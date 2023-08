Spielort Berlin (6): Rainer Fettings Mauerbilder Wellen aus Beton

Mythen sollte man nicht glauben. Sie klingen verführerisch und schön, sind aber nicht unbedingt wahr. Eine Gruppe mit festen Mitgliedern und übereinstimmendem Ausdruck waren die Maler vom Moritzplatz nie. Jung waren sie, Ende der Siebzigerjahre, und als „wild“ wurde ihr Malstil bezeichnet. Mit dem Label „Junge Wilde“ konnte sich Rainer Fetting schon damals nicht identifizieren, als er mit Salomé, Rainer Middendorf, Bernd Zimmer, Elvira Bach und anderen Malern die Galerie am Moritzplatz gründete, der heute noch ein legendärer Ruf anhängt, obwohl sie nur drei Jahre existierte.

Jetzt, als 74-jähriger, kann sich Rainer Fetting immer noch nicht vorstellen, was das eigentlich sein soll, wilde Malerei. Eher vergleicht er das Malen mit dem Wellenreiten im Meer. Man muss Bewegung lieben, und Ruhe aushalten. Wer nicht mit Unvorhergesehenem umgehen kann, geht beim Surfen unter und wird beim Malen ständig unzufrieden sein. „Das perfekte Bild gibt es nicht“, sagt Rainer Fetting. Dabei hat er etliche gemalt, die als solche gelten können. Seine Mauerbilder sind Teil der Kunstgeschichte geworden, genauso wie die Bilder der anderen „Moritzboys“, die damals mit ihm in Kreuzberg die Galerie am Moritzplatz gründeten. Schaut man sich Fettings Bilder heute an, merkt man schnell, dass sie kaum altern. Sie atmen immer noch Gegenwart, auch wenn es die Dinge, die sie zeigen, so nicht mehr gibt.

Berlin spielt in Fettings Bildern eine Zeitlang eine wichtige Rolle. Er, der Junge aus Wilhelmshaven, mit großer Leidenschaft fürs Meer, landete in West-Berlin, einer Stadt, die brutal durchschnitten ist von einer grauen Betonwand. Nicht der Sog der Wellen hatte ihn dorthin getrieben, sondern das Studium an der Hochschule der Künste. Seit 1972 studierte Fetting Malerei bei Professor Hans Jaenisch. Als er in den späten Siebzigerjahren sein erstes Mauerbild malte, war er noch Student in Charlottenburg am Steinplatz. Kurz nach der Meisterschülerprüfung sei er von Meereslandschaften mit Yves-Klein-blauen Himmeln umgeschwenkt zu Berliner Stadtansichten in den Farbpaletten von Mark Rothko und Willem de Kooning, erzählt er. Die Frontstadt in quietschgelb und leuchtendem Rot und Lila, das war schon ein Ding damals. Es transportierte ein West-Berliner Lebensgefühl zwischen Freiheit und Enge, kreativen Exzessen und absurder Politik, wo Lebenskünstler, Wehrdienstverweigerer, Punks und Künstler ihr Glück suchten. Dazu passend malten Fetting und seine Weggefährt:innen kantig und schrill, vermieden abstrakte Formen, die damals die Malerei dominierten, sondern knallten Gesehenes und Gefühltes als expressive Figurationen auf die Leinwand. Sie orientierten sich weniger an dem, was brave Chronisten berichten würden, sondern setzten ihre eigene Idee von Realität ins Bild.

Die Bilder zeigen West-Berliner Lebensgefühl

Fettings „Erstes Mauerbild“ zeigt eine Szene in der Zimmerstraße, dicht am Checkpoint Charly. Auch der Moritzplatz ist nicht weit. Die Mauer steht fett und grau mitten im Bild. Der Himmel drüben ist gelb. Ein Wohngebäude steht am linken Rand, der Maler lässt es rosafarben aus dem Erkerfenster leuchten. Das Haus gibt es noch. Heute ist es in hellem Beige gestrichen, die Fensterrahmen grün, ein schick renovierter Altbau, vor dem Reisebusse parken und Touristen auf dem Weg vom Mauerpanorama zur Topographie des Terrors vorbeispazieren. Berlin hat sich verändert und verändert sich noch, gerade an den historischen Orten oft wenig behutsam. Die Stadt putzt sich. Für Fetting ist sie als Motiv nicht mehr interessant.

Berlin galt in den Siebziger und Achtzigerjahren noch nicht als Kunststadt. Maler wie Fetting, Salomé und Middendorf haben den Hype um die wilde, rebellische West-Berliner Kunstszene erst mitausgelöst. Samt all der anderen Nachtschwärmer, Clubgänger, Dragqueens und schwulen Vorkämpfer, zu denen sie gehörten. Wichtige Galerien gab es in West-Berlin damals noch nicht. In Schöneberg hatte sich die Selbsthilfegalerie Großgörschen 35 gegründet. Und auch Fetting und Co. nahmen am Moritzplatz die Dinge selbst in die Hand, am Kunstmarkt vorbei.

Sie gründeten eine Selbsthilfegalerie am Moritzplatz

Fetting und Salomé, damals ein Paar, waren aus ihrer Wohnung geflogen und suchten eine neue Bleibe. Fetting entdeckte die alte, leerstehende Fabrik am Moritzplatz. „Nur ein Hutmacher war drin“, erinnert er sich. Im Hochparterre richteten sie eine Galerie und ein paar Stockwerke drüber Wohnung und Atelier ein. Aus dem Fenster seines Ateliers nahm Fetting die Mauer tagtäglich wahr, den Grenzübergang an der Heinrich-Heine-Straße, den Fernsehturm. In etlichen seiner Gemälde ist dieser Ausblick verarbeitet.

