Soundcheck Award 2023 „Am Wahn“ von Tristan Brusch zum besten Album des Jahres gewählt

Der Berliner Musiker Tristan Brusch bekommt für sein Album „Am Wahn“ den Soundcheck Award für das beste Album des Jahres 2023. Das entschied eine vierköpfige Jury von Radio eins und Tagesspiegel am Montag. Der 36-Jährige setzte sich damit gegen die ebenfalls nominierten Anohni And The Johnsons („My Back Was A Bridge For You To Cross“), die irische Folkband Lankum („False Lankum“) sowie den US-amerikanische Musiker Sufjan Stevens (Javelin“) durch.

Die Jury lobte die gelungene Mischung von Leichtigkeit, Poesie und feiner Beobachtungsgabe auf dem dritten Album von Tristan Brusch. „Er hat die Gabe, Alltagsgeschichten zu erkennen und in starke Songs zu übersetzen“, sagte Moderator Andreas Müller. „Schon mit ,Am Rest’ hat Brusch ein sensationelles Album vorgelegt, woran er zwei Jahre später nun anschließt“.

Brusch treffe offenbar derzeit einen Nerv, sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik, was sich auch daran ablesen ließe, dass sein Song „Baggersee“ von den Radio-eins-Hörer*innnen zum besten Song des Jahres 2023 gewählt worden war. Das Stück erzählt aus der Perspektive eines Krankenhauspatienten von einem romantischen Sommermoment.

Die zwischen Chanson, Balladen und Songwriter-Pop changierenden Songs hat Brusch zusammen mit seinem Produzenten Tim Tautorat live im Studio eingespielt. Sie erinnern einerseits an französische Chansoniers der Sechziger, lassen andererseits aber auch an deutsche Liedermacher wie Reinhard Mey denken.

Der Soundcheck Award wird seit 2009 verliehen. Qualifiziert sind alle Alben, die in der freitags auf Radio eins ausgestrahlten Sendung „Soundcheck“ die Höchstwertung vier Mal Hit erhalten. In diesem Jahr waren das 40 Werke, aus denen eine mehr als 60-köpfige Jury zunächst die Shortlist mit vier Titel auswählte.

Der Preis ist eine vom New Yorker Künstler Otto Steininger speziell für die jeweiligen Gewinner*innen angefertigte Plakat-Grafik. Im vergangenen Jahr war die britische Rapperin Little Simz für ihr Album „No Thank You“ ausgezeichnet worden. Weitere Preisträger*innen sind Neil Young, Anna Calvi, Bilderbuch und James Blake.