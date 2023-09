Starfotograf Martin Schoeller im Interview „Eigentlich gibt es kein wirklich ehrliches Foto“

Herr Schoeller, Sie sagen, ein Fotograf ist nur so gut wie sein letztes Bild. Was war Ihr letztes Bild?

Mein letztes Bild war Christy Turlington vor ein paar Wochen in New York. Sie hat ein Haus in den Hamptons, ich auch, sie kam bei mir vorbei, mit ihrer Mutter. Ich habe sie bei mir im Wohnzimmer fotografiert.