Shooting Star Renate Reinsve „Ich war besessen von Sophie Rois und Lars Eidinger“

Renate Reinsve kennt sich in Berlin gut aus. Jedes Jahr, manchmal auch mehrmals, reiste sie seit dem Beginn ihrer Ausbildung an der Osloer Schauspielschule in die deutsche Hauptstadt, um hier ins Theater zu gehen. „Ich war besessen von Sophie Rois und Lars Eidinger“, erzählt die Norwegerin bei einem Treffen in einem Berliner Hotel. „Die beiden sind dermaßen hardcore! Bei mir zu Hause hängt noch immer ein Poster von Sophie Rois. In Berlin gibt es einfach die besten Theater mit den besten Schauspielern der Welt.“