Auch das Fabrikgebäude mit der dunkelroten Backsteinfassade gibt es noch. Ein Video auf Fettings Instagramkanal zeigt den Künstler zu Besuch bei seinem alten Kumpel Salomé, der jetzt dort logiert, wo früher die Galerie war, schön wohnlich ist es im Hinterhof geworden. Im Vorderhaus ist wieder ein Kunstraum eingerichtet, daneben die Bier-Kneipe Schmitz Katze. Hingehen kann man mit Fetting dort nicht. Er weilt auf Sylt, wo er seit Ewigkeit Zeit verbringt, auch schon in den Siebzigern. Nur schlief er damals in Strandkörben und in den Dünen. Jetzt hat er ein Haus, in dem es sich ruhig malen lässt. Am liebsten Landschaften, Meer und Surfer.

Der ständige Blick auf die Mauer

Eines von Fettings Bildern ist Teil der neu eingerichteten Dauerausstellung im Hamburger Bahnhof. Es ist ein Mauerbild von 1987, eine Aquarell mit einer Figur, die den Betonwall überragt und bei Fetting mehrfach auftaucht. Der sich drehende, männliche Akt sei ein Symbol gegen die „Starrheit der deutschen Gesellschaft“, erläutert die Wandbeschriftung. „Was mich an Deutschland nervt und schon immer genervt hat, ist die Überregulierung“, sagt Fetting. Die Regeltreue, die die Menschen hierzulande an den Tag legen, das Rufen nach dem Staat, wenn es Probleme gibt. Improvisieren, auf Schwierigkeiten selbstbestimmt reagieren, Demokratie aushalten, das könne man hier einfach nicht. Wie das in Zusammenhang mit seiner Vorliebe für Wellen und das Surfern steht, hat der Künstler kürzlich einem amerikanischen Surfmagazin erzählt: Im Meer treibend müssten die Wellenreiter stets mit allem rechnen, zwar seien ihnen die Gesetze der Gezeiten und der Wellen vertraut, trotzdem seien sie permanent aufmerksam, reagierten auf Unvorhergesehenes. „Das ist Leben“, sagt Fetting. Er hat viele Bilder von Surfern gemalt, um diese existenzielle Situation mit künstlerischen Mitteln zu greifen.

Rhythmus, Musik und Bewegung in Farbe umsetzen

Ähnlich inspiriert haben ihn auch die Clubs. In Berlin etwa das SO36 in Kreuzberg, wo er mit Leuten wie Martin Kippenberger inmitten von Punk-Konzerten ausstellte. Aber noch mehr die in New York, wo er 1978 über ein Stipendium erstmals hinkam und in den Achtzigerjahren lebte. Im CBGB-Club in der Bowery Street in Manhattan hörte Fetting damals Punk von Television, Richard Hell and The Voidoids, Patti Smith. Er malte Musiker auf der Bühne, und brachte deren Ungestüm, ihren Lärm, ihr Aufbegehren gegen Regeln in seine Malerei. Er habe dafür ähnliche Kommentare erhalten, wie für die Mauerbilder: Die Motive seinen zu banal für die Leinwand. Wenig später und bis heute wurden diese scheinbar belanglosen Motive, die Rauschbilder, die Musiker, die Duschbilder von anderen Künstler aufgegriffen.

Rainer Fetting musste sich nicht besonders lange Sorgen darüber machen, ob es mit seiner Künstlerkarriere klappen würde. Der große Durchbruch kam 1982 mit der Beteiligung an der „Zeitgeist“-Ausstellung im Gropiusbau und der Biennale in Venedig. Fetting stellte in der renommierten Galerie von Mary Boon in New York aus und bei Anthony d’Offay in London. Wäre er nicht Maler geworden, wäre Schauspieler oder Regisseur Fettings zweite Wahl gewesen. Er filmte die Bands im CBGB mit der Super-8-Kamera, machte mehrere Langspielfilme. In manchen Szenen ist der selbst zu sehen, wie er in Kreuzberg im Schatten der Mauer entlanggeht. Sein berühmtes Gemälde „Gelbe Mauer“, nach dem die Berlinische Galerie eine Einzelausstellung benannte, zeigt diese Ecke zwischen Sebastianstraße und Luckauer Straße. Noch heute fühlt man die Enge

1994 kehrte Fetting nach Berlin zurückgekehrt. Der Wandel der wiedervereinten Stadt fasziniert ihn. Das Atelier am Südkreuz, das er damals bezieht, hat er heute noch. Auch am Südkreuz hat Fetting die Mauer gemalt, obwohl sie dort niemals stand. „Weil sie so aberwitzig war, konnte man sie überall hin malen“, heißt es in dem Buch anlässlich seiner Einzelausstellung in der Berlinischen Galerie.

Sommerserie (6) Logo von „Spielort Berlin“.jpg © Tagesspiegel Die Stadt, gespiegelt in der Kunst: Songs und Filme, Bücher und Gemälde erzählen in unserer Sommerserie von den Menschen in der Metropole. Kleine Fluchten, große Klappe und dahinter viel Geschichte. Diesmal geht es mit den Gemälden des Künstlers Rainer Fetting an die Grenze zwischen Kreuzberg und Mitte.

xxxxxxxxx

Blick von der Zimmerstraße in Richtung Checkpoint Charly. Das Haus mit dem Erker, das Fetting gemalt hat, gibt es noch. © Stefan Pchalek

Rainer Fetting ist zwar Maler, nutzt aber auch die Fotografie als künstlerisches Mittel. Die Situation in der Zimmerstraße hat er 1977 fotografiert. © Rainer Fetting. Aus: Rainer Fetting: Fotografie, Edition Braus, 2012