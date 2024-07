Shashi Tharoors „Zeit der Finsternis“ Großbritanniens „Kolonialholocaust“ in Indien

2007 kaufte die indische Tata Group den British Steel-Nachfolger Corus. Damit erwarb 60 Jahre nach der Unabhängigkeit ein indischer Industriegigant ein britisches Traditionsunternehmen und setzte an das Ende einer brutalen Beziehung eine historische Pointe: Während der Kolonialherrschaft unterbanden die Briten das Entstehen einer indischen Stahlindustrie, es war viel lukrativer, den Stahl aus Europa einzuführen.

Mittlerweile fällt Großbritannien im internationalen Vergleich immer weiter zurück, während Indien rasante Wachstumszahlen zu vermelden hat. Gern geschehen, sagen konservative Briten und sehen sich bis heute als Nachfahren eines „edlen Kolonialismus“, der im Grunde ein unverlangtes Entwicklungsprogramm war, dessen menschlicher Charakter sich in Eisenbahnschienen, Universitäten und Parlamenten äußert.

Ihnen allen hält Shashi Tharoor entgegen: Indien ist auf dem Vormarsch nicht wegen, sondern trotz der britischen Herrschaft. Tharoor hat weite Teile seines Lebens in der Politik verbracht, zunächst lange in Funktionen bei den UN, dann als Parlamentarier und Außenpolitiker für die Indian National Congress-Partei. Er ist rhetorisch beschlagen, was man seinem 2016 in Indien erschienenen Buch, „Zeit der Finsternis“ anmerkt: Selten entfalten historische Darstellungen beim Lesen einen solchen Sog wie bei Tharoor.

Das Buch Shashi Tharoor: Zeit der Finsternis. Das Britische Empire in Indien. Aus dem Englischen von Cornelius Reiber. Die Andere Bibliothek. Berlin 2024. 480 Seiten, 48 €. (Extradruck 28 €.) © Die Andere Bibliothek

Überzeugungskraft ist auch zwingend nötig, denn die Widerstände in den europäischen Gesellschaften sich der eigenen Kolonialvergangenheit zu stellen, sind weiterhin riesig. Gerade in Großbritannien, das sich auf der Suche nach der verlorenen Größe 2016 in den Brexit stürzte, würde das Eingeständnis der eigenen historischen Schuld, eine Empire-große Identitätskrise auslösen. Doch ganz vergessen sollte man die ambivalente Sprecherfigur des Autors beim Lesen nicht, denn er wechselt immer wieder mal im Ton zwischen Historiker und Politiker.

Was Tharoor vorschwebt, ist eine Art Punkt-für-Punkt Entmystifizierung kolonialer Lebenslügen. Als intellektuelle Sparringspartner dienen ihm konservative Historiker wie Niall Ferguson, der den britischen Imperialismus als Treiber der Moderne sieht.

Doch dem britischen Empire, so Tharoor, ging es nie darum, Institutionen, Infrastruktur oder Reichtum in seiner Kronkolonie aufzubauen, sondern sie so zuzurichten, dass sie den meisten Profit abwirft. Und so zeichnet er ein Bild von der Ankunft der East India Company im 17. Jahrhundert bis zur indischen Unabhängigkeit 1947, das die Briten vor allem als Zerstörer und Ausbeuter zeigt. Historischen Berechnungen zufolge betrug Indiens Anteil am weltweiten BIP im Jahr 1600 23 Prozent, am Ende der Kolonialzeit war es ein verarmtes und politisch gespaltenes Land.

Erst zerstören, dann ersetzen

Wie konnte es dazu kommen? In der Lesart von Tharoor verstanden die Briten Indien als „extraktive Kolonie“, die es auszupressen galt. Als sie ankamen, zerstörten sie zunächst die traditionsreiche indische Textilindustrie, verschifften die Rohstoffe nach Großbritannien und verkauften dann britische Waren wieder teuer nach Indien. Auch anderes herstellendes Gewerbe, von Metallen bis zum Schiffsbau, wurde erst zerstört, dann ersetzt.

Die immer wieder gepriesenen Eisenbahnstrecken dienten vor allem dem Zweck, neue Rohstoffe und Wirtschaftsräume zu erschließen, die Eisenbahn zu benutzen, war dem Großteil der indischen Bevölkerung gar nicht möglich. Zwar führten die Kolonialherren politische und juristische Institutionen nach westlichem Vorbild ein, aber überall da, wo sie Recht schufen, fanden sie Wege, die indische Bevölkerung darin zu diskriminieren.

So waren Strafen bei einem vergleichbaren Vergehen meist deutlich drakonischer für Inder als für Briten. Im Gegenzug starben indische Soldaten auf den Schlachtfeldern des Empire, allein im Ersten Weltkrieg fielen fast 75.000.

Grausamer Höhepunkt von Tharoors kolonialer Abrechnung sind die vielen Hungersnöte, die den indischen Subkontinent während der britischen Herrschaft heimsuchten. Ob in der großen Hungersnot von 1876 bis 1878 oder der in Bengalen 1943: Immer wieder führten Missmanagement und gezielte Ausfuhr von Lebensmitteln aus Indien nach Großbritannien zu Millionen von Todesopfern. Ein Vorgang, den der Autor als „Kolonialholocaust“ bezeichnet.

Wenn die Kolonialzeit einen Weg in die Moderne geebnet haben soll, war der Preis unvorstellbar. Die Folgen davon sind überall sichtbar. „Zeit der Finsternis“ ist ein Buch über die britische Kolonialherrschaft in Indien, aber seine Einsichten weisen weit darüber hinaus. Sie zeigen nach Algier, Jakarta und Windhoek. Vor allem zeigen sie aber nach Europa, das sich immer noch gerne dem kollektiven Selbstbetrug hingibt.