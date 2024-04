Streit um Betreuung von Alain Delon Nun geht es auch um Geldgeschäfte des Schauspielers

Der Streit um die Betreuung von Alain Delon hat nun auch seine Finanzgeschäfte erreicht: Seine Tochter Anouchka kritisierte am Freitag die Entscheidung der französischen Justiz, dass der 88-jährige Filmstar seine Geldgeschäfte nicht mehr allein regeln darf. Dies werde ihr Vater als „demütigend“ wahrnehmen, ließ sie über ihren Anwalt mitteilen.

Alain Delons rechtliche Betreuung, die bislang vor allem für medizinische Entscheidungen zuständig war, war zuvor nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP ausgeweitet worden. „Dies bedeutet, dass er bei der Verwaltung seines Vermögens nicht mehr die völlige Freiheit hat“, hieß es. Die verstärkte Betreuung bedeute auch, dass der Betreuer Zugriff auf Delons Bankkonto hat und Ausgaben für den 88-Jährigen tätigen kann.

Diese Entscheidung sei „übertrieben“, kritisierte am Freitag der Anwalt von Anouchka Delon im Radiosender RTL. „Und sie ist zudem demütigend.“ Für Alain Delon werde es „schwierig sein, damit zu leben“, denn der 88-Jährige „hat ja nicht seinen Verstand verloren“. Der Filmstar „verfolgt das aktuelle Geschehen, er kann sich ausdrücken“, versicherte Anwalt Frank Berton.

Delon hatte mehrere Schlaganfälle erlitten. Seine drei Kinder liefern sich seit Monaten einen heftigen Streit darüber, wo und wie ihr Vater behandelt werden soll. Die 33-jährige Anouchka verklagte zuletzt ihre Brüder, den 59 Jahre alten Anthony und den 29-jährigen Alain-Fabien, wegen Verletzung ihres Rechts auf Privatleben. Alain-Fabien hatte ein heimlich aufgenommenes Gespräch zwischen Anouchka und ihrem Vater veröffentlicht und ihr vorgeworfen, den Vater zu manipulieren.

Der Streit dreht sich unter anderem um die Frage, ob der Schauspieler seinen Lebensabend in seinem Haus in Frankreich verbringen oder in die Schweiz übersiedeln soll, wo seine Tochter Anouchka lebt – und wo die Erbschaftssteuer vermutlich geringer ausfällt. Delon besitzt auch die Schweizer Staatsbürgerschaft.

Laut dem ältesten Sohn Anthony Delon hat der Filmstar in seinem Testament festgelegt, dass Anouchka die Hälfte und die beiden Söhne jeweils ein Viertel seines Vermögens erben sollen. In der Öffentlichkeit hatte der Schauspieler seine Tochter häufig seinen Söhnen vorgezogen. Diese hat laut französischen Medien nicht nur eine führende Stellung in dem Unternehmen, das die Lizenzen und Werbeverträge ihres Vaters verwaltet, sondern auch eine Villa mit eigenem Schwimmbad auf Delons Grundstück in Douchy südlich von Paris. (AFP)