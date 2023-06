Streamingdienst von Sky Wow künftig als Basis- und als Premium-Abo

Am 27. Juni lädt der Pay-TV-Sender Sky, zu dem auch die Streaming-Plattform Wow gehört, Pressevertreter zum „Sky Up Next“-Showcase nach München. „Wir freuen uns, Ihnen die kommenden Entertainment-Highlights des zweiten Halbjahres 2023 zu präsentieren. Erfahren Sie mehr über brandneue und wiederkehrende Serien, Filme, Dokumentationen und Shows“, heißt es in der Einladung.

Ein Programmpunkt, der an diesem Dienstag wohl ebenfalls eine Rolle spielen dürfte, fehlt dort allerdings: Die Premiere eines preisreduzierten, werbefinanzierten WOW Abo und die Umwandlung des bisherigen Wow-Abos in eine Wow-Premium-Abo, die Sky dem Tagesspiegel jetzt bestätigt hat.

Automatisches Upgrade auf Wow Premium

Zum neuen Wow-Premium-Abo teilte Sky auf Anfrage mit: „Mit Wow bieten wir unseren Kunden aktuell ein breites Spektrum an hochattraktiven Sport- und Entertainment-Inhalten. Die monatlichen Abo-Varianten Wow Serien, Wow Filme & Serien und Wow Live-Sport sind alle flexibel buchbar und ohne Vertragsbindung jederzeit kündbar. WOW Bestandskunden erhalten in den nächsten Wochen zu ihrem Wow-Abo ein automatisches Upgrade mit Wow Premium, um weiterhin das bestes Streaming-Angebot erleben zu können“, teilte eine Sprecherin mit.

Die Abo-Konditionen der Bestandskunden bleiben unverändert. Dazu gehört nicht zuletzt die Übertragung in Full-HD und Dolby Digital. Beim preisreduzierten Wow-Basis-Abo mit Werbeunterbrechungen – vergleichbare Angebote gibt es unter anderem von Netflix – wird es nach Auskunft der Sky-Sprecherin entsprechend Basis-Funktionalitäten geben.

Zuerst hatte das zum Springer-Verlag gehörende Online-Magazin „Techbook“ über die Pläne von Sky für den Streamingdienst Wow berichtet. Dem Bericht zufolge wird die Auflösung beim Basis-Angebot auf 720p und der Ton auf Stereo reduziert. Zu welchem Preis das Wow-Basis-Angebot an den Start, auf diese Information muss wohl bis zur nächsten Woche gewartet werden.