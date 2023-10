Taylor Swifts Konzertfilm Spektakulärer Teaser für die „Eras“-Tour

Taylor Swift, millionenschwerer Popstar mit kultähnlicher Anhängerschaft (den „Swifties“), dürfte an diesem Wochenende ihre persönliche „Barbenheimer“-Offenbarung erleben. Ihr Konzertfilm “Taylor Swift: The Eras Tour“ ist mit 169 Minuten nur unbedeutend kürzer als Christopher Nolans Biopic über den Erfinder der Atombombe. Und Branchen-Insider prognostizieren, dass er das Einspielergebnis von Greta Gerwigs „Barbie“ am Startwochenende (162 Millionen Dollar) sogar noch übertreffen könnte.

Mit dem Unterschied, dass der Livemitschnitt vom Los-Angeles-Abschlusskonzert ihrer 52 Auftritte umfassenden US-Tour eben nur an drei Tagen in den Kinos laufen wird. Taylor Swift, die in ihren bisherigen Kinoauftritten – man denke nur an die desaströse Musical-Verfilmung „Cats“ – eher glücklos agierte, könnte damit doch noch auf der großen Leinwand zum Blockbusterstar werden.

“Taylor Swift: The Eras Tour“ ist eine Art Placebo für die Millionen „Swifties“, die in dem chaotischen Lotterie-Verfahren für Konzertkarten leer ausgingen. Und gleichzeitig eine willkommene weitere Einnahmequelle einer Tour, die mit einer Milliarde Dollar Umsatz schon jetzt alle Rekorde pulverisiert hat. Als Entschädigung für das Live-Erlebnis lohnt sich der Film allemal, zumal Nicht-Premium-Fans im Stadion ihre Stars gewöhnlich auch nur auf den Leinwänden neben der Bühne zu sehen kriegen.

Im Kino gewinnt man dafür noch mal völlig neue Erkenntnisse über das Selbstvermarktungswunder Swift, die mit ihrer professionellen Fan-Nähe (Taylor formt ihre Herzen in Richtung Publikum nicht mit den Händen, sondern gleich mit beiden Armen) über 70.000 Menschen einheizt.

Sie selbst bewahrt während des über dreistündigen Konzerts (eine Handvoll Songs haben es nicht in den Film geschafft) stets die Contenance, obwohl sie unermüdlich mit ihren ein Dutzend Tänzerinnen und Tänzern über die Bühne marschiert. Es ist fast unheimlich: Taylor Swift scheint einfach nicht zu schwitzen, selbst ihr knallroter Lippenstift sitzt am Ende der Show noch perfekt. Man kann nur staunen, wie jemand diese körperliche Schwerstarbeit so mühelos aussehen lässt und dabei ununterbrochen lächelt.

Im Kinosessel kann man dieser reibungslos funktionierenden Unterhaltungsmaschinerie entspannt zurückgelehnt bei der Arbeit zusehen – wobei dann doch überrascht, wie grandios Banger wie „Look What You Made Me Do“ oder „Shake It Off“ im Kino funktionieren. Das denken sich auch knapp drei Dutzend Kids, die sich während der Vorführung vor der Leinwand versammeln und dort eine kleine Privatparty veranstalten. Das Publikum in „Taylor Swift: The Eras Tour“ ist verdammt laut – aber das ist nichts gegen die jubelnden Fans im Multiplexkino am Potsdamer Platz.

Mit gerade 33 Jahren das eigene Werk bereits in Schaffensperioden („Eras“) zu unterteilen, hat natürlich etwas latent Größenwahnsinniges. Doch dann erinnern die zahlreichen Kostümwechsel auch wieder daran, wie viele Rollenmodelle Swift in ihrer 17-jährigen Karriere bereits durchlaufen hat. Jede Werkphase streift sie in ihrem Live-Repertoire: das Country-Starlet mit Kindchen-Schema auf den frühen Alben „Fearless“ und „Speak Now“, den kieksenden Girlpower-Teenager von „Red“, der dann mit dem clubtauglichen Dancepop auf dem Meisterwerk „1989“ alles Backfischhafte ablegte.

Die Schlangenfrau auf „Reputation“, die ihren Widersachern die Köpfe abbeißt, und Taylors blumenkranzhafte Coachella-Version von Americana auf den Lagerfeueralben (beziehungsweise was sie sich darunter vorstellt) „Evermore“ und „Folklore“ stellen den größten Kontrast in „Taylor Swift: The Eras Tour“ dar, der einer eigenwilligen Chronologie folgt. Das ruhige „Folklore“-Set wird zum Beispiel gerahmt von „Red“- und „1989“-Songs.

Aber Swift bedankt sich auch bei ihren Fans, dass die ihr alle Freiheiten gegeben haben, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Bei der Rekapitulation ihres Gesamtwerks verlässt sich Swift ebenfalls auf ihr Bauchgefühl, die Dramaturgie des Konzerts (beziehungsweise des Films) wirkt bisweilen kontraintuitiv. Aber wie hat sie doch gleich zu Beginn des Abends augenzwinkernd festgestellt: „I Am The Man.“

Für eine karriereumspannende Revue – ganz zu schweigen: für ihre erste Tour nach vier Studioalben – nehmen sich die Produktionswerte allerdings geradezu bescheiden aus: Die Holzhütte aus „Folklore“ und ein überdimensionales Büro-Puppenhaus (für „The Man“) entsprechen wohl vielmehr Swifts musikalischem Rückzug zum Handgemachten. Zu den spektakulärsten Effekten gehört noch der Moment, als eine digitale Welle sich über den Catwalk in Richtung Bühne ergießt, von der Taylor dann kopfüber in die Fluten eintaucht. Ansonsten erweckt die Show meist den Eindruck, als wolle sie niemanden mehr beeindrucken – mit Ausnahme, versteht sich, der Choreografien.

Man darf sich natürlich verschaukelt fühlen, wenn man für den dreistündigen Konzertmitschnitt einer Milliarden-Tour einen stolzen (symbolischen) Preis von 19,89 Euro pro Kinokarte zahlen soll. Aber Taylor Swift war eben schon immer eine kluge Unternehmerin, die mit dem „Fomo“-Gefühl – der Angst, etwas zu verpassen – ein gutes Geschäft macht. Lassen muss man ihr allemal, dass sie dieses Versprechen von Zugehörigkeit ohne falsche Illusionen verkauft. Es sieht – wie ihre kurzen Glitzerflatterkleidchen – immer etwas gewöhnlich aus, glänzt dabei aber so schön.