. © LaPolcevita

Betrug, Slutshaming und Missgunst: Dating-Formate leben von intensiven Emotionen, die oft mit aggressiven Beziehungsmustern und veralteten Rollenbildern einhergehen. „Viele Dynamiken, die im Fernsehen gezeigt werden, sind absolut toxisch. Immer noch werden Männer, die weinen als Weicheier und Frauen, die Sex haben als Schlampen dargestellt“, sagt Paula.

Von RTL und Co. würde diesem Verhalten oft eine Bühne geboten, ohne aktiv einzugreifen. Dass kritische Inhalte ohne jegliche Einordnung stehen gelassen werden, hält die YouTuberin für gefährlich: „Es ist wichtig, über solche Situationen zu sprechen, um dieselben Muster nicht immer wieder zu reproduzieren.“

Gerade in Sachen Liebe und Partnerschaft gebe es selten die eine richtige Sichtweise. Viele der behandelten Themen rufen verschiedene Meinungen hervor. „Manchmal sehen meine Zuschauer:innen eine Sache auch anders als ich und kommentieren dementsprechend unter dem Video. So kann man seine Sichtweise reflektieren und in den Kommentaren diskutieren“, sagt Paula.

Welche Verantwortung tragen Reaction-YouTuber:innen?

Dennoch: „Ich kann noch so oft sagen, dass, meine Meinung, nicht allgemeingültig ist. Trotzdem werden die Leute gewissermaßen Wert auf meine Aussagen legen, wenn sie gerne und regelmäßig meine Videos schauen“, sagt Paula. Deshalb findet sie es auch so wichtig, dass sich Reaction-YouTuber:innen ihrer Verantwortung bewusst sind. Dazu gehöre auch, bestimmten Formaten keine Reichweite mehr zu schenken.

Seit Oktober 2020 kommentiert Paula Reality-Shows auf ihrem YouTube-Kanal. © LaPolcevita

„Es kam auch schon vor, dass ich das Reagieren auf eine Show abgebrochen habe, weil der Hass gegen einige Kandidat:innen bereits so stark geschürt war, dass ich nicht mehr dagegen angekommen bin“, sagt Paula. Man müsse immer im Hinterkopf behalten, dass hinter den Teilnehmenden echte Menschen stecken, auch wenn manche Dinge vielleicht übertrieben dargestellt oder inszeniert seien.

Jedoch würden viele YouTuber:innen, die auf Reality-Shows reagieren, genau aus diesem Hass ihre Reichweite ziehen. Ein Grund, warum sich Paula vor vier Jahren dafür entschieden hat, selbst in die Szene einzusteigen: „Als ich 2020 das erste Mal Reaction-Videos auf YouTube gesehen habe, gab es niemanden, der nicht misogyn, menschenverachtend oder in irgendeiner Form asozial auf die Kandidat:innen reagiert hat.“ Paula wollte dem etwas entgegensetzen, zeigen, dass Videos auch humorvoll und unterhaltsam sein können, wenn sie nicht ausschließlich darauf beruhen, über andere herzuziehen, erzählt sie im Interview.

Umgang mit Frauenhass im Reality-TV

Die kritische Einordnung von sexualisierter Gewalt liege Paula besonders am Herzen: „Ich weiß, wie viele junge Frauen meine Videos gucken und sich selbst in diesen gewaltvollen Beziehungen wiedersehen“. Als Beispiel nennt die YouTuberin die letzte Staffel Temptation Island, ein Format, in dem Pärchen gegenseitig ihre Treue testen. „Dort wurde eine Beziehung gezeigt, in der ein Mann seine Freundin sehr stark unterdrückt hat. Auch Gaslighting (eine psychische Manipulation, mit der bewusst und gezielt die Selbstwahrnehmung eines Menschen erschüttert wird) war ein großes Thema“, sagt Paula. Selbst RTL habe diese Beziehung glorifiziert, als die Kandidatin ihrem Partner trotz zahlreicher Lügen und Einschränkungen ein weiteres Mal verzieh.

„In dieser Zeit haben mir sehr viele Frauen geschrieben, dass sie, unter anderem durch meine Videos, die Kraft hatten, sich aus einer gewaltvollen Beziehung zu lösen oder jahrelang von ihrem Partner geschlagen wurden und jetzt endlich merken, dass der Fehler nicht bei ihnen liegt“, sagt die YouTuberin. Deshalb habe ihr das Ende dieser Show bewiesen, wie wichtig die Einordnung solcher Formate ist. „Ich habe nach dem Finale der Sendung oft gedacht, hoffentlich ist irgendeine von diesen Frauen, nicht doch wieder zu ihrem Mann zurückgekehrt, weil sie im Fernsehen gesehen hat, dass diese Kandidatin dasselbe getan hat.“

„Aus diesem Grund, finde ich, muss ich diese problematischen Sendungen auch behandeln und mich mit den Opfern solidarisieren“, sagt Paula. Denn ihre Zuschauer:innen seien genau die Zielgruppe dieser Formate: junge Frauen, die Beziehungen führen, unter denen sie eventuell leiden.

