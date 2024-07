Soziale Plattform für Kunst ohne KI Bei „Cara“ gibt es nur Menschengemachtes

Wer durch die Timeline von Facebook oder Instagram scrollt, stößt unweigerlich auf KI-generierte Fotos, vermutlich ohne es zu merken: Virtuelle Influencerinnen, die mit Designerkleidung posieren und vor Hunderttausenden Followern ihr Jetset-Leben inszenieren. „Geisterküchen“, die mit KI-generierten Fotos von Cheeseburgern werben. Oder dubiose Agenturen, die Anzeigen von Fake-Luxusvillen inserieren.

Der KI-generierte Müllberg im Netz wächst unaufhörlich an, und die digitalen Kläranlagen kommen mit der Reinigung kaum noch hinterher. Erst vor wenigen Wochen wurde Facebook mit bizarren Jesus-Darstellungen geflutet, die den Gottessohn in Garnelen-Form zeigten. KI ist mittlerweile überall, auch Apple integriert das Sprachmodell ChatGPT seit Kurzem in seine iPhones.

Für Künstler – Autoren, Grafiker, Fotografen – ist das ein doppeltes Problem: Zum einen bedienen sich Tech-Konzerne für das Training ihrer KI-Systeme an urheberrechtlich geschütztem Material, ohne die Schöpfer daran zu beteiligen. Zum anderen inflationiert die Bilderflut den Wert der Werke. Jeder kann heute mit frei zugänglichen KI-Werkzeugen automatisiert Texte und Bilder generieren.

Die Timeline kann jeder selbst konfigurieren

Nachdem der Facebook-Konzern Meta angekündigt hatte, Daten seiner Nutzer für das Training der hauseigenen KI zu nutzen, sind Hunderttausende Künstler von Instagram geflohen – und zu der alternativen Social-Media-Plattform „Cara“ abgewandert.

In der App können Künstler ihre Werke hochladen, die der digitalen Öffentlichkeit wie in einer Galerie präsentiert werden: Comics, Zeichnungen, Mangas, Fotos, Memes, animierte Gifs. Die Benutzeroberfläche erinnert zunächst an klassische Social-Media-Plattformen: Nutzer können Bilder teilen, liken und kommentieren und anderen folgen.

1 Million Nutzer verzeichnet die App „Cara“ bislang.

Doch im Gegensatz zu Facebook oder Instagram, wo Algorithmen Inhalte kuratieren, können Cara-Nutzer ihren Home-Feed selbst konfigurieren: So lässt sich beispielsweise einstellen, wie viel Prozent der Beiträge auf der „For You“-Seite von Leuten kommen sollen, denen man folgt.

Eine weitere Besonderheit: Jedes hochgeladene Bild wird von einem KI-Detektor automatisch gefiltert und gegebenenfalls abgelehnt – wobei man dazusagen muss, dass solche Filter aktuell noch fehleranfällig sind. Die Plattform will damit ein Zeichen gegen die aus ihrer Sicht unethische Nutzung von KI-Werkzeugen setzen.

„Angesichts der weitverbreiteten Nutzung von generativer KI haben wir uns entschieden, einen Ort zu schaffen, der KI-generierte Bilder aussortiert, sodass Leute einfach authentische Kreative und Kunstwerke finden können“, heißt es auf der Webseite. Cara ist somit eine Art digitales Künstlercafé, das noch eine knapp 100.000 Dollar offene Rechnung bei einem Cloud-Dienstleister hat, aber dafür schon fast eine Million Nutzer.

© cara/drizzledrawings/Screenshot: Tagesspiegel

Die Fotografin Jingna Zhang aus Singapur hat die Plattform gegründet, sie engagiert sich schon länger für die Rechte von Künstlern. Unter anderem schloss sie sich im vergangenen Jahr einer Klage wegen massiver Copyright-Verletzungen gegen die Betreiber des Bildgenerators „Stable Diffusion“ an.

