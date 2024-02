Tag 2 der Berlinale Dieter Kosslick an der Klampfe

Als Hertha-Fan laufe ich ja selten im roten Schal durch die Stadt. Aber bei den ersten Schritten über den roten Berlinale-Teppich unter der glitzernden Diskokugel fühlt sich das genau richtig an. Oder wie Walter Momper, einst Rotbeschalter Bürgermeister, gern sagte: „Berlin, nun freue Dich!“

Bilderwald vor lauter Bäumen

Worüber wir uns wieder zehn Tage lang freuen dürfen, erklärt Festivalchef Carlo Chatrian zur Eröffnungsgala auf fast filmreife Art. Hören wir mal rein: „Angesichts der stillen Tragödie der Bilder ohne Substanz, der aus dem Nichts erschaffenen Zahlen und Fakten, der manipulierten Töne sind die Bilder, die das Festival zeigt, so kostbar wie ein Wald, der zu sterben droht.“ Ah ja, da sieht wohl jemand den Bilderwald vor lauter Bäumen nicht mehr.

Nach dieser Berlinale treten Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian ab. © dpa/Jens Kalaene

Verdenken kann man es dem Cineasten Chatrian nicht, der im Berlinale-Rollsplit-Februar nie so richtig ankam und schließlich von Kulturstaatsministerin Claudia Roth berlinisch brüsk vergrault wurde. Gemeinsam mit Mariette Rissenbeek, die als Krisenmanagerin das weltweit größte Publikums-Festival über die Lockdowns rettete, macht er Platz für Tricia Tuttle. Londons Filmfestchefin soll die Berlinale nächsten Jahr den nächsten neuen Dreh geben.

Jede Staffel der Berlinale ist aufregend, endet aber abrupt. So wie plötzlich mein Telefon klingelt. „Hier ist Dieter Kosslick, ich wollte mich zurückmelden.“ 18 Jahre lang hat der Mann mit Hut und rotem Schal der Berlinale das Glitzern beigebracht und Hollywood in den Berliner Rollsplit-Winter gelockt. Spürt er noch Abschiedsschmerzen? Kosslick lacht: „Ach, ich fahre jetzt nicht mit meinem Fahrrad zum Potsdamer Platz und gucke, an welchen Ecken ich früher mal gestanden habe.“

Dieter Kosslick ist bei diesem Berlinale-Übergang lieber erst gar nicht dabei. Seinem Festival drückt er trotzdem die Daumen – „schon wegen des fantastischen Publikums“. Und dem deutschen Film sowieso: Die magisch zart spielende Sandra Hüller ist aussichtsreich im Oscar-Rennen, ebenso Regisseur Wim Wenders mit seinem auch musikalisch brillanten Film über einen Toilettenreiniger in Tokio. Kosslick schwärmt: „Ich war gerade auf Lanzarote, da habe ich ein Glas Tempranillo getrunken und auf der Klampfe gespielt: The house of a rising sun. Für Wim und das deutsche Kino.“

Vielleicht braucht die Berlinale vor ihrer nächsten Staffel genau das: einen wärmenden roten Schal der Zuneigung.