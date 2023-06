Spectres of Bandung Chance eines neuen Weges im Gropius-Bau

Bandung 1955. In der javanischen Stadt kamen auf Einladung des indonesischen Präsidenten Sukarno in jenem Jahr Vertreter aus 29 Staaten Asiens und Afrikas für eine Woche zusammen, um erstmals gemeinsam Ziele nach der Dekolonisation zu formulieren und nach Wegen der Erweiterung des eigenen politischen Handlungsspielraums zu suchen.

Der Ort der Konferenz war nicht zufällig gewählt. Wie der belgische Historiker, Autor und Journalist David van Reybrouck in seinem Buch „Revolusi – Indonesien und die Entstehung der modernen Welt“ schreibt, war das Inselreich das erste Land, das nach über dreihundertfünfzig Jahren fremder Besatzung seine Unabhängigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg ausrief. Dies war – so van Reybrouck – ein entscheidender Dominostein für die Befreiung der Länder des globalen Südens aus kolonialen Machtstrukturen.

Beginn eines neuen Zeitalters

Für die teilnehmenden Länder waren es Tage des Aufbruchs. In seinen Eröffnungsworten am 18. April appellierte der indonesische Präsident Sukarno an die Verantwortung, die mit der neu erlangten Unabhängigkeit verbunden sei. Er adressierte die Delegationsmitglieder als Vertreter freier Völker und ermutigte sie, sich als solche auch den Problemen der Welt anzunehmen.

Weitere Informationen Die Konferenz fand vom 18. bis zum 24. April 1955 im indonesischen Bandung statt, zu diesem Zeitpunkt eine noch recht kleine Stadt in West-Java. Es war die erste asiatisch-afrikanische Konferenz. In ihrer Zusammensetzung repräsentierten die Delegierten zusammen etwas mehr als die Hälfte der damaligen Weltbevölkerung.

Einzigartig in ihrer Zusammensetzung und Strahlkraft steht die Konferenz für den Beginn eines neuen Zeitalters – das der Entkolonialisierung. Sie gilt auch als Versuch, die Weltordnung vollkommen neu zu denken. Überschwänglich schrieb Tilmann Durdin in der „New York Times“ vom 18. März 1956: „Die Konferenz von Bandung auf der Insel Java war wahrscheinlich die ungewöhnlichste und aufregendste internationale Zusammenkunft der letzten Zeit.“

Philippe Pirotte, belgischer Kunsthistoriker und ehemaliger Leiter der Frankfurter Städelschule, der derzeit im indonesischen Bali wohnt, hat in den letzten Jahren gemeinsam mit den Kuratorinnen Vera Mey und Zippora Elders eine forschungsbasierte Ausstellung unter dem Titel „Spectres of Bandung“ (Geister von Bandung) konzipiert. Anhand von verschiedenen Objekten, Fotografien, Gemälden, Film- und Archivmaterial wollte sich das Kuratoren-Trio diesem historischen Moment annähern. Gezeigt werden sollte die Ausstellung im Oktober im Berliner Gropius Bau.

Überraschende Verschiebung

Doch eine Zweizeiler auf der Website des Museums weist seit vergangenem Donnerstagnachmittag darauf hin, dass diese verschoben wird. Der neue Eröffnungstermin werde, so heißt es weiter, rechtzeitig bekannt gegeben. Dieser Hinweis kommt überraschend, und er kommt spät.

In einem ausführlicheren Statement der Presseabteilung des Hauses heißt es, „dass der Gropius Bau für das Konzept zur Vermittlung der historischen Themenfelder um die Bandung Konferenz wie auch der Verbindungslinien zu zeitgenössischen Diskursen eine längere Projektvorbereitungszeit als ursprünglich geplant brauche.“ Erwähnt wird zudem, dass die Entscheidung gemeinsam von Matthias Pees, Leiter der Berliner Festspiele und Jenny Schlenzka, neue Leiterin des Gropius Baus, getroffen wurde. Ziel sei es für beide, „eine stärkere Einbindung der Ausstellung in das Programm Jenny Schlenzkas zu ermöglichen.“

Auf Anfrage des Tagesspiegels schrieb Pirotte, dass das kuratorische Team nicht mehr Informationen habe als die des offiziellen Statements, und verwies an die Leitung des Gropius Baus. Sprechen will das kuratorische Team derzeit nicht.

Der indonesische Präsident Sukarno eröffnet die Bandung-Konferenz. © picture-alliance / United Archives/TopFoto

Lehre aus der Documenta

Die offizielle Erklärung lässt vermuten, dass Pees und Schlenzka sich dem Risiko einer solchen Ausstellung im aktuellen politischen Klima Deutschlands bewusst sind. Denn die Verbindung aus „Indonesien“ und „Dekolonialisierung“ und dies als Thema einer Kunstausstellung mag bei manch einem, ungute Erinnerungen an den großen Documenta-Skandal im vergangenen Sommer wecken. Die Entscheidung der Verschiebung mag folglich nachvollziehbar sein, vielleicht sogar als Lehre aus der letzten Documenta gewertet werden. Zu groß ist noch immer der Schock darüber, dass am Ende doch Werke mit einer antisemitischen Bildsprache auf der Documenta zu sehen waren und niemand wirklich zur Verantwortung gezogen werden konnte. Zu präsent ist die Angst vor einer weiteren Eskalation.

