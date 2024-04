Sydney Sweeney im Horrorfilm „Immaculate“ Keine Sprüche mehr über ihren Körper

Vor einem Monat erlebte Sydney Sweeney einen dieser unvermeidlichen Social-Media-Momente, an die man sich als junge Frau in der Unterhaltungsindustrie vermutlich längst gewöhnt hat. Vor allem, wenn man Berühmtheit erlangte als „das Mädchen im Fernsehen, das schreit, heult und Sex hat – manchmal alles drei auf einmal“, wie die 26-Jährige in ihrem Eröffnungsmonolog in der amerikanischen Comedy-Show „Saturday Night Live“ das Klischee, das über sie kursiert, kokett beschrieb.