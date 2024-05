Später Glanz für Kolumbiens indigene Vergangenheit Wie eine Okarina Museen Flötentöne lehrt

Sieben Jahre brauchten die Vorbereitungen für die Ausstellung „Mehr als Gold – Glanz und Weltbild im indigenen Kolumbien“. Die Kuratoren des Los Angeles County Museum of Art (LACMA) und des Museum of Fine Arts in Houston wollten es sich nicht einfach machen und den Goldschatz der Tairona schlicht ausstellen, sondern zusammen mit deren an der kolumbianischen Küste lebenden Nachfahren ein gemeinsames Konzept entwickeln.

Es dauerte, um das Vertrauen der Arhuaco zu erlangen, eine der vier Gemeinschaften, die sich in der Nachfolge des legendären kolumbianischen Volkes sehen. Und es dauerte, bis die sehr unterschiedlichen Anschauungen westlicher Museumsleute und indigener Bevölkerungsgruppen zusammenfanden.

Auch die Kuratorin für die Kunst Altamerikas am Museum Rietberg in Zürich, der einzigen Ausstellungsstation in Europa, musste feststellen, dass bei dieser Form der Kooperation manches anders läuft als sonst. Ein Jahr nahm sich der Schamane der Arhuaco Zeit, um über eine Okarina aus Ton in Form eines Vogels nachzudenken. Bei seinen Überlegungen soll er ihn behutsam immer wieder gestreichelt haben, um sich dann danach zu erkundigen, wie das heute dem LACMA gehörende Vögelchen denn ernährt werde und ob es ihm im Museum gut gehe.

Eine verblüffende Frage, doch für die Arhuaco stellt die Okarina eine lebendige Verbindung zu den Vorfahren dar, die das Instrument schufen – ebenso zum Lehmboden, aus dem das Material stammt, und zum Tropenwald, mit dessen Geräuschen sich die Musik mischt, sobald die Flöte erklingt.

Zusammen mit dem spirituellen Führer fand man schließlich eine Möglichkeit, damit sich der Vogel auch im Schweizer Ambiente wohlfühlen kann: In den Ausstellungsräumen ist nun Vogelgezwitscher zu hören, an den Wänden hängen Bilder der heimischen Wälder.

Eine Vogel-Okarina aus Keramik aus der Sierra Nevada de Santa Marta. © Clark M. Rodríguez

Und noch etwas Wesentliches ist anders als in sonstigen Ausstellungen. Nirgends lassen sich Jahreszahlen in den Begleittexten finden, eine Datierung der Objekte gibt es nicht. Nur zu Beginn ist eine Karte aufgehängt, die das Sternenbild einbezieht. Nur hier erfährt der Besucher, dass die Blütezeit der Tairona von 900 bis 1600 n. Chr. dauerte, um eine grobe Vorstellung des Zeitraums zu geben.

Ansonsten gilt das unendliche Kontinuum, die kosmische Verbindung mit allen Dingen. Die Okarina spielt darin eine Rolle als Sendbote, als Gefäß, wie es auch die Menschen sind. Die Ausstellung huldigt zwar dem Schauwert der Exponate, aber sie würdigt vor allem die ungebrochen gültige Naturphilosophie der Tairona. Die heute im Museo del Oro in Bogotá bewahrten spektakulären Stücke, die Brustplatten, Nasenschmuckstücke, figurativen Opfergaben aus Gold, sind dabei nicht besonders hervorgehoben, sondern reihen sich ein neben Keramikgefäße, Muschelketten und gewebte Stoffe.

Nachfahren der Tairona arbeiten nicht mehr mit Gold

Eine Hierarchie gibt es nicht, denn erst die spanischen Eroberer gierten nach dem Edelmetall und verkannten die gleichrangige Bedeutung mit den anderen Artefakten. Diese wertende Sichtweise galt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, die verschiedenen Kulturen wurden subsumarisch beschrieben, Genaueres interessierte nicht.

Statt durch archäologische Funde geriet Kolumbien mit seinen Drogenkriegen in die Medien. Erst in den 1970er Jahren wurden nahe der Küste die Fundamente städtischer Anlagen mit den kreisrunden Hausgrundrissen entdeckt und erkannte man die beachtliche Infrastruktur der Bewässerungsanlagen, die eine zweimal jährliche Ernte ermöglichten.

Kreisförmige Terrassen der an der Küste Kolumbiens gelegenen antiken Ciudad Perdida. © Jorge Mario Arango

Aus Gold sind auch die runden Häuschen getrieben, die neben Stabaufsätzen mit Vogelkopf, Votivfiguren mit winzig kleinen Zähnen, Brustschmuck mit tanzenden Äffchen nun im Scheinwerferlicht der Museumsvitrinen erstrahlen. Und doch sind sie nur ein Abglanz dessen, was es einmal gab: Auf der Suche nach dem See, in dem sich der Legende nach der mit Goldstaub eingepuderte Fürst El Dorado rituell gereinigt haben soll und Goldobjekte versenkt wurden, legten die Spanier in Kolumbien ganze Gewässer trocken – erfolglos.

Heute arbeiten die Nachfahren der Tairona nicht mehr mit Gold, denn es brachte Unglück über sie, so die einfache Erklärung. Doch die Frauen weben nach wie vor ihre gemusterten Taschen, während die Männer auf den „banquito“ genannten Hockern sitzen und Kokablätter kauen, um über das Gleichgewicht der Welt zu meditieren.

Aus dem Bestand des Museum Rietberg stammt eine nur wenige Zentimeter große Figur aus Ton, die einen solchen Denker darstellt, die übereinandergeschlagenen Unterarme auf den Knien abgelegt. Wer genauer hinschaut, entdeckt seine ausgebeulte Wange, in der ein Kokablatt steckt.

Es mag aus der Zeit gefallen wirken, dass die Arhuaco noch immer in dieser Pose verharren. Ihr Konzept, die Welt als Ganzes zu betrachten und sich für ein Gleichgewicht verantwortlich zu fühlen, ist aktueller denn je.