Spotify-Streamingzahlen 2023 ist das Jahr von Taylor Swift

In diesem Jahr machte Taylor Swift mit ihrem Konzertfilm zur noch laufenden „Eras“-Tour, die sie im nächsten Sommer auch nach Deutschland führt, im Kino sogar „Barbie“ Konkurrenz. Damit unterstrich Swift, dass ihre globale Pop-Dominanz auf vor dem Medium Film keinen Halt macht. (In ihren Kinorollen hinterließ sie bisher allerdings wenig Eindruck.)

Da überrascht die Neuigkeit vom Mittwoch weniger: Mit über 26,1 Milliarden Streams ist Taylor Swift der „Global Top Artist“ beim schwedischen Streamingdienst Spotify. Die vergangenen drei Jahre führte zum Jahresabschluss der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny die Jahrescharts an, den Swift nun verdrängte. Aber die Kombination aus Tour und Film – plus den Hype um zusammenbrechende Kartenserver – ließ keinen Zweifel daran, wer dieses Jahr den Popdiskurs beherrschte.

Swift kann dabei auf ihre treuen Fans, die „Swifties“ zählen, außerdem 273 Millionen Instagram-Follower, die dafür sorgen, dass, alles, was um ihren Star herum passiert. Vergessen sind die Zeiten, als Taylor Swift den Streamingdienst noch boykottierte, weil der Künstlerinnen und Künstler schlecht bezahlt. Mit ihren Streamingzahlen wird sogar Spotify lukrativ. Auch bei, Streamingservice von Apple rangiert Swift auf dem ersten Platz.

Da spielt es auch keine Rolle, dass sie in diesem Jahr kein neues Album veröffentlichte. „Taylors Version“ ihrer früheren Alben „Speak Now“ und „1989“ waren ähnlich erfolgreich wie die Originale, an denen sie keine Rechte besaß. In den Top Ten tauchen allerdings ihre Alben „Midnights“ von 2022 (Platz zwei) und der Dauerbrenner „Lover« (Platz sieben) auf.

In Deutschland ist der Taylor-Swift-Boom etwas weniger ausgeprägt, hierzulande steht sie im Ranking der beliebtesten Künstlerinnen und Künstler nur an Platz drei hinter den Rappern Apache 207 und Bonez MC. Dafür herrscht bei allen Streamingdiensten Einigkeit, dass „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg der erfolgreichste deutsche Song ist, er liegt sowohl bei Spotify als auch bei Youtube und Apple vorn.

Bei Spotify wiederum stehen Künstlerinnen ebenfalls an der Spitze der meistgestreamten Songs: Miley Cyrus mit „Flowers“ und die Hip-Hop-Sängerin SZA mit „Kill Bill“; gefolgt von Harry Styles. „Schwarzes Herz“ von Ayliva ist das erfolgreichste deutsche Album in Deutschland. (Tsp)