Werner Knopp, der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist am 4. Januar 2019 gestorben. Der gebürtige Braunschweiger hatte über zwanzig Jahre an der Spitze der Kulturinstitution in Berlin gestanden. Knopp wurde 87 Jahre alt.

Der derzeitige Stiftungspräsident Hermann Parzinger bekundete seine Trauer um Werner Knopp. Knopp sei ein „eleganter und politisch versierter Kulturdiplomat, ein engagierter Macher und gleichzeitig ein Brückenbauer nach innen und außen“, so Parzinger weiter. Sein Wirken sei bis heute das Fundament der Stiftung.

Von 1977 bis 1998 stand Knopp an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die weltweit zu den größten Kultureinrichtungen zählt. In seine Amtszeit fiel die deutsche Wiedervereinigung und damit die Zusammenführung der jahrzehntelang geteilten ehemals preußischen Sammlungen. Auch der Bau der Gemäldegalerie am Kulturforum und die Wiederherstellung des Neuen Museums durch David Chipperfield sind Teil von Knopps Vermächtnis. (Tsp)