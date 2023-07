Spielort Berlin (3): Manfred Butzmanns Pankow Heimatkundler der Bürgersteige

Wer verstehen will, was für ein Künstler Manfred Butzmann ist, sollte eine Anekdote aus dem Jahr 1987 kennen. Damals lag ein einjähriges Druckverbot hinter Butzmann, verhängt wegen eines Entwurfs, den er zur 750-Jahrfeier von Berlin eingereicht hatte und der den Funktionär Günter Schabowski so verärgerte, dass er vor Wut gebrüllt haben soll.