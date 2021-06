Am 29. Juni tagte der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) und beschloss unter anderem die Auflösung der Generalintendanz, die bisher den Staatlichen Museen zu Berlin mitvorsteht. Vor einem Jahr hatte der Wissenschaftsrat Reformvorschläge zur Stiftung in einem Gutachten vorgelegt, die eine komplette Neustrukturierung der Stiftung vorschlug.

Generaldirektor Michael Eissenhauer, der seit 2016 auch die Gemäldegalerie leitet, geht 2022 in Ruhestand. Am gestrigen Mittwoch verkündete die SPK, dass die Kunsthistorikerin Dagmar Hirschfelder, die Nachfolge Eissenhauers als Direktorin der Gemäldegalerie antreten wird.

International vernetzte Kunsthistorikerin

Hirschfelder, 1973 geboren, ist derzeit Leiterin der Abteilung „Gemälde und Graphik“ am Kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Die Kunsthistorikerin will unter anderem „eine proaktive Öffnung der Sammlung für die gesamte Gesellschaft“, heißt es in der Meldung.

Stiftungspräsident Hermann Parzinger sagte zur Personalie: „Ich freue mich, dass wir mit Dagmar Hirschfelder eine fachlich überaus versierte und international vernetzte Kunsthistorikerin für die Direktion der Gemäldegalerie gewinnen konnten. Das Kulturforum wird in den nächsten Jahren ein Ort großer Veränderungen, und ich bin sicher, dass Frau Hirschfelder dafür sorgen wird, dass die Gemäldegalerie ihrem Rang entsprechend dort angemessen präsent sein wird.“

Dagmar Hirschfelder studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik in Bonn und Paris. Sie sei "eine ausgewiesene Spezialistin für nordalpine Malerei des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit", so die SPK.

Nach der Promotion an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn war sie am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektkoordinatorin tätig. 2017 wechselte Hirschfelder als Leiterin der Abteilung „Gemälde und Graphik“ ans Kurpfälzische Museum Heidelberg.

Mit Blick auf die neue Aufgabe in Berlin sagt Hirschfelder: „Ein besonderes Anliegen ist mir die interdisziplinäre, gattungsübergreifende Kooperation mit den verschiedenen Institutionen der SPK.“ (Tsp)