Menschen bevorzugen instinktiv KI-Inhalte

Cara ist Teil einer Anti-KI-Bewegung, die der Industrialisierung der Kulturproduktion etwas entgegensetzen will. In New York gibt es mit dem „Luddite Club“ – benannt nach dem Weber Ned Ludd, der 1811 im englischen Nottingham aus Protest Webstühle zerstört haben soll – eine Gruppe junger Menschen, die digitalen Medien abgeschworen haben und sich regelmäßig zu Offline-Aktivitäten in Parks treffen: lesen, diskutieren, musizieren. Auf Instagram trenden Hashtags wie „#antiai“ und „#noiai“.

Es gibt aber noch weitaus subversivere Formen des Protests. So bearbeiten Künstler ihre Bilder mit Werkzeugen wie „Glaze“ oder „Nightshade“, um sich gegen den Raubbau an ihrem geistigen Eigentum zu schützen. Dabei wird durch eine – für das menschliche Auge nicht sichtbare – Veränderung der Pixelstruktur eine Art Schleier über das Bild gelegt, damit dieser für die Maschine unlernbar wird. Das hat den Vorteil, dass man nicht seinen ganzen Account löschen muss und weiter sichtbar für die Öffentlichkeit bleibt.

Menschen goutieren Werke aus menschlicher Hand- und Denkarbeit aus Prinzip, wie amerikanische Psychologen kürzlich herausfanden. In einem Experiment konfrontierten sie Probanden mit KI-generierten Bildern, die zufällig als „menschengemacht“ oder „KI-generiert“ gelabelt wurden.

Das Ergebnis: Die Versuchsteilnehmer attestierten den „menschengemachten“ Bildern deutlich mehr Schönheit, Bedeutsamkeit und Tiefe, obwohl es sich um computergenerierte Inhalte handelte. Dem Menschen schreibt der Mensch also mehr Kreativität zu als der Maschine, auch wenn – wie eine MIT-Studie zeigt – nichtgelabelte computergenerierte Texte gegenüber menschengemachten bevorzugt werden.

Der Verzicht auf KI als neues Distinktionsmerkmal

Doch es kommt ja immer auf die Verpackung an, und angesichts der industriellen Massenware von Fakes und Billig-Duplikaten entwickelt sich auch bei Unternehmen so etwas wie ein ökologisches Bewusstsein für Informationen, um die Kunden zu beruhigen. So promotet das Tech-Unternehmen Inqwire seine Softwarelösungen als „100% LLM-Free“, also als 100 Prozent frei von großen Sprachmodellen (LLMs). Als wäre ChatGPT das neue FCKW.

700.000 Liter Kühlwasser verbrauchte allein das Training des Sprachmodells GPT-3 wegen der heiß laufenden Server.

Auch die Konsumgüterindustrie ist auf den Zug aufgesprungen: So hat die Unilever-Marke Dove kürzlich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihrer „Real Beauty“-Kampagne ein Bekenntnis für KI-Freiheit abgegeben. Im Gegensatz zu Modelabels wie Gucci, die virtuelle Influencerinnen buchen, will der Konsumgüterhersteller auf die Technologie verzichten: „Dove erneuert sein Versprechen für wahre Schönheit und verspricht, niemals KI zu verwenden, um Bilder von Frauen zu erstellen, zu verändern oder zu verfälschen“, heißt es auf der Webseite.

Das „Real Beauty Prompt Playbook“, welches digitale Standards für bildhafte Darstellungen setzen will, liest sich wie ein Grundsatzprogramm – und könnte darauf hindeuten, dass der Verzicht auf KI ein neues Distinktionsmerkmal wird.

Der Politikwissenschaftler Andre Wilkens schreibt in seinem Buch „Analog ist das neue Bio“ (2015): „So wie Bio eine Antwort auf die industrielle Massenproduktion von Lebensmitteln ist und diese nun beeinflusst, kann Analog eine Antwort auf die industrielle Massenproduktion und Verarbeitung von Daten sein und auch diese Entwicklung beeinflussen.“

Angesichts des enormen Ressourcenverbrauchs von künstlicher Intelligenz – allein das Training des Sprachmodells GPT-3 verbrauchte wegen der heiß laufenden Server 700.000 Liter Kühlwasser – könnte „KI-frei“ schon bald das neue Öko-Label werden.