Angespannte Stimmung

Der Druck auf Politiker und Politikerinnen ist groß, gerade in Hinblick auf die weit verbreitete BDS-Nähe in der Kulturszene klarere Kante zu zeigen. Erst kürzlich wurde Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei einem Gesangswettbewerb junger Juden in der Frankfurter Paulskirche ausgebuht. Der Zentralrat erklärte die schlechte Stimmung gegenüber der Ministerin mit „lange angestautem Frust“ und forderte erneut, dass sich nun endlich erkennbar etwas ändern müsse, damit jede Form von Antisemitismus aus dem deutschen Kulturbetrieb nachhaltig verbannt werde. Bei der Eröffnungsfeier des HKW unter der neuen Leitung von Bonaventure Ndikung sagte die Ministerin unmissverständlich, dass Veranstaltungen, auf denen für BDS geworben wird oder BDS-Ziele vertreten werden, nicht gefördert würden.

Doch im Falle der verschobenen Ausstellung im Gropius Bau scheinen Pees und Schlenzka nicht auf Anraten oder gar Druck der Politik gehandelt zu haben. Das Büro der Kulturstaatsministerin verneinte auf Nachfrage des Tagesspiegels am Freitag, dass eine Verschiebung nahegelegt wurde. Vielmehr verweist man hier auf die Verantwortung der Leitungsebene von Kulturinstitutionen, wie auch von Kuratoren und Kuratorinnen – noch einmal mehr nach dem Skandal des letzten Jahres. Im Sinne der Kunstfreiheit, heißt es aus dem Büro der Staatsministerin weiter, könne die Politik bei solchen Entscheidungen gar nicht eingreifen. Dies sei einzig Entscheidung der Leitung der Berliner Festspiele und des Hauses selber.

Andere Ausgangslage

Gleich die erste Ausstellung in der Amtszeit verschieben zu müssen, ist kein guter Einstieg für Schlenzka. Die Entscheidung dürfte nicht leichtfertig getroffen worden sein. Und doch steht die Frage im Raum, ob mit der Verschiebung nicht auch eine Chance verpasst wurde, ob diese Ausstellung zu diesem Zeitpunkt, nicht auch das Potenzial gehabt hätte, neue Wege aufzumachen. Fraglich ist auch, ob es überhaupt gelingen wird, die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt zu zeigen.

Im Falle von „Spectres of Bandung“ ist die Ausgangslage eine andere als bei der Documenta. Diese wurde von einem großen Künstlerkollektiv geleitet. Ihr kuratorischer Ansatz war von Dezentralisierung geprägt – ein Konzept, bei dem ein inhaltlicher Kontrollverlust vorprogrammiert war. Die Mischung aus diesem gewählten Kontrollverlust, der antisemitischen Bildsprache und neuen Agenden und Themen des globalen Südens führten zur Kollision und Eskalation. Es war eine Überforderung auf allen Seiten, das System kollabierte, die Kommunikation brach zusammen.

Die Bandung-Konferenz war ein Wendepunkt in der Weltgeschichte, der Moment, in dem nicht-westliche Länder zum ersten Mal ihre Kräfte bündelten, ohne den Westen. David van Reybrouck, Historiker

Dreiköpfiges Kuratorenteam

Die geplante Ausstellung im Berliner Gropius Bau wird von einem dreiköpfigen Kuratorenteam konzipiert, zwei von ihnen haben in Deutschland gelebt. Alle drei haben die Debatte um die Documenta eng verfolgt. Pirotte selbst war Mitglied der Documenta-Findungskommission, die im Zuge des Skandals auch für ihre politische Haltung ins Visier genommen wurde. Pirotte, der Indonesien verbunden ist, versuchte während der Documenta vermittelnd zu wirken. Hierfür geriet er selbst unter Beschuss.

Es ist anzunehmen, dass er aus dieser Erfahrung Konsequenzen gezogen hat. Pirotte und seine beiden Mitstreiterinnen werden nicht leichtfertig an dem Konzept der Ausstellung festgehalten haben. Vielmehr werden sie, gerade nach dieser Eskalation, dieses mit viel Sorgfalt weiter entwickelt haben, wahrscheinlich getragen von der Hoffnung, das Narrativ und den Blick wieder etwas zu weiten, vielleicht sogar die verhärteten Fronten aufzubrechen.

Kluge Vermittlungsarbeit

In Zeiten von Globalisierung und Migration ist die Öffnung des Kulturbetriebs gewünscht und wichtig. Dass dies mitunter ein komplexes Unterfangen ist, ist in Deutschland spätestens seit dem Documenta-Skandal angekommen. Mit diesem Kuratoren-Team hat man Experten und Expertinnen, die reflektiert und klug einen bedeutenden, aber unterbelichteten Moment im Verhandeln einer neuen Weltordnung in das Bewusstsein einer größeren deutschen Öffentlichkeit bringen können.

Es wäre ein großer Verlust, wenn sich Verantwortliche von Kulturinstitutionen in Deutschland aus Angst vor Eskalation oder weiteren Skandalen, vor solch wichtigen Themen und historischen Momenten von globaler Bedeutung scheuen. Im Fall des Gropius Baus gilt es nun abzuwarten, ob die Geister von Bandung dort doch noch einmal beschworen werden.