„The Fall Guy“ im Kino Knochen hinhalten für die Liebe

Die „Cannon Roll“ gehört zu den ältesten Stunts in der Kinogeschichte. Sie ist sowas wie der doppelte Rittberger für die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten: das Highlight jeder Auto-Verfolgungsjagd. Ihre Kunstfertigkeit erschließt sich allerdings erst beim zweiten Hinsehen, in der Zeitlupe. Der Trick funktioniert nämlich nur mit einer beträchtlichen Sprengladung, die dem Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit zusätzlichen Schub verleiht und es durch die Luft katapultiert. Bei sieben Überschlägen lag der Weltrekord bisher.

Die Eleganz dieses Manövers – ein riskantes Zusammenspiel aus Tempo, Timing und Explosion – lässt sich selbst im Zeitalter von computergenerierten Bildern (CGI) nicht ohne Weiteres simulieren, Hollywoods Stuntleute sind zu Recht stolz auf ihr Handwerk. Bei der Beschleunigung von Metall wird das Kino auf seine ureigensten Instinkte zurückgeworfen.

Der Film The Fall Guy USA 2024 Regie: David Leitch. Buch: Drew Pearce. Mit: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Winston Duke, Stephanie Hsu. 125 Minuten. Jetzt im Kino

Dieser archaische Impuls ist einer der Schlüsselreize von „The Fall Guy“, dem ersten großen Popcorn-Movie des Jahres, das die „Barbenheimer“-Stars Ryan Gosling („Barbie“) und Emily Blunt („Oppenheimer“) in einer Romantic Comedy mit einer wahrlich physischen Prämisse vereint. Wie viel Knochenbrüche und Schürfwunden ist ein echter Mann bereit zu erleiden, um seine Angebetete zurückzugewinnen?

Hommage an Hollywood-Stuntmen

Regisseur David Leitch erfüllte sich wie sein großes Vorbild Hal Needham („Auf dem Highway ist die Hölle los“) einen Jugendtraum, er hat es vom Stuntman zum Regisseur („John Wick“, „Deadpool“) geschafft. „The Fall Guy“ ist gewissermaßen seine Würdigung eines Film-Gewerks, das meist im Schatten der großen Namen steht, für die die Stuntmen ihre Knochen hinhalten. Den romantischen Machismo kann ein Ryan Gosling natürlich spielerisch ironisieren, in reinen Actionkomödien wie „The Gray Man“ geht die Rechnung mit seiner Starpower dagegen weniger auf.

Gosling jedenfalls schien auf der Pressetour zu „The Fall Guy“ viel Spaß zu haben, nachdem die Werbung für „Barbie“ streikbedingt im vergangenen Sommer ins Wasser fiel. „Ich bin Ryan Gosling, und ich mache meine Stunts nicht selbst“, stellte er sich bei der Weltpremiere auf dem „South by Southwest“-Festival vor.

Das hat er mit dem großmäuligen Actionstar Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) gemein, für den Goslings Colt Seavers seit Jahren seine Knochen riskiert, um den Star besser aussehen zu lassen. Doch dann geht bei einem Hochhaussprung tatsächlich etwas schief, und der gebrochene Stuntman zieht sich in den Vorruhestand zurück. Colt verschwindet spurlos von der Bildfläche, seine Freundin, die ambitionierte Kamerafrau Jody Moreno (Emily Blunt), ist verständlicherweise angepisst.

Beziehungsstress am Filmset

18 Monate später sind seine Dienste wieder gefragt. Tom Ryder ist vom Set seines aktuellen Films, dem albernen Science-Fiction-Epos „Metalstorm“ verschwunden (das aber eher wie ein italienischer „Mad Max“-Abklatsch aus den 1980er Jahren aussieht). Das gesamte Projekt steht auf dem Spiel. Die Produzentin Gail (Hannah Waddingham, im „Ted Lasso“-Modus) lockt Colt mit der Aussicht nach Australien, Jody wiederzusehen.

Am Set von „Metalstorm“ begegnet Judy (Emily Blunt) ihrem Ex Colt (Ryan Gosling) wieder. © universal Pictures

Die steht mit dem Actionfilm vor ihrem Regiedebüt – und hegt immer noch einen Groll gegen ihren Ex-Lover. Und weil die Versicherung von dem Verschwinden des Stars nichts wissen darf, muss Colt am Set undercover arbeiten. Doch lange lässt sich die Maskerade nicht aufrechterhalten, denn der verschwundene Actionstar scheint down under in schmutzige Geschäfte verwickelt.

Man darf die Handlung von „The Fall Guy“ getrost als notwendiges Übel betrachten, das galt aber auch schon für die Serie „Ein Colt für alle Fälle“, auf der der Film lose basiert. Leitch hat „The Fall Guy“ als Hommage an die Stuntarbeit angelegt, darum geht’s auch erst mal mit einem Supercut aus den besten Stunts der vergangenen Jahre los, von „Fast & Furious“ bis „John Wick“.

Und ganz nebenbei wurde bei den Dreharbeiten auch der fast zwanzig Jahre alte Rekord für die „Cannon Roll“ gebrochen, just for fun. Bei einer Verfolgungsjagd am Strand – für den Film-im-Film „Metalstorm“ – schlug „Fall Guy“-Stuntman Logan Holladay achteinhalb Salti. Gosling und Blunt brachen bereits bei der Oscar-Verleihung im März eine Lanze für die Stuntarbeit hinter den Kulissen, für die die Academy bisher aber – anders als für das Szenenbild oder die Kostüme – keine Wertschätzung zeigt.

Liebe zum analogen Filmemachen

Doch „The Fall Guy“ ist in doppelter Hinsicht ein Film über das Arbeiten in Hollywood. Der Spaß am Set soll sich ebenso vermitteln wie die Liebe zum analogen Filmemachen. Die Chemie zwischen Gosling und Blunt trägt den Film aber nur bedingt, obwohl einige gelungenere Meta-Gags das schon oft totgesagte Genre der Romantic Comedy durchaus aufmischen.

Beim Dreh einer Kampfszene spielen Jody und Colt ihre gescheiterte Beziehung noch einmal vor den Augen der peinlich berührten Crew durch, während er vom Darsteller eines außerirdischen Kriegers wieder und wieder gegen einen Felsen geschleudert wird. Irgendwann fühlt er dann Jodys Schmerz körperlich.

Im Gezänk der Screwball-Komödie, dem klassischen Genre, wenn es um das Verhältnis von Männern und Frauen geht, behält sie natürlich – nicht nur emotional – die Oberhand. Vor Drehbeginn muss Colt sich erst mal von oben bis unten einscannen lassen, für etwaige Nachdrehs. Der Körper des Stuntman ist versehrt, aber notfalls ersetzbar.

Ein Seitenhieb auf die Hollywood-Streiks im vergangenen Sommer, bei denen es unter anderem um den Einsatz von KI in Hollywood ging. Gegen die Gefahr, selbst obsolet zu werden, hilft nur der Rückzug in die handgemachte Kunst. Mit einem altmodischen Film wie „The Fall Guy“ liegt David Leitch da vermutlich gar nicht so falsch. Vielleicht sehen die CGI-Bilder auch deswegen so schrecklich billig aus.