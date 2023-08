Spielort Berlin (5): Endstation Potsdamer Platz An der Mauer entlang mit Wim Wenders

Wenn man vom Schöneberger Kleistpark die Langenscheidt-Straße hoch läuft, und tatsächlich: hoch, überquert man an ihrem Ende eine Brücke, die Langenscheidtbrücke. Rechts und links der Stahlstreben der Fußweg, eine Spur für Fahrräder gibt es inzwischen auch, darunter der S-Bahndamm. Auch die Brücke ist nicht ganz eben, knapp über drei Meter steigt die Fahrbahn an, und beim Laufen scheint man direkt auf ein großes, gelb gestrichenes Haus zuzusteuern, bevor es links in die Monumentenstraße und rechts in die Czeminskistraße geht.