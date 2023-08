Spielort Berlin (7): Das Kreuzberg aus „Victoria“ Clubber im Kugelhagel

Wer im Nachtleben das wahre Berlin kennenlernen will, landet nicht unbedingt in der Gegend um den Checkpoint Charlie, wo Kreuzberg eher an eine Disneyland-Version des Nachwende-Berlins erinnert: Mauermuseum, Fastfood-Ketten und Souvenirshops. Das ist, andererseits, aber auch gerade der Punkt, der Sebastian Schippers Tour-de-Force „Victoria“, gefilmt in einer einzigen 140 Minuten langen Einstellung, zu einem der besten Filme über Berlin macht.