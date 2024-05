„Steht die Scharia über allem?“ Jugendkanal Funk startet neue Reportagereihe

Die Aussagen der muslimischen Jugendlichen sind ernüchternd: „Die deutschen Gesetze bringen mich nicht ins Paradies, sondern eher der Islam“, sagt ein junger Mann, dessen Gesicht verpixelt wurde, einem Reporter des Jugendkanals Funk. Und auch für eine junge Muslima steht fest: „Ich befolge weiterhin meine Religion, das ist wichtiger als deutsche Gesetze.“

Die beiden Aussagen stammen aus einer viertelstündigen Reportage, mit der der öffentlich-rechtliche Jugendkanal Funk auf Youtube am Donnerstagnachmittag einen neuen Kanal gestartet hat. Das neue Format unter dem Titel „Die andere Frage“ soll aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen und Fragen stellen, die in der Wahrnehmung vieler zu kurz kommen.

„Wir fragen einfach – und geben angemessen komplexe, multiperspektivische Antworten. Auch da, wo es wehtut“, sagt Stefan Brandenburg, Chefredakteur Aktuelles im WDR, zum Konzept der Reportagen.

Tatsächlich musste der öffentlich-rechtliche Rundfunk, insbesondere der von ARD und ZDF gemeinsam betriebene Jugendkanal Funk, in letzter Zeit viel schmerzhafte Kritik einstecken. Der Vorwurf lautete dabei, die Öffentlich-Rechtlichen seien zu links und zu „woke“ und berichteten aktuell zu einseitig über den Gaza-Krieg.

SWR-Moderatorin geriet wegen Israel-Haltung in die Kritik

Gerade erst sah sich der SWR massiver Kritik ausgesetzt, weil eine Moderatorin des Formats „Mixtalk“ eine gegen Israel gerichtete Boykott-App beworben hatte. Auch der Umstand, dass der Sender sofort die Reißleine zog und sich von der Moderatorin trennte, konnte die Gemüter zunächst nicht beruhigen.

Das neue Youtube-Format als direkte Reaktion auf diese Kritik zu werten, dürfte dennoch zu kurz greifen. Gleichwohl soll mit „Die andere Frage“ ein neuer Weg gegangen und ein anderer Blickwinkel eingenommen werden.

„Wir haben die Perspektive von jungen Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, aber sich häufig nicht im urbanen oder allzu progressiven Milieu verorten. Die Sicherheit, Ordnung und Ruhe wollen“, sagt Franziska Fiedler, Leiterin Digitale Innovation im WDR Newsroom, zum Start der digitalen Reportagereihe.

68 Prozent von 300 in Niedersachsen befragten jungen Muslimen sind die Koran-Regeln wichtiger als deutsche Gesetze.

„Wie denken junge Muslime über ihre Religion?“, fragen die Funk-Macher in der Premierenfolge. Wobei der Titel der Sendung erheblich plakativer ausfällt. „Junge Muslime: Steht die Scharia über allem?“, heißt es dort.

Ausgangspunkt der ersten Folge war eine Umfrage unter jungen Muslimen in Niedersachsen. Für rund 68 Prozent der 300 befragten Jugendlichen sind die Koran-Regeln wichtiger als deutsche Gesetze. 46 Prozent von ihnen halten einen islamischen Gottesstaat sogar für die beste Staatsform.

Die Macher der Reportage geben zwar zu bedenken, dass eine Umfrage mit so wenigen Beteiligten, die zudem nur aus einem Bundesland stammen, nicht repräsentativ sei. Doch bei ihren eigenen Befragungen in zwei Bonner Vororten bestätigen sie den Trend.

Du bist doch kein richtiger Muslim mehr. Vorwurf gegen einen jungen Muslim, der den Koran nicht über deutsche Gesetze stellt

In der Mehrzahl sagen die muslimischen Jugendlichen direkt in die Kamera und Mikrofone des TV-Teams, dass sie – vor die Wahl gestellt – lieber in einem islamischen Gottesstaat als in einer Demokratie leben würden.

Ein etwas anderes Bild ergibt ein Gespräch in einer Moschee in Dortmund. Dort wird die Meinung vertreten, dass islamische Religion und deutsche Regeln durchaus zusammenpassen können, ein Clash also nicht zwangsläufig vorgegeben ist. Doch das geht vielen offenbar schon zu weit. „Du bist doch kein richtiger Muslim mehr“, heißt es dann schnell.

Von einer besonders erschütternden Szene erzählt ein Realschullehrer. Nach den Anschlägen auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ wollte er mit seinen Schülern über die Islam-Karikaturen diskutieren. In der Schulstunde selbst war alles noch in Ordnung, doch am nächsten Tag stand auf der Tafel: „Der IS bekommt auch dich“.

Reden, zuhören, erklären, auffangen. Fazit des Funk-Reporters zur Premierenfolge

Nur empört zu sein bei solchen Aussagen, das sei zu wenig, meint ein junger Muslim, der in der Reportage zitiert wird. Er empfiehlt gute Bildung und Demokratievermittlung als Immunisierungstherapie gegen die häufig anzutreffende Orientierungslosigkeit. „Reden, zuhören, erklären, auffangen“, leitet der Funk-Reporter als Fazit daraus ab.

Ganz verzichten kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk offenbar nicht auf den leicht erhobenen Zeigefinger zum Abschluss der Reportage. Dabei will „Die andere Frage“ gerade jenen jungen Menschen, die sich nicht angesprochen fühlen, zeigen, dass es kaum Fragen gibt, die man nicht stellen darf. „Am Ende kommt es auf die Antworten an“, heißt es in der Ankündigung zu „Die andere Frage“.

Immerhin an einer Erkenntnis gibt es wenig zu rütteln: den Einfluss von Social Media und speziell TikTok auch auf junge Muslime. „Eine Frau kann heiraten, wenn sie das Alter erreicht hat – ob nun 15 oder 17 –, in dem sie den Geschlechtsakt aushalten kann“, wird dort von religiösen Extremisten und Salafisten postuliert.

Beiträge wie diese kommen auf Millionen Abrufe. Man darf gespannt sein, wie viele Menschen sich „Die andere Frage“ anschauen.