Feminismus & Reality-TV – wie passt das zusammen?

Über 135.000 Menschen haben Paulas YouTube-Kanal LaPolcevita abonniert. © LaPolcevita

Können Reality-Shows die Empathiefähigkeit steigern? „Zu tausend Prozent“, denkt Paula. Das sei der Eindruck, den sie in den letzten Jahren ihres Jobs gewonnen habe. Validierte psychologische Studien dazu gibt es zwar noch nicht, fest steht jedoch, dass sich Zuschauer*innen mit den Emotionen der Teilnehmenden in hohem Maße identifizieren können.

Das schreibt auch Katrin Döveling, die zu der Medienpsychologie von Reality-Formaten forscht. Aufgrund der hohen Identifikation würden die Inhalte der Sendung Gegenstand von Bewertungsprozessen im eigenen sozialen Umfeld, so die Kommunikationswissenschaftlerin. Das heißt, Zuschauende hinterfragen ihre Werte und Erfahrungen: Wie hat eine gesunde Beziehung (nicht) auszusehen? Welches Frauenbild habe ich?

Ich glaube, Reality-TV kann definitiv dazu beitragen, empathischer zu werden. Das Vorurteil, man schaue diese Sendungen, um sich über andere Menschen lustig zu machen, hält sich immer noch. Ich beobachte bei meinen Zuschauer*innen aber das Gegenteil. Sie schauen, meine Videos nicht, um andere abzuwerten, sondern, weil sie sich für Dynamiken und Verhaltensweisen von Menschen interessieren. Paula, YouTuberin, über ihre Zuschauer*innen

Diese Verhandlung der eigenen Normen beobachte Paula bei ihrer Community regelmäßig. Häufig schreiben ihr Zuschauer:innen, dass sie bestimmte Teilnehmer*innen eigentlich direkt abgestempelt hätten und durch ihre Videos realisiert haben, dass auch in ihnen internalisierte Misogynie steckt. Seitdem würde ihnen auffallen, dass sie auch im Alltag anders über Frauen denken und mit ihnen umgehen. „Dass so viele Menschen diese Erkenntnis mitnehmen und dann auch dementsprechend in ihrem eigenen Leben umsetzen, ist das schönste und wertvollste Feedback überhaupt“, sagt Paula.

Für die Produktion eines Videos braucht Paula vier bis fünf Arbeitstage. Mittlerweile ist ihr YouTube-Kanal ein Fulltime-Job. © LaPolcevita

Anhand konkreter Situationen in Reality-Shows feministische Werte zu transportieren, sei das Konzept der 32-jährigen: „Ich will den Leuten nicht auf Anhieb zig Begrifflichkeiten und feministische Theorien vor die Füße klatschen. Diejenigen, die für diese Themen noch gar nicht sensibilisiert sind, machen dann direkt dicht.“ Mit dem Reagieren auf Dating-Formate hätte die YouTuberin für sich einen geschützten Rahmen gefunden, in dem sie sich gegen die Unterdrückung von Frauen und sexistische Rollenbilder, einsetzen kann.

Von wegen belanglos

„Kein Mensch, der sich nicht sowieso schon als Feministin oder Feminist bezeichnet, guckt sich freiwillig ein eineinhalb stündiges Video mit dem Oberthema ,Sexualisierte Gewalt’ an. Aber eingebettet in eine Folge Temptation Island, Bachelorette oder Are You the One, geht sowas“, sagt Paula. Diese Shows würden auch Zielgruppen erreichen, die sich nicht als dezidiert politisch verstehen und daher durchaus die Möglichkeit zu Gedankenanstößen bieten.

Natürlich sei Reality-TV seichte Unterhaltung; ein Abschalten vom eigenen Alltag. „Aber deshalb ist es nicht automatisch gerechtfertigt, diesen Sendungen jegliche Fähigkeit abzusprechen, gute, menschenfreundliche Werte zu vermitteln oder wichtige Themen anzusprechen“, sagt Paula. Liebe, Sex und Partnerschaft seien schließlich ein zentraler Teil der Gesellschaft – „ein Teil, über den man ab und an auch mal sprechen sollte.“